Khám phá phòng tổng thống tại sân golf Thiên Đường Legend Valley Country Club

Một góc không gian tại khu vực khánh tiết trong phòng tổng thống. “Điều tôi muốn tìm hiểu thêm là cách bảo đảm sự riêng tư cho khách. Việc chia thành nhiều khu vực khiến tôi tò mò về cách vận hành và phục vụ tại một căn phòng như thế này", người đẹp Tạ Thị Hoa cho hay.