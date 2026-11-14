Xã Phúc Thịnh: Nỗ lực đưa 2 dự án nhà ở xã hội tập trung sớm về đích

Tạo chuyển biến từ công tác giải phóng mặt bằng

Những ngày này, tại khu vực triển khai dự án Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 (dự án Tiên Dương 1), chủ đầu tư đã huy động máy móc, nhân lực đến công trường. Trên diện tích đất rộng, sau quá trình tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB), những chuyển động của dự án đang mở ra kỳ vọng về một khu nhà ở xã hội tập trung hiện đại tại cửa ngõ phía Bắc Thủ đô.

Máy móc hoạt động thi công tại dự án Tiên Dương 1. Ảnh: Thanh Hà

Với quy mô khoảng 45ha, tổng mức đầu tư dự kiến 9.307 tỷ đồng, dự án được quy hoạch gồm 3.103 căn hộ nhà ở xã hội, 427 căn hộ chung cư thương mại và 99 căn nhà thấp tầng liền kề, đáp ứng nhu cầu sinh sống của hơn 12.465 người.

Điểm đáng chú ý, dự án không chỉ tập trung phát triển nhà ở mà còn được quy hoạch đồng bộ hệ thống trường học từ mầm non đến trung học cơ sở, trung tâm thương mại - dịch vụ, công viên cây xanh, khu thể thao, không gian sinh hoạt cộng đồng và bãi đỗ xe. Đây là những hạng mục thiết yếu để hình thành một khu dân cư có đầy đủ điều kiện sinh hoạt, học tập và vui chơi, thay vì chỉ đơn thuần cung cấp chỗ ở.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thịnh, tổng diện tích đất thu hồi phục vụ dự án là 445.896,5m². Đến nay, địa phương đã hoàn thành GPMB 444.585,5m², đạt tỷ lệ 99,7%. Khối lượng mặt bằng cơ bản được giải phóng tạo điều kiện quan trọng để chủ đầu tư tập trung nguồn lực triển khai các hạng mục tiếp theo.

Nếu dự án Tiên Dương 1 đã đạt tỷ lệ GPMB gần như hoàn tất thì tại dự án Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 2 (dự án Tiên Dương 2), khối lượng công việc còn lại lớn hơn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, các cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư.

Được khởi công ngày 18-8-2026 với tên thương mại Evergreen Premium, dự án do liên danh Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển bền vững Evergreen Bắc Giang thực hiện. Với quy mô gần 40ha, dự án dự kiến xây dựng 21 tòa nhà, cung cấp hơn 8.000 căn hộ. Cùng với đó là hệ thống trường học, trung tâm thương mại - dịch vụ, công viên cây xanh, khu thể thao, bể bơi, khu sinh hoạt cộng đồng và bãi đỗ xe.

Các đại biểu nhấn nút khởi công dự án Tiên Dương 2 ngày 18-8-2026. Ảnh: Thanh Hà

Để triển khai dự án, xã Phúc Thịnh phải thực hiện thu hồi 368.164,8m² đất, liên quan đến 491 hộ dân, gồm 486 hộ có đất nông nghiệp và 5 hộ có đất ở; đồng thời dự kiến di chuyển 384 ngôi mộ. Đến nay, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 286 hộ, tổng diện tích 274.842,7m², kinh phí hơn 251,57 tỷ đồng. Trong đó, 282 hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Chính quyền chủ động đồng hành, tháo gỡ vướng mắc

Quá trình triển khai dự án Tiên Dương 2 cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác GPMB vẫn còn một số khó khăn cần sớm giải quyết. Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Hiện, có 175 hộ với tổng diện tích 81.172,8m², tương ứng số tiền hơn 79,81 tỷ đồng đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa được chi trả do chủ đầu tư chưa chuyển kinh phí. Ban Quản lý dự án, đầu tư - hạ tầng xã đã có 6 văn bản đôn đốc.

Việc chậm bố trí kinh phí ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chi trả tiền cho người dân, đồng thời tác động đến tiến độ vận động, thu hồi và bàn giao mặt bằng. Vì vậy, bên cạnh việc hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt phương án, địa phương đang tập trung phối hợp, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện đầy đủ trách nhiệm về nguồn vốn, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các hộ dân.

Dự án Tiên Dương 2 vẫn chưa thi công. Ảnh: Thanh Hà

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Minh, tiến độ bố trí vốn của chủ đầu tư dự án Tiên Dương 2 vẫn chậm so với kế hoạch. UBND xã yêu cầu liên danh nhà đầu tư khẩn trương bố trí đủ kinh phí, bảo đảm nguồn vốn liên tục, không để việc chậm chuyển tiền ảnh hưởng đến tiến độ GPMB. Cùng với đó, qua kiểm tra thực địa, UBND xã nhận thấy chủ đầu tư vẫn chưa tiến hành triển khai hoạt động thi công xây dựng tại dự án.

Địa phương đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý, tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để triển khai các hạng mục xây dựng theo quy định; đồng thời báo cáo cụ thể tình hình thực hiện, kế hoạch và tiến độ thi công để chính quyền xã phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Dự án Tiên Dương 1, Tiên Dương 2 khi hoàn thành không chỉ mang ý nghĩa về phát triển đô thị, mà còn mở ra cơ hội an cư cho người thu nhập thấp và các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, đồng thời hình thành những khu dân cư có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ.

Để mục tiêu đó sớm trở thành hiện thực, bên cạnh sự chủ động của chính quyền xã Phúc Thịnh, các chủ đầu tư cần đề cao trách nhiệm, bảo đảm nguồn lực tài chính, khẩn trương hoàn thiện thủ tục và tổ chức thi công theo kế hoạch. Sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa địa phương, các sở, ngành và doanh nghiệp sẽ là yếu tố quan trọng để tháo gỡ những điểm nghẽn còn lại, đưa các dự án từng bước chuyển biến rõ nét trên thực địa, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô.