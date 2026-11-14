Cầu vượt Phú Đô được sửa chữa sau 14 năm khai thác, xử lý nhiều vị trí nứt dầm

Cầu vượt Phú Đô, nằm trên trục Đại lộ Thăng Long, đang được triển khai sửa chữa sau thời gian dài khai thác. Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết tại công trường, nhiều công nhân cùng máy móc, thiết bị được huy động để xử lý các vị trí hư hỏng trên kết cấu cầu và mặt đường.
Công trình có kết cấu gồm 8 nhịp dầm bê tông cốt thép dự ứng lực. Sau 14 năm đưa vào vận hành, một số vị trí xuất hiện tình trạng nứt dầm, hư hỏng các bộ phận kết cấu và khe co giãn. Đây là những hạng mục được tập trung xử lý trong đợt sửa chữa lần này.
Phía dưới cầu, hệ thống giàn giáo được lắp dựng để phục vụ công tác kiểm tra, thi công và khắc phục các vị trí nứt trên dầm. Công nhân triển khai các phần việc theo phương án kỹ thuật, trong đó có hạng mục khoan mở rộng thân trụ cầu để xử lý những vấn đề liên quan đến kết cấu công trình.
Trên mặt cầu, một số đoạn được bóc sửa và thảm lại bê tông nhựa. Hệ thống khe co giãn cũng được sửa chữa nhằm hạn chế tình trạng rung xóc khi phương tiện lưu thông qua cầu, đồng thời bảo đảm khả năng làm việc của kết cấu.
Theo ghi nhận, công tác sửa chữa được chia thành từng khu vực, triển khai lần lượt theo các nhịp cầu, theo hướng từ phía Phú Đô sang Mỹ Đình. Tại những vị trí đang thi công, đơn vị thực hiện dựng rào chắn, phân tách khu vực làm việc với phần đường dành cho phương tiện.
Tại công trường, công nhân làm việc ở cả phía trên và phía dưới cầu. Các hạng mục được triển khai song song, từ xử lý kết cấu, sửa chữa khe co giãn đến cải thiện bề mặt mặt cầu.
Đáng chú ý, tại khu vực phía dưới cầu, nhiều trụ cầu đang được triển khai đổ bê tông gia cố, tăng khả năng chống đỡ cho kết cấu công trình.
Chia sẻ với PV Báo Đại đoàn kết, đại diện Ban Duy tu các công trình giao thông Hà Nội cho biết, đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa các hạng mục tại cầu vượt Phú Đô. Dự kiến, công tác sửa chữa sẽ hoàn thành vào ngày 25/12.
Cầu vượt Phú Đô là một trong những công trình giao thông kết nối khu vực phía Tây Hà Nội với trục Đại lộ Thăng Long. Việc sửa chữa, khắc phục những vị trí xuống cấp sau nhiều năm khai thác nhằm cải thiện chất lượng công trình, bảo đảm điều kiện lưu thông và an toàn cho các phương tiện qua khu vực.
Sau khi hoàn thành, các hạng mục sửa chữa được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng khai thác cầu vượt Phú Đô, góp phần duy trì sự ổn định của công trình trên tuyến giao thông quan trọng ở phía Tây Thủ đô.