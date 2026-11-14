Cầu vượt Phú Đô được sửa chữa sau 14 năm khai thác, xử lý nhiều vị trí nứt dầm

Cầu vượt Phú Đô, nằm trên trục Đại lộ Thăng Long, đang được triển khai sửa chữa sau thời gian dài khai thác. Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết tại công trường, nhiều công nhân cùng máy móc, thiết bị được huy động để xử lý các vị trí hư hỏng trên kết cấu cầu và mặt đường.