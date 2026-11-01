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Thành phố trẻ nhất Việt Nam từng đón Vingroup, Sun Group, T&T tìm về đầu tư, sắp có thêm khu đô thị 223ha, quy mô gần 37.000 dân, nằm phía Bắc siêu sân bay lớn nhất miền Bắc

| | Bất động sản

Khu đô thị Gia Bình - Đông Cứu vừa được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, có diện tích khoảng 223,3ha, nằm trên địa bàn phường Gia Bình và các xã Đông Cứu, Đại Lai, TP. Bắc Ninh.

UBND TP. Bắc Ninh vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Gia Bình - Đông Cứu, với diện tích 223,3ha và quy mô dân số dự kiến 36.955 người. Dự án nằm trên địa bàn phường Gia Bình, xã Đông Cứu và xã Đại Lai, tại khu vực phía Bắc Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Quy hoạch được lập nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 và Quy hoạch phân khu đô thị phía Nam sông Đuống (phân khu số 1). Khu đô thị được định hướng phát triển các chức năng nhà ở, thương mại - dịch vụ, du lịch và tiện ích đô thị, đồng thời tạo điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan cho khu vực phía Bắc sân bay Gia Bình.

Thành phố trẻ nhất Việt Nam được các "ông lớn" Vingroup, Sun Group, T&T tìm về đầu tư, sắp có thêm khu đô thị 223ha, quy mô gần 37.000 dân, nằm phía Bắc siêu sân bay lớn nhất miền Bắc - Ảnh 1.

Ngày 20/9 vừa qua, Nghị quyết thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương chính thức có hiệu lực. Qua đó, Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 9 của cả nước.

Trong tổng diện tích 223,3ha, đất nhà ở chiếm khoảng 74,34ha; đất công trình hạ tầng xã hội 51,23ha; đất giao thông 76,37ha; bãi đỗ xe 12,1ha và mặt nước 6,41ha. Các loại hình nhà ở gồm nhà ở làng xóm đô thị hóa, nhà liền kề, chung cư và chung cư hỗn hợp. Đáng chú ý, quy hoạch không bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội.

Khu đô thị Gia Bình - Đông Cứu nằm ở khu vực phía Bắc Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được triển khai tại thành phố Bắc Ninh, cách Hà Nội khoảng 40km, với diện tích hơn 1.884ha. Theo nghị quyết của Quốc hội, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 196.378 tỷ đồng, tương đương gần 8 tỷ USD, đạt tiêu chuẩn cấp 4F.

Thành phố trẻ nhất Việt Nam được các "ông lớn" Vingroup, Sun Group, T&T tìm về đầu tư, sắp có thêm khu đô thị 223ha, quy mô gần 37.000 dân, nằm phía Bắc siêu sân bay lớn nhất miền Bắc - Ảnh 2.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Đến năm 2030, sân bay dự kiến phục vụ khoảng 30 triệu lượt hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Đến năm 2050, công suất quy hoạch tăng lên 50 triệu lượt hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Khi hoàn thành, Gia Bình được định hướng trở thành cảng hàng không quốc tế quy mô lớn, phục vụ nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa của khu vực phía Bắc.

Gia Bình nằm trong số 7 cảng hàng không mới được dự kiến đưa vào khai thác đến năm 2030, bên cạnh Long Thành, Quảng Trị, Phan Thiết, Sa Pa, Thổ Chu và Thành Sơn.

Thời gian qua, Bắc Ninh liên tục thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn với các kế hoạch nghiên cứu, phát triển dự án khu đô thị và hạ tầng quy mô lớn. Trong số đó có Vingroup, Sun Group, Phú Mỹ Hưng, T&T Group và TasecoLand.

Văn Đoan

Việt Nam hàng ngày

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