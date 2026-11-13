“Đại gia phố núi” muốn làm tuyến cao tốc dài hơn 260km, quy mô 4 làn xe với vận tốc 100km/h, vốn đầu tư gần 85.000 tỷ đồng đi qua 3 tỉnh Tây Nguyên

Ngày 12/11, tại Lâm Đồng, lãnh đạo tỉnh cùng CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai họp bàn nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo phương án nghiên cứu, dự án có tổng chiều dài khoảng 261 km. Trong đó, đoạn đi qua tỉnh Gia Lai dài 57 km, tỉnh Đắk Lắk dài 124 km và tỉnh Lâm Đồng dài hơn 80 km. Dự án dự kiến được đầu tư với quy mô 4 làn xe, phạm vi giải phóng mặt bằng theo quy mô 6 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h, tổng mức đầu tư khoảng 84.798 tỷ đồng.

Dự án được đánh giá có ý nghĩa kết nối liên vùng, hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ khu vực Tây Nguyên, tăng cường liên kết giữa các trung tâm kinh tế, đô thị và vùng sản xuất hàng hóa.

Khi được đầu tư, dự án sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao năng lực vận tải, tạo điều kiện thúc đẩy giao thương, phát triển sản xuất, dịch vụ và du lịch cho các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk - Lâm Đồng.

Với tỉnh Lâm Đồng, việc nghiên cứu đầu tư dự án được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối giữa các khu vực trong tỉnh, đồng thời tạo động lực khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại và dịch vụ du lịch. Đặc biệt, tuyến đường góp phần nâng cao năng lực kết nối giữa các vùng nguyên liệu, khu vực sản xuất với các trung tâm kinh tế.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Lâm Đồng, đề nghị các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tiếp tục phối hợp rà soát tổng thể, nghiên cứu điều chỉnh hướng tuyến hợp lý, hạn chế tối đa tác động đến diện tích đất rừng và khu vực quy hoạch khoáng sản. Việc lựa chọn phương án cần được cân nhắc trên nhiều khía cạnh, bảo đảm hài hòa lợi ích, quyền lợi của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân; đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của từng tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện các địa phương và nhà đầu tư thảo luận về hướng tuyến, quy mô đầu tư, sự phù hợp với các quy hoạch và phương án thực hiện theo phương thức PPP.

Nhu cầu sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng và sự phối hợp giữa các tỉnh trong quá trình nghiên cứu, triển khai dự án cũng được đưa ra thảo luận tại cuộc họp.