Townhouse One Era kiến tạo không gian sống gắn kết gia đình đa thế hệ

Tại cửa ngõ Đông Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, Central District tại One Era mở ra xu hướng nâng cấp nơi ở hướng đến không gian sống đa thế hệ chuẩn mực – nơi khoảng cách địa lý không còn lấy đi thời gian sum vầy của các thành viên trong gia đình.

Từ áp lực đô thị đến xu hướng lựa chọn không gian an cư

Nhiều cặp vợ chồng trẻ khởi đầu với căn hộ hai phòng ngủ. Khi con thứ hai chào đời, ông bà lên phụ chăm cháu, phòng làm việc thành phòng ngủ, bàn ăn kiêm bàn học, ai cũng thiếu một khoảng riêng.

Cùng lúc đó, áp lực giao thông đô thị đang lấy đi của nhiều gia đình thứ tài sản quý giá nhất: thời gian dành cho nhau. Tại các đô thị kinh tế lớn phía Nam, chi phí vô hình mà các gia đình phải trả mỗi ngày chính là thời gian trên đường. Các khảo sát giao thông đô thị tại TP.HCM ghi nhận người lái xe mất trung bình khoảng 127 giờ mỗi năm, tương đương hơn năm ngày trọn vẹn, chỉ để nhích từng mét giữa dòng xe giờ cao điểm.

Những áp lực ấy đang định hình lại tiêu chí chọn nơi an cư. Khảo sát tâm lý người mua nhà cho thấy có tới 64% người tham gia đặc biệt chú trọng không gian sống xanh. Đáng chú ý, 69% người được hỏi cho biết ưu tiên tìm kiếm không gian sống tại các đại đô thị tích hợp đa tiện ích được quy hoạch bài bản để sở hữu môi trường sống rộng rãi, chất lượng hơn cho cả gia đình.

Ở góc độ đầu tư, nguồn cung nhà phố cũng đã khác trước. Từ ngày 1/8/2024, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 không cho phép chuyển nhượng đất nền dự án để cá nhân tự xây nhà tại các đô thị từ loại III trở lên, trong đó có TP.HCM. Nhà phố mới vì thế gần như chỉ còn đến từ các dự án xây dựng hoàn chỉnh.

Ở góc độ đầu tư và tích sản, nguồn cung nhà phố xây sẵn trong các dự án hoàn chỉnh ngày càng trở nên khan hiếm. Khẩu vị của người mua có tiềm lực tài chính lẫn giới đầu tư dài hạn đang chuyển dịch rõ rệt sang các dòng sản phẩm townhouse, sở hữu pháp lý chuẩn chỉnh và tọa lạc trong các khu đô thị quy hoạch đồng bộ tại các trung tâm kinh tế - dịch vụ phát triển lâu đời.

Thiết kế linh hoạt, đáp ứng nhu cầu sống của từng thế hệ

Trong bối cảnh đó, bộ sưu tập townhouse tại Central District, khu đô thị One Era (phường Thuận Giao, cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM) do Kim Oanh Group làm chủ đầu tư và Kinera phát triển, được thiết kế tối ưu để thích ứng với từng giai đoạn của một gia đình. Ba mẫu điển hình 5×16m, 6×16m và 6×18m đều sở hữu mặt tiền thoáng rộng 5-6m, giúp mọi không gian sinh hoạt đón trọn ánh sáng và gió trời tự nhiên.

Với các gia đình trẻ, mẫu 5×16m (1 trệt, 2 lầu) tối ưu diện tích sử dụng với tầng trệt mở liền mạch giữa phòng khách và gian bếp ấm cúng, trong khi các tầng trên dành trọn cho không gian nghỉ ngơi riêng tư. Dãy nhà nằm kề cận trường mầm non quốc tế Kindup và trường liên cấp quốc tế VAS Saigon, giúp con trẻ có thể tự đến lớp mỗi ngày qua những tuyến đường nội khu an toàn.

Khi con lớn dần cần thêm không gian phát triển, mẫu 6×16m tạo ấn tượng với tầng lửng và khoảng thông tầng khoáng đạt. Tầng lửng dễ dàng biến hóa thành phòng làm việc tại gia (home office), không gian đọc sách nhìn xuống phòng khách, giúp cha mẹ vừa tập trung công việc vừa gắn kết với con cái; các tầng trên bố trí các phòng ngủ rộng rãi kèm góc học tập biệt lập.

Đối với gia đình đa thế hệ có ông bà về sống cùng, mẫu 6×18m ven kênh Suối Cát mở ra chuẩn sống trọn vẹn: tầng trệt hoặc tầng thấp bố trí phòng ngủ cho ông bà thuận tiện sinh hoạt và hạn chế leo cầu thang; các tầng trên là không gian riêng tư cho cha mẹ và con cái. Ngôi nhà được bàn giao hoàn thiện mặt ngoài và thô bên trong, tạo điều kiện để mỗi gia đình tự do cá nhân hóa không gian sống theo gu thẩm mỹ riêng.

Ngôn ngữ kiến trúc Modern Tropical kết hợp triết lý Biophilic Living mang thiên nhiên vào từng nhịp sống thường nhật: hệ lam đứng tinh tế che chắn bức xạ nhiệt mà vẫn đối lưu không khí tối đa, ban công và bồn hoa giật cấp ở từng tầng đưa mảng xanh vào tận thềm nhà.

Hệ sinh thái tiện ích – Nền tảng cho cuộc sống tiện nghi và gắn kết

Sự linh hoạt bên trong từng ngôi nhà được nâng đỡ bởi nền tảng của một đại đô thị quy hoạch bài bản. Tại One Era, mật độ xây dựng lý tưởng chỉ khoảng 25% và cư dân được giải phóng khỏi nỗi ám ảnh giao thông nhờ mô hình đô thị 10 phút. Hệ thống vỉa hè rộng 3m phủ rợp bóng cây xanh tạo thành lối đi bộ an toàn dẫn thẳng tới trường mầm non Kindup cùng trường liên cấp quốc tế VAS Saigon. Người lớn tuổi có Trung tâm chăm sóc sức khỏe Meret Medical Center 24/7, công viên One Park, Era Park và cung đường dạo bộ rực rỡ sắc hoa dọc kênh Suối Cát dài khoảng 2,4km. Liền kề dự án là công viên quy mô khoảng 42ha theo quy hoạch phát triển của thành phố.

Không gian townhouse ven kênh Suối Cát với tầm nhìn khoáng đạt hướng ra mặt nước, đường dạo ven kênh và hàng bằng lăng trải dài hai bên bờ. Ảnh phối cảnh minh họa: Kinera

Ở quy mô vùng, dự án nằm trên trục Đại lộ Bình Dương – Quốc lộ 13, giáp mặt đường Nguyễn Thị Minh Khai, gần nút giao Bình Chuẩn của Vành đai 3. Tuyến đang được đẩy nhanh để hoàn thành trong năm 2026. Đồng thời, hai ga metro cũng được quy hoạch ở hai đầu dự án.

Phối cảnh tổng thể One Era với hệ thống nhà phố hiện đại, kênh Suối Cát thơ mộng cùng mảng xanh đan xen, tạo nên diện mạo đô thị hài hòa với cảnh quan thiên nhiên. Ảnh phối cảnh minh họa: Kinera

Trên quỹ đất 50ha, giai đoạn 1 mở bán 357 căn nhà phố và shophouse tại Central District, dự kiến bàn giao quý IV/2028. Với người mua để ở, đó là ngôi nhà đổi công năng được qua nhiều giai đoạn; với nhà đầu tư, là tài sản gắn với đất, nguồn cung giới hạn, cạnh các tuyến hạ tầng đang hình thành.