Hơn 51.000 tấn thép được đưa vào một công trình đặc biệt ở Phú Quốc, riêng hệ mái chiếm 33.000 tấn, nhịp lớn nhất 72m

Theo cập nhật mới nhất từ Tập đoàn Sun Group, hệ kết cấu thép tạo hình mái chính của Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã hoàn thành phần khung của một bên cánh Phượng hoàng. Công trình đang bước vào giai đoạn hoàn thiện các lớp vật liệu mái, mặt dựng kính và hệ thống kỹ thuật bên trong.

Điểm đáng chú ý nhất của nhà ga là quy mô kết cấu thép. Toàn bộ dự án sử dụng hơn 51.000 tấn kết cấu thép, trong đó riêng phần mái và 2 cánh kiến trúc chiếm khoảng 33.000 tấn.

Đây là hạng mục có yêu cầu kỹ thuật phức tạp nhất của công trình. Hệ mái được thiết kế với những lớp kết cấu nổi và chìm xen kẽ, tạo hình các lớp lông vũ của chim Phượng hoàng đang sải cánh.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án, hệ mái có nhịp lớn nhất 72m. Khối lượng thép lớn phải được tổ hợp thành một hệ chịu lực, vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của nhà ga hàng không, vừa bảo đảm độ chính xác của hình học kiến trúc.

33.000 tấn thép tạo nên hệ mái có nhịp lớn nhất 72m

Với một nhà ga hàng không quy mô lớn, hệ mái không đơn thuần là kết cấu che chắn phía trên công trình. Đây còn là bộ phận quyết định hình dáng kiến trúc, khả năng vượt nhịp và tổ chức không gian bên dưới.

Tại Nhà ga T2 Phú Quốc, bài toán này phức tạp hơn bởi công trình được thiết kế theo hình tượng chim Phượng hoàng lửa đang sải cánh. Hệ mái có những đường cong vươn rộng, các lớp kết cấu nổi và chìm đan xen, tạo nên hình ảnh những lớp lông vũ.

Phối cảnh Nhà ga T2 sau khi hoàn thành, với hệ mái gợi hình đôi cánh Phượng hoàng.

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án, tổng khối lượng thép sử dụng cho hệ mái và 2 cánh kiến trúc vào khoảng 33.000 tấn. Nhịp lớn nhất của kết cấu đạt 72m.

Với khẩu độ này, kết cấu phải bảo đảm khả năng chịu lực trên một khoảng vượt nhịp lớn, đồng thời duy trì hình dáng kiến trúc theo thiết kế. Đây là yêu cầu đòi hỏi quá trình tính toán, tổ hợp cấu kiện và kiểm soát hình học phải được thực hiện chặt chẽ.

Bài toán không chỉ nằm ở việc tạo ra một mái che có kích thước lớn mà còn ở khả năng kết hợp nhiều lớp kết cấu với hình dạng không đồng nhất. Các đường nét kiến trúc phải được thể hiện chính xác trên hệ khung chịu lực, thay vì chỉ tạo hình bằng lớp vật liệu trang trí bên ngoài.

Đến cuối tháng 9/2026, kết cấu thép mái chính của nhà ga đã hoàn thành 100%. Phần kết cấu bê tông khu nhà ga chính đạt khoảng 95%. Đầu tháng 11, hình dáng một bên cánh Phượng hoàng đã hiện rõ khi nhìn từ trên cao.

Hơn 9.500 tấm kính Unitized khép kín mặt ngoài nhà ga

Bên cạnh hệ mái thép quy mô lớn, mặt dựng kính cũng là một hạng mục đáng chú ý trong thiết kế Nhà ga T2.

Theo cập nhật từ Sun Group, công trình sử dụng khoảng 9.500 tấm kính Unitized. Đây là hệ mặt dựng được cấu thành từ các mô-đun kính và khung đã được gia công, lắp ráp thành từng tấm hoàn chỉnh trước khi đưa đến công trường để lắp dựng.

Khác với phương pháp lắp từng thành phần riêng lẻ tại công trường, hệ Unitized cho phép kiểm soát chất lượng gia công và độ chính xác của từng mô-đun trong điều kiện nhà máy. Khi đưa ra hiện trường, các tấm được lắp ghép thành hệ mặt dựng đồng bộ.

Hệ mặt kính của Nhà ga T2 mở ra không gian đón ánh sáng tự nhiên và kết nối tầm nhìn với cảnh quan bên ngoài.

Với đặc thù nằm trên đảo, công trình phải tính đến tác động của nắng nóng, mưa lớn và gió biển. Vì vậy, hệ kính không chỉ đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ mà còn phải bảo đảm độ kín, khả năng chịu tải và độ bền trong điều kiện khí hậu ven biển.

Đến cuối tháng 9/2026, các tổ đội thi công đã triển khai đồng loạt việc lắp đặt kính mặt dựng ở mặt trước và mặt sau nhà ga. Sang đầu tháng 11, những mảng kính tiếp tục được hoàn thiện, từng bước khép kín lớp vỏ công trình.

Hệ thống kỹ thuật bên trong dài hơn 8 km phục vụ xử lý hành lý tự động

Nếu hệ mái và mặt dựng quyết định hình dáng bên ngoài thì hệ thống kỹ thuật bên trong là yếu tố quan trọng để nhà ga vận hành với công suất lớn.

Một trong những hạng mục đáng chú ý là hệ thống xử lý hành lý tự động BHS. Theo thiết kế giai đoạn 1, hệ thống được bố trí trên 3 tầng, có tổng chiều dài hơn 8 km.

Công suất xử lý thiết kế đạt khoảng 7.560 kiện hành lý đi mỗi giờ và 6.300 kiện hành lý đến mỗi giờ.

Hệ thống này đóng vai trò vận chuyển, phân loại và đưa hành lý đến đúng khu vực xử lý, góp phần giảm thời gian chờ và hạn chế các thao tác thủ công trong quá trình khai thác.

Theo cập nhật tháng 9/2026, khối lượng thi công hệ thống BHS đạt khoảng 60%. Các hạng mục đường ống kỹ thuật, máng cáp, dây dẫn, thiết bị điện và hệ thống phụ trợ cũng được triển khai song song với công tác hoàn thiện kiến trúc.

Nhà ga T2 thuộc giai đoạn 1 của dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, được thiết kế với công suất 24 triệu hành khách mỗi năm. Theo quy hoạch dài hạn, khi các giai đoạn tiếp theo hoàn thành, tổng công suất nhà ga sẽ đạt khoảng 50 triệu hành khách mỗi năm.

Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng, do Sun Group triển khai. Công trình được đặt mục tiêu hoàn thiện, đưa vào vận hành từ tháng 4/2027, phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.