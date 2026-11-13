Trước khi xây siêu sân vận động lớn nhất thế giới, Việt Nam đã sở hữu sân vận động 40.000 chỗ ngồi, lọt top 5 sân vận động tốt nhất Đông Nam Á

Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình nằm ở phía Tây Hà Nội, cách trung tâm thành phố khoảng 10 km, có quy mô hơn 247 ha. Đây là tổ hợp thể thao đa năng với nhiều hạng mục như sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Cung thể thao dưới nước, Cung điền kinh trong nhà, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ cùng hệ thống sân tập và công viên cây xanh.



Trong đó, sân vận động quốc gia Mỹ Đình là hạng mục trung tâm của toàn khu liên hợp. Công trình nằm trên đường Lê Đức Thọ, được khởi công năm 2002 và khánh thành vào tháng 9/2003 để phục vụ SEA Games 22. Sân có sức chứa 40.192 khán giả, tổng mức đầu tư thời điểm xây dựng khoảng 53 triệu USD.

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Ảnh: VTC News).

Theo quy hoạch, khu sân vận động Mỹ Đình gồm một sân thi đấu chính và hai sân tập, với tổng diện tích khoảng 17,5 ha. Các sân tập nằm cạnh sân chính hiện vẫn được sử dụng để phục vụ hoạt động tập luyện của một số câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp. Trong nhiều năm, Câu lạc bộ Hà Nội cũng sử dụng khu vực này làm nơi tập luyện.

Sau hơn 20 năm hoạt động, sân vận động Mỹ Đình vẫn là địa điểm tổ chức nhiều trận đấu lớn của bóng đá Việt Nam, cùng các sự kiện văn hóa và giải trí quy mô lớn. Năm 2020, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đưa sân Mỹ Đình vào danh sách 5 sân vận động tốt nhất khu vực Đông Nam Á. Cùng góp mặt trong danh sách này có sân vận động quốc gia Australia (Sydney), Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia), Bukit Jalil (Malaysia) và Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

Khán đài sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Ảnh: VTC News).

Hiện nay, Hà Nội đang triển khai dự án sân vận động VinFast - Trống Đồng có quy mô vượt xa sân Mỹ Đình, sân VinFast - Trống Đồng, công trình có diện tích khoảng 73,3 ha, sức chứa thiết kế 135.000 chỗ ngồi. Với sức chứa 135.000 chỗ ngồi, sân vận động VinFast - Trống Đồng có quy mô gấp hơn 3 lần sân vận động quốc gia Mỹ Đình (khoảng 40.000 chỗ).

Công trình được định hướng phát triển theo mô hình sân vận động xanh và thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào giám sát an ninh theo thời gian thực, điều tiết luồng di chuyển của khán giả và tối ưu mức tiêu thụ năng lượng. Toàn bộ 135.000 ghế ngồi dự kiến được phủ sóng mạng 5G tốc độ cao. Hệ thống mặt sân thông minh được giới thiệu có khả năng thay mới toàn bộ lớp cỏ trong 6-10 giờ, kết hợp với mái vòm đóng mở tự động để phục vụ nhiều loại hình sự kiện.

Sân vận động VinFast - Trống Đồng.

Bao quanh công trình là hệ sinh thái thể thao, văn hóa và giải trí có quy mô hơn 400 ha, với nhiều hạng mục chuyên biệt. Trong đó, Sân vận động Olympic có sức chứa 40.000 chỗ, phục vụ các giải điền kinh quốc tế và sự kiện thể thao, văn hóa lớn; Hanoi Sport Arena có 12.000 chỗ, hướng tới tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp, lễ hội và chương trình giải trí.

Ngoài ra, Cung thể thao dưới nước Aquatic Center có sức chứa 10.000 chỗ, phục vụ các môn bơi và thể thao dưới nước theo tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. Nhà thi đấu xe đạp lòng chảo dự kiến có sức chứa 4.000-5.000 khán giả.

Theo kế hoạch công bố, các hạng mục chính của Khu đô thị Thể thao quốc tế Hà Nội dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2027, hướng tới khả năng đăng cai những sự kiện thể thao quy mô lớn như ASIAD, FIFA World Cup và Olympic.