Phòng golf giả lập trong căn nhà 680 tỷ của Harry Kane

Chủ nhân Quả Bóng Vàng Harry Kane vừa quyết định lắp đặt một phòng tập golf mô phỏng ngay bên trong dinh thự mới trị giá 20 triệu bảng (khoảng 680 tỷ VNĐ) tại Vương quốc Anh, dù cơ ngơi này chỉ nằm cách một câu lạc bộ golf hàng đầu vài bước chân.

Dù đang thi đấu thăng hoa trong màu áo Bayern Munich, ngôi sao người Anh vẫn âm thầm chuẩn bị cho cuộc sống khi trở về quê nhà bằng việc kiến tạo một "cung điện" xa hoa ở miền Nam nước Anh. Được biết, thủ quân đội tuyển Tam Sư đã chi 6 triệu bảng để mua lại một bất động sản trên khu đất này, sau đó cho phá dỡ hoàn toàn để xây mới một dinh thự bề thế tọa lạc cách trung tâm huấn luyện Cobham của Chelsea chỉ vài phút lái xe.

Không gian sống mới của Kane hội tụ hàng loạt tiện nghi đẳng cấp bậc nhất như bàn xoay ô tô tự động, phòng trị liệu, phòng xông hơi hồng ngoại, quầy bar và rạp chiếu phim tại gia. Đặc biệt, bên dưới tầng hầm của dinh thự còn được bố trí hẳn một phòng tập golf giả lập hiện đại. Chi tiết này gây nhiều chú ý bởi siêu biệt thự của anh nằm sát vách sân golf độc quyền Wentworth – nơi có mức phí hội viên lên tới 175.000 bảng.

Harry Kane mê chơi golf (Ảnh: sun)

Bên cạnh 4 phòng ngủ chính dành cho gia đình cùng phòng thay đồ riêng biệt cho hai vợ chồng, dinh thự rộng lớn này còn có 2 phòng khép kín phục vụ nhân viên ở lại. Đáng chú ý, phần mái nhà được thiết kế với các "viên ngói mở lối cho dơi" thân thiện với môi trường nhằm bảo vệ hệ sinh thái động vật hoang dã địa phương.

Khu biệt thự của Kane (Ảnh: Getty)

Về sự nghiệp sân cỏ, Bayern Munich mới đây đã chính thức "trói chân" Harry Kane bằng bản hợp đồng kéo dài đến năm 2029, qua đó biến anh trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất châu Âu. Theo nguồn tin từ SunSport, mức thu nhập cứng của tiền đạo người Anh (chưa bao gồm các khoản thưởng) thậm chí vượt qua con số lương cơ bản 500.000 bảng/tuần của Erling Haaland tại Manchester City, và nhỉnh hơn mức đãi ngộ 518.000 bảng/tuần (đã tính thưởng) mà Kylian Mbappé đang nhận ở Real Madrid.

Đội trưởng đội tuyển Anh bày tỏ sự phấn khích khi cam kết gắn bó những năm tháng đỉnh cao cuối sự nghiệp với đội bóng xứ Bavaria: "Tôi cảm thấy như đang ở chính ngôi nhà của mình tại FC Bayern. Tôi yêu câu lạc bộ, yêu người hâm mộ và yêu thành phố Munich. Chúng tôi đang sở hữu một tập thể tuyệt vời cùng một huấn luyện viên xuất sắc là Vincent Kompany. Điều đó khiến tôi vô cùng tự hào khi được là một phần của đội bóng này".

Hiện tại, Bayern Munich đang chia sẻ ngôi đầu bảng xếp hạng Bundesliga cùng đại kình địch Borussia Dortmund với thành tích bất bại sau 6 chiến thắng và 3 trận hòa kể từ đầu mùa giải.

Tiên