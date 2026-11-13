Việt Nam có 1 khách sạn được báo Mỹ khen ngợi: Chỉ có 47 phòng, sở hữu hơn 1.000 kỷ vật sân khấu được thiết kế bởi “phù thủy kiến trúc” danh tiếng toàn cầu

Capella Hanoi, khách sạn nằm trên phố Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, vừa được tạp chí du lịch Condé Nast Traveler giới thiệu trong bài viết về những điểm lưu trú giàu tính sáng tạo tại Đông Nam Á.

Theo giới thiệu của tạp chí Mỹ, điểm khác biệt của khách sạn do Sun Group đầu tư không chỉ nằm ở tiêu chuẩn lưu trú cao cấp mà còn ở cách đưa câu chuyện nghệ thuật biểu diễn vào kiến trúc, thiết kế nội thất và trải nghiệm của du khách.

Được thiết kế bởi kiến trúc sư Bill Bensley, Capella Hanoi lấy cảm hứng từ thời kỳ hoàng kim của opera những năm 1920. Khách sạn có 47 phòng và suite, mỗi phòng mang tên một huyền thoại sân khấu, đi kèm những bức chân dung vẽ tay và kỷ vật biểu diễn.

Hơn 1.000 kỷ vật, 47 phòng nghỉ mang câu chuyện riêng

Thay vì lựa chọn phong cách khách sạn hiện đại phổ biến, Capella Hanoi được xây dựng như một không gian tái hiện thế giới opera đầu thế kỷ 20.

Theo thông tin từ Sun Group, hơn 1.000 kỷ vật, tác phẩm nghệ thuật và chi tiết trang trí lấy cảm hứng từ sân khấu được bố trí trong khách sạn. Những vật phẩm này gợi lại thời kỳ phát triển rực rỡ của nghệ thuật biểu diễn, đồng thời tạo nên câu chuyện riêng cho từng khu vực.

Với 47 phòng và suite, mỗi không gian lưu trú được đặt theo tên một nghệ sĩ hoặc huyền thoại sân khấu. Chân dung vẽ tay, kỷ vật biểu diễn và cách phối màu nội thất khiến các phòng mang những dấu ấn khác nhau.

Ngay cả áo choàng nhung đỏ dành cho khách lưu trú cũng được đưa vào câu chuyện thiết kế, tạo cảm giác du khách đang hóa thân thành những ngôi sao opera.

Bên cạnh kiến trúc, khách sạn còn có hồ bơi La Grotta nằm dưới tầng hầm. Không gian này sử dụng hệ thống đèn trang trí, trần gương và họa tiết hình học, tạo nên một khu vực thư giãn tách biệt với nhịp sống bên ngoài.

Ẩm thực cũng là một phần trong trải nghiệm tại đây. Khách sạn có nhà hàng Backstage phục vụ các món ăn mang hương vị miền Bắc và Hibana by Koki, nhà hàng Nhật Bản đạt 1 sao Michelin với hình thức chế biến teppanyaki trực tiếp trước thực khách.

Ngoài ra, The Hudson Rooms được thiết kế theo cảm hứng New York những năm 1920, trong khi The Living Room là không gian phục vụ trà, đồ ăn nhẹ và nhạc jazz trực tiếp.

Khách sạn 47 phòng liên tiếp xuất hiện trong các bảng xếp hạng quốc tế

Những ghi nhận mới từ Condé Nast Traveler nối dài danh sách giải thưởng quốc tế mà Capella Hanoi đạt được trong năm 2026.

Trước đó, khách sạn tiếp tục giữ 3 Michelin Keys trong danh sách Michelin Guide 2026. Đây là cấp độ cao nhất trong hệ thống đánh giá khách sạn của Michelin.

Cũng trong năm nay, Capella Hanoi đạt xếp hạng 5 sao Forbes Travel Guide năm thứ 2 liên tiếp và đứng thứ 81 trong danh sách mở rộng của The World’s 50 Best Hotels 2026.

Đáng chú ý, tại giải thưởng Readers’ Choice Awards 2026 của Condé Nast Traveler phiên bản Mỹ, khách sạn đứng thứ 3 trong danh sách những khách sạn tốt nhất Đông Nam Á với 98,82 điểm. Ở phiên bản Anh, công trình đứng thứ 14 với 90,60 điểm.

Việc xuất hiện trong nhiều hệ thống đánh giá khác nhau cho thấy Capella Hanoi đang xây dựng vị thế trong phân khúc lưu trú cao cấp, nơi trải nghiệm, thiết kế và bản sắc riêng trở thành những yếu tố cạnh tranh bên cạnh vị trí và tiện nghi.

Với vị trí gần Nhà hát Lớn Hà Nội, Capella Hanoi gắn câu chuyện phát triển khách sạn với không gian văn hóa của khu vực trung tâm Thủ đô. Đây cũng là một trong những công trình thể hiện hướng phát triển sản phẩm khách sạn mang dấu ấn kiến trúc và nghệ thuật trong hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng của Sun Group.