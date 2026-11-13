"Siêu" cầu vượt sông Hồng 16.200 tỷ đồng nối khu phố cổ với Long Biên do Sun Group triển khai đã hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi và bệ trụ chính, tiến tới lắp dựng 26.000 tấn kết cấu thép

Cầu Trần Hưng Đạo được khởi công ngày 9/10/2025, là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, với tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng. Đây là dự án PPP có quy mô vốn lớn thứ hai trên địa bàn thành phố, chỉ sau cầu Tứ Liên.

Sau hơn một năm triển khai, cầu Trần Hưng Đạo đang ghi nhận tiến độ thi công tích cực. Theo Báo cáo số 821/BC-SXD ngày 6/11/2026 của Sở Xây dựng Hà Nội, giá trị xây lắp của dự án đạt 54,2% giá trị hợp đồng, cao nhất trong số 7 dự án cầu vượt sông Hồng đang được thành phố theo dõi.

Đến nay, toàn bộ 128 cọc khoan nhồi và 7 bệ trụ cầu chính đã hoàn thành. Năm trụ cầu giữa sông cũng cơ bản hoàn tất phần kết cấu. Các nhà thầu đang duy trì khoảng 28 mũi thi công, tập trung triển khai hệ dầm, kết cấu thép, cầu dẫn và các hạng mục kết nối ở hai đầu cầu.

Để phục vụ quá trình lắp dựng, những đốt dầm đầu tiên đã được lai dắt bằng đường thủy về công trường. Tổng cộng hơn 26.000 tấn thép, tương đương khoảng 5 lần lượng thép sử dụng cho cầu Long Biên, được đưa về các nhà máy cơ khí để gia công đồng loạt.

Theo kế hoạch, hệ dầm và vòm tại nhịp TC3-TC4 sẽ hoàn thành lắp đặt trước ngày 31/12/2026. Sang đầu năm 2027, các nhà thầu tiếp tục thi công hệ dầm, vòm tại nhịp TC4-TC5. Đây là nhịp cuối cùng, đánh dấu việc hoàn thiện toàn bộ hệ thống nhịp vòm của cầu Trần Hưng Đạo.

Giá trị xây lắp của cầu Trần Hưng Đạo đạt 54,2% giá trị hợp đồng, cao nhất trong số 7 dự án cầu vượt sông Hồng đang được thành phố theo dõi. (Ảnh Tiền phong).



Dự án có điểm đầu tại nút giao ngã năm Trần Hưng Đạo – Trần Thánh Tông và điểm cuối kết nối với đường Nguyễn Sơn. Công trình do Tập đoàn Sun Group triển khai, có tổng chiều dài toàn tuyến 4,18 km.

Trong đó, cầu chính dài 870 m, gồm 6 nhịp, chia thành 2 liên cầu, mỗi nhịp dài 145 m, sử dụng kết cấu vòm thép với tạo hình biểu tượng vô cực. Hai bên cầu là hệ thống cầu dẫn dài khoảng 1.150 m, sử dụng kết cấu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực và dầm bản rỗng.

Toàn tuyến được bố trí 3 nút giao, gồm nút giao đê hữu Hồng, nút giao đê tả Hồng – Cổ Linh và nút giao với đường Nguyễn Sơn. Các nút giao được thiết kế nhằm bảo đảm kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông hiện hữu, đồng thời phù hợp với quy hoạch chung của thành phố.

Khi hoàn thành, cầu Trần Hưng Đạo được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông cho các cầu vượt sông Hồng hiện hữu như Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy và Thanh Trì, đồng thời tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm với phía Đông Hà Nội.

Theo tiến độ được giao, dự án phải hoàn thành trước ngày 30/6/2027.