Việt Nam sắp có thêm tuyến cao tốc 15.000 tỷ đồng xuyên vùng núi, nối thẳng đến cửa khẩu quốc tế giáp Lào

Đầu tư 15.000 tỷ đồng làm cao tốc 4 làn xe xuyên vùng núi

Theo thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1940/QĐ-BXD ngày 9/11/2026, giao UBND tỉnh Hà Tĩnh quản lý đoạn tuyến từ đường Hồ Chí Minh đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thuộc tuyến cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo (CT.44) để tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng.

Đoạn tuyến được giao có chiều dài dự kiến khoảng 51km, quy mô 4 làn xe. Điểm đầu kết nối với đường Hồ Chí Minh, điểm cuối tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Theo đề xuất của địa phương, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng, thuộc nhóm A. Do địa hình khu vực phía Tây Hà Tĩnh chủ yếu là đồi núi, phương án thiết kế dự kiến phải sử dụng các công trình hầm và cầu cạn tại những vị trí phù hợp.

Trước đó, ngày 27/10/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Tờ trình số 770 đề nghị Bộ Xây dựng giao địa phương quản lý, tổ chức đầu tư đoạn tuyến này.

Theo ông Đặng Văn Thành, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh, trước mắt tỉnh sẽ triển khai đầu tư đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Các đơn vị chuyên môn đang thực hiện những bước chuẩn bị đầu tư theo quy định.

Hé lộ phương án vốn, ngân sách Trung ương dự kiến hỗ trợ gần 8.000 tỷ đồng

Để triển khai dự án có tổng vốn khoảng 15.000 tỷ đồng, Hà Tĩnh đã chủ động nghiên cứu phương án huy động nguồn lực đầu tư.

Theo đó, Bộ Tài chính đã có Tờ trình số 834 ngày 9/10/2026 trình Chính phủ, trong đó dự kiến hỗ trợ Hà Tĩnh 7.958 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030.

Phần vốn còn lại sẽ được địa phương nghiên cứu cân đối từ ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Trước đó, ngày 22/10/2026, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết số 48, thống nhất bổ sung dự án vào danh mục đầu tư công trung hạn. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục hoàn thiện các thủ tục và phương án huy động vốn.

Đáng chú ý, khoản hỗ trợ gần 8.000 tỷ đồng hiện mới nằm trong phương án đề xuất của Bộ Tài chính trình Chính phủ, chưa đồng nghĩa với việc vốn đã được phân bổ chính thức.

Toàn tuyến cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo dài 85km, kết nối thẳng cao tốc Bắc - Nam

Theo Quyết định số 1088 ngày 30/6/2026 của Bộ Xây dựng về điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo có tổng chiều dài khoảng 85km.

Tuyến được chia thành 2 đoạn.

Đoạn thứ nhất từ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đến đường Hồ Chí Minh dài khoảng 34km, quy mô 6 làn xe. Điểm đầu nằm tại nút giao với cao tốc Bắc - Nam thuộc xã Trường Lưu, điểm cuối kết nối với đường Hồ Chí Minh.

Đoạn thứ hai từ đường Hồ Chí Minh đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo dài khoảng 51km, quy mô 4 làn xe. Đây chính là đoạn vừa được Bộ Xây dựng giao Hà Tĩnh quản lý để tổ chức đầu tư.

Như vậy, khi toàn tuyến được đầu tư hoàn chỉnh, cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo sẽ hình thành trục kết nối từ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đến khu vực cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào.

Hiện nay, Quốc lộ 8 vẫn là tuyến giao thông huyết mạch kết nối Hà Tĩnh với Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và nước bạn Lào. Tuy nhiên, tuyến đường này có nhiều đoạn hẹp, độ dốc lớn, bán kính đường cong nhỏ và thường chịu ảnh hưởng bởi sạt lở vào mùa mưa lũ.

Việc đầu tư cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo được kỳ vọng tăng năng lực vận tải, giảm áp lực cho Quốc lộ 8, đồng thời mở rộng kết nối từ khu vực cửa khẩu đến hệ thống cảng biển, khu kinh tế ven biển và các trung tâm logistics của Hà Tĩnh.

Đây cũng là một trong những tuyến giao thông có vai trò kết nối hành lang kinh tế Cầu Treo - Vũng Áng, tăng cường giao thương giữa Việt Nam với Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan.