Villa, homestay hồ Đồng Đò đóng cửa: Sắp có kết quả rà soát thực địa

Phòng nghỉ phủ bạt, có nơi thanh lý đồ

Hơn 2 tháng qua, thực hiện yêu cầu của chính quyền địa phương, hàng chục villa, homestay quanh hồ Đồng Đò tạm dừng hoạt động do không đủ các điều kiện kinh doanh.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, từ khu nghỉ dưỡng nườm nượp khách du lịch, nay bao trùm toàn bộ khu vực là không khí yên ắng, tĩnh lặng. Một số villa cho rút sạch nước bể bơi, phòng nghỉ trống được phủ bạt, thậm chí có nơi thanh lý đồ đạc.

Ông Nguyễn Văn Hoạt - Trưởng thôn Thái Vụ (trước đây là thôn Minh Tân cũ) - cho biết, người dân đã khai hoang, canh tác nông nghiệp ở khu vực này từ rất lâu đời. Tại đây vẫn còn tồn tại những chứng tích lịch sử như cây cầu đá ba chân do bộ đội khắc chữ từ năm 1954. Đặc biệt, đến năm 2003, nhiều diện tích đất của người dân đã được Nhà nước cấp sổ đỏ.

Ông Nguyễn Văn Hoạt - Trưởng thôn Thái Vụ - chia sẻ về tình hình cuộc sống bà con sau khi dừng hoạt động các homestay, villa.

Theo ông Hoạt, một nghịch lý xảy ra khi bản đồ quy hoạch rừng năm 2008 được ban hành. Toàn bộ khu vực sinh sống của người dân bất ngờ bị quy hoạch thành đất rừng.

Khi hạ tầng phát triển, hồ Đồng Đò đẹp lên, giá trị đất đai tăng, nhiều hộ dân chuyển hướng sang làm dịch vụ lưu trú (homestay) để cải thiện đời sống. Tuy nhiên, do vướng quy hoạch rừng, toàn bộ các mảnh đất đều bị coi là vi phạm pháp luật.

"Người dân không được kinh doanh. Muốn đảm bảo phòng cháy chữa cháy thì phải có giấy tờ hợp pháp về đất, nhưng đất chưa được hợp pháp hóa thì lấy đâu ra điều kiện để làm", ông Hoạt cho hay.

Bà Nguyễn Thị Hệ - một hộ dân có 40 năm sinh sống tại khu vực hồ Đồng Đò - chia sẻ về tình cảnh của gia đình, khi chồng qua đời, bà phải đứng ra gánh vác, cùng các con vay mượn để đầu tư xây dựng villa kinh doanh, hy vọng có nguồn thu nhập ổn định. Nhưng nay, mọi nỗ lực đều đổ sông đổ bể khi bị yêu cầu dừng hoạt động.

Bà Nguyễn Thị Hệ chia sẻ về khó khăn sau hơn 40 năm sinh sống tại mảnh đất này.

"Cả trăm người dân ở thôn Thái Vụ đang lao động tại các homestay, villa nghỉ dưỡng quanh hồ mất việc. Những người làm chủ thì gánh khoản nợ quá hạn, đồ dùng trong đó dần hỏng, xuống cấp, điều hòa không hoạt động thì cũng hỏng".

Ông Kh. - một người dân tại đây - cho biết: "Việc đóng cửa các cơ sở lưu trú khiến nhiều lao động địa phương mất việc làm. Như tôi dọn vệ sinh, giặt đồ cho một homestay, thu nhập ổn định. Nay về lúa không còn, gà vịt nuôi cũng không có nơi tiêu thụ, nhìn chung cuộc sống rất bấp bênh".

Cần làm rõ đâu là hộ dân gốc

Để ổn định sinh kế cho hàng trăm hộ gia đình tại thôn Thái Vụ, ông Nguyễn Văn Hoạt kiến nghị các sở, ban, ngành và thành phố Hà Nội cần sớm có phương án rà soát, quy hoạch lại đối với hàng trăm ha rừng tại địa phương.

"Cần làm rõ đâu là hộ dân gốc. Đất ở thì ghi là đất ở, đất vỡ hoang thì ghi là vỡ hoang để bà con được thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước", Trưởng thôn Thái Vụ đề nghị.

Một villa gần hồ Đồng Đò dừng hoạt động, rút cạn nước bể bơi, cây tiểu cảnh mọc um tùm.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện UBND xã Kim Anh cũng nhìn nhận những tồn tại liên quan đến công tác quản lý đất rừng và hoạt động kinh doanh homestay thời gian qua. Về việc nhiều cơ sở homestay quanh khu vực hồ Đồng Đò phải tạm dừng hoạt động, đại diện xã cho biết vấn đề cốt lõi nằm ở việc xác định rõ ranh giới đất.

Đại diện xã thông tin: Theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, đến ngày 15/11, Sở sẽ thông báo kết quả rà soát hồ sơ, bản đồ và số liệu thực địa để xác định chính xác đâu là ranh giới đất rừng, đâu là đất nông nghiệp. Sau ngày 15/11, các xã sẽ tổ chức cắm mốc ngoài thực địa.

“Quan điểm nhất quán của địa phương là quy hoạch phải đi trước làm nền tảng. Khi ranh giới được phân định rõ ràng thì vấn đề này sẽ được tháo gỡ", đại diện xã Kim Anh khẳng định.