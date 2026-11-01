Tuyến cao tốc hơn 14.900 tỷ đồng, dài 22 km nối TP.HCM với siêu sân bay 16 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử Việt Nam, rộng gấp 6 lần Tân Sơn Nhất đạt cột mốc quan trọng

Cao tốc gần 22 km, mở rộng lên 8-10 làn xe

Theo thông tin từ Tập đoàn Đèo Cả ngày 13/11, công trường gói thầu XL01 thuộc dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành đang được tổ chức thi công đồng loạt với gần 900 nhân sự, hơn 200 máy móc, thiết bị và 33 mũi thi công.

Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành có tổng mức đầu tư 14.945,2 tỷ đồng, chiều dài khoảng 22 km, điểm đầu tại nút giao Vành đai 2 (TP.HCM) và điểm cuối tại nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Đồng Nai).

Theo phương án đầu tư, đoạn từ nút giao Vành đai 2 đến nút giao Vành đai 3, dài khoảng 4,84 km, được mở rộng từ 4 làn lên 8 làn xe. Đoạn từ nút giao Vành đai 3 đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, dài khoảng 14,76 km, được mở rộng từ 4 làn lên 10 làn xe.

Riêng cầu Long Thành hiện hữu sẽ được xây dựng thêm một đơn nguyên cầu mới với quy mô 5 làn xe hoàn chỉnh theo hướng TP.HCM đi Long Thành, nằm bên phải cầu hiện tại.

Dự án khởi công tháng 8/2025, được triển khai theo thủ tục đối với công trình xây dựng khẩn cấp. Công trình có vai trò tăng năng lực khai thác tuyến cao tốc cửa ngõ phía Đông TP.HCM, đồng thời cải thiện kết nối với sân bay quốc tế Long Thành.

Gần 900 nhân sự, hơn 200 máy móc thi công 33 mũi trên công trường

Trong tổng thể dự án, gói thầu XL01 dài gần 10 km, có giá trị gần 5.600 tỷ đồng, do liên danh nhà thầu đứng đầu là Tập đoàn Đèo Cả thực hiện.

Gói thầu khởi công từ tháng 8/2025 nhưng đến tháng 6/2026 mới được bàn giao đầy đủ mặt bằng, khiến thời gian thi công bị rút ngắn đáng kể.

Để bù đắp quỹ thời gian, liên danh nhà thầu huy động gần 900 nhân sự, hơn 200 máy móc, thiết bị và tổ chức 33 mũi thi công. Trong đó, 22 mũi tập trung thi công cầu cạn, 5 mũi thi công cầu Long Thành và 6 mũi triển khai công tác đúc dầm.

Theo ông Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc điều hành gói thầu XL01, sản lượng thực hiện toàn gói thầu hiện đạt khoảng 80%.

Cụ thể, phần đường cơ bản hoàn thành công tác xử lý nền. Tại các cầu cạn, nhà thầu đã hoàn thành cọc khoan nhồi, kết cấu phần dưới đạt gần 98%. Công tác lao lắp dầm đạt 92%, thi công bản mặt cầu đợt 1 đạt 81% và lan can đạt 43%.

Đối với cầu Long Thành, nhà thầu đã hoàn thành thi công cọc khoan nhồi D2000, bệ trụ, thân trụ và đỉnh trụ K0. Công tác đúc hẫng đã triển khai được 8/85 đốt, hướng tới mục tiêu hợp long cầu chính vào cuối tháng 12/2026.

Cầu Long Thành đã hoàn thành thi công cọc khoan nhồi D2000, bệ trụ, thân trụ, đỉnh trụ K0.

Theo kế hoạch, phần cầu cạn và cầu Sông Tắc sẽ hoàn thành trong tháng 11/2026, tạo điều kiện chuyển hướng giao thông để sửa chữa mặt cầu cũ.

Toàn dự án đạt hơn 81%, cầu Long Thành dự kiến hoàn thành năm 2027

Không chỉ gói XL01, các hạng mục thuộc gói thầu XL02 cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.

Theo thông tin cập nhật về dự án đầu tháng 11/2026, sản lượng thi công toàn tuyến đã đạt hơn 81%. Gói XL02 đảm nhận đoạn từ Km13+900 đến Km25+920, do liên danh Trường Sơn - Thăng Long - 368 - Vinaconex thực hiện.

Trên đoạn tuyến này, các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện nền đường, mặt đường và những hạng mục cầu còn lại. Các lớp xử lý nền, K95, K98 và cấp phối đá dăm đã hoàn thành trên hơn 17 km tính cả hai bên tuyến. Công trường hiện chuyển sang thi công các lớp bê tông nhựa và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông.

Theo kế hoạch, dự án sẽ cơ bản hoàn thành trong tháng 12/2026. Riêng cầu Long Thành dự kiến hợp long cầu chính vào cuối tháng 12/2026 và hoàn thành các hạng mục còn lại trong tháng 3/2027.

Khi hoàn thành, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành sẽ góp phần tăng năng lực khai thác tuyến đường, giảm áp lực cho tuyến hiện hữu và tăng cường kết nối giữa TP.HCM với sân bay quốc tế Long Thành, Đồng Nai cùng các trung tâm kinh tế khu vực Đông Nam Bộ.