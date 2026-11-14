Phạt nhiều doanh nghiệp vi phạm về trái phiếu

Doanh nghiệp chậm công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa quyết định xử phạt 92,5 triệu đồng với Công ty cổ phần Gotec Land và Công ty TNHH MTV Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc cũng vi phạm trong việc công bố tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

UBCKNN liên tiếp xử phạt doanh nghiệp có vi phạm liên quan trái phiếu. Ảnh minh họa.

Cụ thể, Gotec Land chậm công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn; chậm nộp báo cáo tài chính các năm 2022-2025, báo cáo tài chính bán niên và hàng loạt báo cáo về tình hình sử dụng vốn, thanh toán gốc, lãi, thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu từ năm 2022 đến bán niên 2026. Doanh nghiệp cũng chậm công bố việc hoàn tất mua lại trước hạn 4 lô trái phiếu.

Trong khi đó, Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc chậm công bố tình hình thanh toán gốc, lãi tại ngày đáo hạn của 30 mã trái phiếu. Doanh nghiệp còn chậm công bố nhiều báo cáo tài chính, báo cáo sử dụng vốn và thực hiện cam kết với trái chủ trong giai đoạn 2021-2026.

UBCKNN cũng phạt Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điện mặt trời KN Vạn Ninh và Công ty TNHH KN Cam Ranh, mỗi doanh nghiệp 92,5 triệu đồng. Hai doanh nghiệp không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn nhiều tài liệu liên quan đến trái phiếu, gồm báo cáo sử dụng vốn, tình hình thanh toán gốc, lãi và thực hiện cam kết với trái chủ.

Trong đó, KN Vạn Ninh có vi phạm công bố thông tin kéo dài qua nhiều năm, từ báo cáo sử dụng vốn phát hành trái phiếu năm 2020 đến các báo cáo năm 2024, cùng thông tin về mua lại trước hạn và thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu.

Một trường hợp khác là Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2024 và báo cáo tình hình tài chính năm 2024.

Các quyết định xử phạt cho thấy những vi phạm phổ biến vẫn là chậm hoặc không công bố báo cáo tài chính, báo cáo sử dụng vốn, tình hình thanh toán gốc, lãi và việc thực hiện cam kết với trái chủ. Đây đều là những thông tin quan trọng để nhà đầu tư theo dõi tình hình tài chính và nghĩa vụ trả nợ của tổ chức phát hành.

Gần 38.800 tỷ đồng trái phiếu đến hạn

Theo số liệu Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và UBCKNN, tính đến ngày 6/11, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp dự kiến đáo hạn trong phần còn lại của năm 2026 là 38.775 tỷ đồng. Trong đó, nhóm bất động sản chiếm 25.607 tỷ đồng, tương đương 66%; nhóm ngân hàng đứng thứ hai với 6.954 tỷ đồng.

Áp lực thanh toán tập trung lớn ở nhóm bất động sản, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp vẫn phải cân đối dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, bán hàng và khả năng tiếp cận nguồn vốn mới để thực hiện nghĩa vụ với trái chủ.

Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp dự kiến đáo hạn từ nay đến cuối năm là 38.775 tỷ đồng. Ảnh minh hoạ

Theo VIS Rating, trong tháng 10/2026, thị trường ghi nhận khoảng 620 tỷ đồng trái phiếu phát sinh chậm trả mới, liên quan đến một lô trái phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ.

Ở chiều xử lý các khoản nợ tồn đọng, đến cuối tháng 10/2026, tổng giá trị trái phiếu chậm trả đã được thanh toán cho trái chủ đạt khoảng 150.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 38.000 tỷ đồng trái phiếu đã được gia hạn ngày đáo hạn và 108.000 tỷ đồng chưa có thông tin về phương án tái cấu trúc nợ. Điều này cho thấy bên cạnh những khoản nợ đã được xử lý, một lượng nghĩa vụ trái phiếu đáng kể vẫn cần được theo dõi.

Trong bối cảnh đó, áp lực đáo hạn trong thời gian tới là yếu tố đáng chú ý. Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp dự kiến đáo hạn trong 12 tháng tiếp theo, từ tháng 11/2026 đến tháng 10/2027, đạt khoảng 235.000 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với giá trị đáo hạn 169.000 tỷ đồng trong 12 tháng trước đó.