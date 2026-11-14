10 nhà thầu Trung Quốc muốn làm siêu dự án tại Việt Nam: Đứng sau loạt công trình khổng lồ từ cầu vượt biển dài 55 km đến siêu đập Tam Hiệp 22.500 MW

Ngày 12/11, đoàn công tác của Hiệp hội Nhà thầu quốc tế Trung Quốc (CHINCA), gồm đại diện 10 doanh nghiệp xây dựng lớn, đã có buổi làm việc với Hiệp hội Các nhà thầu Xây dựng Việt Nam (VACC) và lãnh đạo nhiều công ty xây dựng trong nước.

Đoàn do ông Fang Qiuchen, Chủ tịch CHINCA dẫn đầu, với sự góp mặt của những tên tuổi như PowerChina, Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc (CCCC), Tổng công ty Xây dựng đô thị Bắc Kinh và Công ty Đường sắt số 6 Trung Quốc.

Các doanh nghiệp Trung Quốc mong muốn tham gia những dự án hạ tầng tại Việt Nam với vai trò tổng thầu, nhà thầu phụ hoặc đối tác cung cấp thiết bị, công nghệ. Những lĩnh vực được quan tâm gồm đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, sân bay, cầu cảng và năng lượng.

Đáng chú ý, Công ty Đường sắt số 6 Trung Quốc (CRSG), đơn vị từng tham gia các dự án Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – Ga Hà Nội, bày tỏ mong muốn tiếp tục góp mặt tại các dự án đường sắt đô thị, đường sắt liên vùng và kết nối xuyên biên giới.

Trong khi đó, PowerChina đề xuất mở rộng hợp tác sang đường sắt, metro, sân bay, cầu cảng và năng lượng. CRSC International muốn tham gia cung cấp công nghệ tín hiệu, thông tin và hệ thống điều khiển đường sắt, trong đó có các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Ở chiều ngược lại, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn mong muốn liên danh với các đối tác Trung Quốc thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao, đồng thời tiếp cận máy khoan hầm, thiết bị lao dầm khẩu độ lớn và công nghệ thi công hiện đại.

Tập đoàn Đạt Phương tìm kiếm đối tác trong lĩnh vực thủy điện, cầu đường và đường sắt. Vinaconex cho biết đang có khoảng 2.000 ha quỹ đất, đồng thời mong muốn thu hút nhà đầu tư Trung Quốc vào các dự án bất động sản và hạ tầng khu công nghiệp.

Theo thông tin từ VACC, trước đó, ngày 5/11, hai hiệp hội đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác tại Bắc Kinh, mở đường cho việc kết nối doanh nghiệp, trao đổi công nghệ và tìm kiếm cơ hội tham gia các dự án hạ tầng.

Những tập đoàn từng tham gia xây dựng các công trình khổng lồ

Trong số các doanh nghiệp Trung Quốc tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam, CCCC là một trong những tập đoàn xây dựng hạ tầng lớn, từng tham gia dự án cầu – hầm Hồng Kông – Chu Hải – Ma Cao.

Công trình dài khoảng 55 km, kết nối Hồng Kông, Chu Hải và Ma Cao, gồm các đoạn cầu vượt biển, hầm ngầm và đảo nhân tạo. Đây là hệ thống cầu – hầm vượt biển dài nhất thế giới, chính thức thông xe năm 2018. Các công ty thành viên CCCC tham gia thi công nhiều hạng mục, trong đó có gói thầu cầu dài khoảng 8,67 km.

Một tên tuổi khác là PowerChina, tập đoàn từng tham gia xây dựng đập thủy điện Tam Hiệp trên sông Dương Tử.

Nhà máy có tổng công suất lắp đặt 22.500 MW, lớn nhất thế giới xét theo công suất. Công trình sở hữu 32 tổ máy phát điện chính, mỗi tổ công suất 700 MW, cùng hai tổ máy 50 MW. PowerChina còn tham gia các dự án lớn như đập Cẩm Bình I cao 305 m và thủy điện Bạch Hạc Than.

Trong khi đó, Tổng công ty Xây dựng đô thị Bắc Kinh từng tham gia xây dựng sân vận động quốc gia Bắc Kinh, còn gọi là sân vận động Tổ Chim, biểu tượng của Olympic 2008.

Đáng chú ý, Công ty Đường sắt số 6 Trung Quốc (China Railway Sixth Group – CRSG), đơn vị từng tham gia xây dựng tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – Ga Hà Nội, tiếp tục bày tỏ mong muốn góp mặt tại các dự án đường sắt lớn ở Việt Nam. Doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến đường sắt đô thị, đường sắt liên vùng và các tuyến kết nối xuyên biên giới.

Không chỉ có kinh nghiệm tại Việt Nam, CRSG còn đang tham gia xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Hùng An – Hân Châu tại Trung Quốc. Theo VACC, tuyến dài hơn 342 km, có tốc độ thiết kế 350 km/h, trong đó có cầu cạn Xiongbao dài gần 21,85 km.