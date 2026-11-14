Nhóm Vinacapital gom hàng chục triệu cổ phiếu một doanh nghiệp bất động sản sau khi giảm 58%

Theo báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn do CTCP Quản lý quỹ VinaCapital công bố, trong phiên 10/11/2026 nhóm này đã mua ròng gần 3,4 triệu cổ phiếu KDH của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền.

Cụ thể, quỹ Longwoods Worldwide Limited mua 2,5 triệu cổ phiếu, Quỹ đầu tư cổ phiếu doanh nghiệp hàng đầu VinaCapital mua 1,28 triệu cổ phiếu, trong khi Quỹ đầu tư cổ phiếu kinh tế hiện đại VinaCapital bán ra gần 399.000 cổ phiếu.

Sau giao dịch, nhóm VinaCapital nắm 100,7 triệu cổ phiếu KDH, tương đương 8,09% vốn điều lệ Nhà Khang Điền.

Bốn ngày trước đó, ngày 6/11/2026, Longwoods đã mua vào 12,5 triệu cổ phiếu KDH với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Dữ liệu giao dịch trên HOSE cùng ngày ghi nhận một lệnh thỏa thuận đúng 12,5 triệu cổ phiếu KDH với giá trị khoảng 179 tỷ đồng, tương ứng mức giá bình quân khoảng 14.350 đồng/cp.

Trên HOSE, KDH đóng cửa phiên 12/11 ở mức 15.550 đồng/cp, cao hơn khoảng 19% so với vùng 13.000 đồng/cp hồi đầu tháng 11. Tuy nhiên, nhịp hồi này chưa bù đắp được đà giảm kéo dài hơn một năm trước đó, thị giá hiện giảm 58% so với vùng đỉnh 37.000 đồng/cp trong tháng 8/2025.

Trong tháng 10, Khang Điền chốt quyền ngày 8/10 để phát hành hơn 112,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 và chào bán khoảng 10,86 triệu cổ phiếu ESOP cho 235 cán bộ nhân viên với giá 12.000 đồng/cp, hạn chế chuyển nhượng một năm. Khi hoàn tất hai đợt phát hành, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng từ hơn 11.220 tỷ đồng lên hơn 12.450 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 cho thấy doanh thu thuần của Khang Điền đạt 41 tỷ đồng, giảm 96% so với mức 1.098 tỷ đồng cùng kỳ; lợi nhuận gộp còn khoảng 6 tỷ đồng, giảm 99%.

Chi phí bán hàng giảm khoảng 78% xuống hơn 16 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 6,7% lên 51 tỷ đồng, còn chi phí tài chính tăng gấp khoảng 4,6 lần lên 13 tỷ đồng. Phần bù đắp đến từ 133 tỷ đồng lợi nhuận được chia từ công ty liên doanh, liên kết (cùng kỳ không ghi nhận) và 141 tỷ đồng thu nhập khác, gấp 16,2 lần cùng kỳ, trong đó khoảng 129 tỷ đồng là tiền bồi thường.

Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 169 tỷ đồng, giảm 68% so với 526 tỷ đồng của quý 3/2025.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 483 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ, ngược lại, lợi nhuận sau thuế đạt 1.268 tỷ đồng, tăng 51% so với 841 tỷ đồng chín tháng năm 2025, hoàn thành 84,5% mục tiêu 1.500 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu của lợi nhuận là khoản lãi 896 tỷ đồng ghi nhận trong quý 2 khi Khang Điền bán 2% vốn tại Công ty Bình Trưng Mới, pháp nhân liên doanh với Keppel phát triển dự án Gladia by the Waters, vào ngày 23/6, qua đó giảm sở hữu từ 51% xuống 49% và thôi hợp nhất công ty này. Trong khoản lãi đó, 22 tỷ đồng đến từ việc bán 2% vốn, phần còn lại khoảng 875 tỷ đồng là khoản phi tiền mặt được phân loại lại từ lợi nhuận chưa phân phối.

Tổng tài sản của Khang Điền tại ngày 30/9/2026 đạt 43.310 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Nợ phải trả tăng 79% lên 23.165 tỷ đồng, trong đó tổng dư nợ vay khoảng 17.777 tỷ đồng, tăng 75% so với mức 10.149 tỷ đồng cuối năm 2025.