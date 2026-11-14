Cựu Chủ tịch Bamboo Airways đầu quân cho Vietravel Airlines của bầu Hiển

Vietravel Airlines vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Bùi Quang Dũng giữ chức thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Chánh văn phòng HĐQT. Ông Dũng từng giữ ghế Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, bất động sản và hàng không.

Ông Bùi Quang Dũng có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Southern Columbia (Mỹ), với hơn 15 năm kinh nghiệm quản lý đầu tư và kinh doanh bất động sản.

Trước khi gia nhập Vietravel Airlines, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại Colliers International, BIM Group và Empire Group. Giai đoạn 2019–2022, ông giữ chức Phó Tổng giám đốc Bamboo Airways.

Đến tháng 11/2025, khi đang là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, ông Dũng được bầu làm Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways nhiệm kỳ 2023–2028.

Việc ông Dũng gia nhập Vietravel Airlines diễn ra trong bối cảnh hãng hàng không này đang đẩy mạnh tái cơ cấu và mở rộng hoạt động dưới sự hậu thuẫn của T&T Group, tập đoàn gắn với tên tuổi doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển).

Hiện Vietravel Airlines do ông Đỗ Vinh Quang, con trai thứ hai của bầu Hiển, giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Theo Vietravel Airlines, việc bổ sung ông Bùi Quang Dũng vào bộ máy lãnh đạo được kỳ vọng sẽ tăng cường sự kết nối giữa định hướng của HĐQT và hoạt động triển khai thực tế trong giai đoạn hãng mở rộng quy mô.

Song song với việc kiện toàn nhân sự, Vietravel Airlines đang tăng tốc phát triển đội tàu bay và mạng đường bay quốc tế. Hãng vừa công bố khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Thâm Quyến, bổ sung kết nối từ hai trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam tới thành phố công nghệ và sản xuất hàng đầu Trung Quốc.

Đáng chú ý, Vietravel Airlines đã đưa chiếc Airbus A321 thuộc sở hữu đầu tiên vào đội bay, đồng thời ký thỏa thuận với Airbus về kế hoạch mua 50 máy bay thế hệ mới, gồm 20 chiếc A220 và 30 chiếc thuộc dòng A321.

Những động thái này nằm trong chiến lược mở rộng quy mô của Vietravel Airlines sau khi gia nhập hệ sinh thái T&T Group.