Cổ phiếu giá 1.000 đồng bất ngờ tăng trần: Công ty thừa nhận thông tin gần 7 năm trước là sai

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/11, cổ phiếu TTF của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành tăng hết biên độ 7%, lên 1.070 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch đạt hơn 954.000 đơn vị.

Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh Gỗ Trường Thành vừa công bố văn bản giải trình và đính chính một thông tin liên quan đến việc bán cổ phần tại công ty con từ gần 7 năm trước.

Cụ thể, ngày 25/2/2020, Gỗ Trường Thành công bố chấp thuận chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Lâm nghiệp Trường Thành (TTC). Chỉ ba ngày sau, vào 28/2/2020, công ty tiếp tục thông báo đã hoàn tất việc bán toàn bộ phần vốn tại đơn vị này.

Tuy nhiên, sau khi nhận được yêu cầu làm rõ từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và phản ánh của cổ đông, Gỗ Trường Thành tiến hành rà soát hồ sơ, đối chiếu báo cáo tài chính và các tài liệu liên quan.

Kết quả cho thấy, từ năm 2020 đến nay, Gỗ Trường Thành chưa từng chuyển nhượng bất kỳ cổ phần nào tại TTC cho tổ chức hay cá nhân khác.

Thông tin này cũng được ông Nguyễn Đức Thuận, Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của TTC, xác nhận. Theo đó, kể từ khi thành lập đến nay, Gỗ Trường Thành chưa thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại công ty này.

Đáng chú ý, Gỗ Trường Thành hiện vẫn nắm giữ 99,97% vốn tại TTC, tương ứng khoản đầu tư gần 59,6 tỷ đồng.

Gỗ Trường Thành thừa nhận thông tin công bố năm 2020 về việc hoàn tất bán toàn bộ vốn tại TTC là nhầm lẫn, không phản ánh đúng tình trạng sở hữu thực tế. Trên thực tế, công ty mới chỉ chấp thuận chủ trương chuyển nhượng nhưng chưa thực hiện giao dịch.

Dù vậy, TTF cho biết TTC vẫn luôn được ghi nhận là công ty con và số liệu của đơn vị này vẫn được hợp nhất trong các báo cáo tài chính từ năm 2020 đến nay. Vì thế, việc đính chính không làm thay đổi số liệu tài chính đã công bố.

Đối với kế hoạch bán cổ phần được thông qua từ năm 2020, Gỗ Trường Thành cho biết sẽ trình cấp có thẩm quyền xem xét tiếp tục thực hiện hoặc chấm dứt. Công ty cũng gửi lời xin lỗi cổ đông và nhà đầu tư về sự nhầm lẫn kéo dài.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2026, Gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu thuần khoảng 870 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, công ty lỗ sau thuế khoảng 353 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn có lãi khoảng 7 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2026, Gỗ Trường Thành đã lỗ lũy kế hơn 3.606 tỷ đồng, tương đương gần 88% vốn điều lệ. Vốn chủ sở hữu chỉ còn 20,37 tỷ đồng, thấp hơn ngưỡng 30 tỷ đồng, khiến cổ phiếu TTF bị HOSE đưa vào diện cảnh báo theo quyết định ngày 4/11/2026.

Trên thị trường chứng khoán, dù tăng trần trong phiên 13/11, cổ phiếu TTF vẫn giảm khoảng 39% so với vùng giá 1.750 đồng/cổ phiếu hồi giữa tháng 8/2026. Với thị giá 1.070 đồng/cổ phiếu, vốn hóa Gỗ Trường Thành hiện ở mức khoảng 440 tỷ đồng.