Nhà Khang Điền bổ nhiệm thêm một Phó Tổng giám đốc

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH, sàn HoSE) vừa công bố việc bổ nhiệm bà Ngô Thị Thanh Tâm giữ chức Phó Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 2/10/2026.



Trước đó, bà Tâm là Giám đốc Tài chính của công ty. Bà sẽ thôi đảm nhiệm vị trí này sau khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc.

Trước đó tại thời điểm 30/6/2026, Ban điều hành KDH gồm Tổng giám đốc Vương Văn Minh và 3 Phó Tổng giám đốc là ông Lê Hoàng Khởi, ông Lý Tuấn Kiệt và bà Nguyễn Thùy Dương.

Phối cảnh dự án Lovera Vista của Nhà Khang Điền. Ảnh: KDH

Trong diễn biến khác, ngày 8/10/2026, Nhà Khang Điền sẽ chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu.

Theo đó, KDH sẽ phát hành thêm 112,22 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Tỷ lệ thực hiện quyền 10%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 10 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 1.122 tỷ đồng. Nguồn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến cuối năm 2025 theo báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán.

Song song với đó, Nhà Khang Điền triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với tỷ lệ 0,968%, tương đương chào bán 10,864 triệu cổ phiếu.

Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu ESOP từ 29/9 đến 12/10/2026.

Giá phát hành là 12.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về gần 130,4 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

Trước đó, KDH công bố danh sách 235 cán bộ nhân viên được quyền mua cổ phiếu ESOP. Trong đó, Chủ tịch HĐQT Mai Trần Thanh Trang dự mua 1,4 triệu cổ phiếu, Phó Chủ tịch Lý Điền Sơn dự mua 1,3 triệu cổ phiếu, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vương Văn Minh dự mua 1,2 triệu cổ phiếu, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Lê Hoàng Khởi dự mua 1 triệu cổ phiếu....

Hiện cổ phiếu này giao dịch ở vùng đáy quanh mức 15.800 đồng/cổ phiếu. Do đó, giá phát hành ESOP đang thấp hơn khoảng 24% so với thị giá.

Nếu hoàn tất cả hai phương án trên, KDH sẽ tăng vốn điều lệ từ hơn 11.220 tỷ đồng lên hơn 12.450 tỷ đồng.