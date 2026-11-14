VCBS: Giá thép Việt Nam kỳ vọng tăng, quặng sắt tiếp tục chịu áp lực giảm trong quý IV

Thép Trung Quốc chịu sức ép từ bất động sản, thép Việt Nam kỳ vọng khởi sắc

Theo báo cáo triển vọng ngành thép và nguyên vật liệu của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), thị trường thép Trung Quốc và Việt Nam đang ghi nhận những diễn biến trái chiều. Trong khi giá thép Trung Quốc suy yếu và có dấu hiệu đi ngang ở vùng thấp, thị trường Việt Nam được kỳ vọng phục hồi trong quý IV/2026 nhờ nhu cầu tiêu thụ cải thiện.

Cụ thể, giá thép Trung Quốc giảm nhẹ vào đầu quý III/2026, sau đó phục hồi từ đầu tháng 8 và đạt 3.109 CNY/tấn vào cuối quý III, tăng 2% so với đầu quý. VCBS cho rằng áp lực lên thị trường thép Trung Quốc xuất phát từ tình trạng thua lỗ ngày càng gia tăng tại các nhà máy thép, trong khi lĩnh vực bất động sản tiếp tục suy thoái kéo dài. Dù giá thép có thời điểm tăng trở lại từ đầu tháng 8 nhờ kỳ vọng nhu cầu được cải thiện trước thềm mùa xây dựng cao điểm, sản lượng thép thô toàn cầu vẫn giảm 1,2% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, giá thép Việt Nam đi ngang trong phần lớn quý III, trước khi giảm từ đầu tháng 8, xuống còn 14.210 đồng/kg vào cuối quý. Giá thép chịu sức ép từ thép nhập khẩu cạnh tranh, buộc các nhà sản xuất trong nước phải điều chỉnh giá để duy trì thị phần.

Đánh giá về triển vọng trong quý cuối năm, VCBS cho rằng, giá thép Việt Nam được kỳ vọng tăng trở lại trong quý IV khi nhu cầu xây dựng có dấu hiệu cải thiện. VCBS nhận định nhiều dự án bất động sản quy mô lớn cùng các công trình đầu tư công và nhà ở xã hội được đồng loạt triển khai sẽ tạo động lực cho tiêu thụ thép.

Tuy nhiên, đà phục hồi có thể chưa quá mạnh do nhu cầu thép hiện tại tập trung nhiều vào các dự án lớn, trong khi nhu cầu xây dựng dân dụng vẫn suy giảm bởi sức mua của người dân chịu áp lực từ thu nhập, chi phí sinh hoạt và lãi suất.

Ở góc độ dài hạn hơn, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2026 tiếp tục được mở rộng. Theo số liệu VCBS tổng hợp, quy mô kế hoạch đầu tư công tăng từ 431 nghìn tỷ đồng năm 2021 lên 755 nghìn tỷ đồng năm 2025 và dự kiến đạt 1.069 nghìn tỷ đồng năm 2026. Đây được xem là một trong những yếu tố hỗ trợ nhu cầu thép xây dựng trong nước.

Giá quặng sắt chịu áp lực, than cốc dự báo đi ngang

Bên cạnh thị trường thép thành phẩm, VCBS cũng đưa ra nhận định thận trọng đối với diễn biến giá nguyên liệu đầu vào trong thời gian tới.

Đối với quặng sắt, giá mặt hàng này tăng mạnh đầu tháng 8, sau đó phục hồi rồi quay đầu giảm trong tháng 9, xuống còn 96,6 USD/tấn vào cuối quý III/2026.

Theo VCBS, giá quặng sắt suy yếu trong bối cảnh nhu cầu thép suy yếu theo mùa, hoạt động xây dựng chậm lại trong mùa hè và biên lợi nhuận của các nhà máy giảm. Đồng thời, lượng tồn kho quặng sắt tại các cảng duy trì ở mức cao cũng tạo thêm áp lực lên giá.

Trong tháng 8, giá quặng sắt có thời điểm tăng trở lại do bão tại Australia gây gián đoạn vận chuyển. Bên cạnh đó, Trung Quốc tăng nhập khẩu quặng sắt với kỳ vọng nhu cầu xây dựng cải thiện vào tháng 9 - 10. Tuy nhiên, giá nhanh chóng suy yếu trở lại trong tháng 9 khi tồn kho thép tăng, trong khi nhu cầu mùa cao điểm không đạt kỳ vọng.

VCBS dự báo giá quặng sắt tiếp tục chịu áp lực giảm do nguồn cung được kỳ vọng gia tăng. Australia và Brazil duy trì sản lượng xuất khẩu lớn, trong khi nguồn cung từ mỏ Simandou tại Guinea có thể tạo thêm áp lực cạnh tranh trên thị trường. Trong bối cảnh nhu cầu thép Trung Quốc suy yếu, lượng tồn kho quặng sắt tại cảng vẫn ở mức cao, triển vọng giá nguyên liệu này chưa thực sự tích cực.

Đối với than cốc, giá mặt hàng này tăng trong tháng 8 do nguồn cung tại Trung Quốc bị thắt chặt bởi các đợt kiểm tra an toàn mỏ, đồng thời hoạt động nhập khẩu bị gián đoạn do tăng cường kiểm tra tại cửa khẩu. Tuy nhiên, giá giảm trở lại trong tháng 9 khi kỳ vọng nguồn cung thiếu hụt dần bớt căng thẳng và nhu cầu mua bổ sung của các nhà máy cốc chậm lại. Đến cuối quý III/2026, giá than cốc đạt 207,6 USD/tấn.

Trong quý IV, VCBS dự báo giá than cốc có thể đi ngang do nhu cầu nhập khẩu tại Ấn Độ có khả năng tăng khi bước vào mùa xây dựng, hoạt động sản xuất thép dần phục hồi. Dù vậy, nguồn cung than của Trung Quốc có thể phục hồi sau sự cố ở một số mỏ tại Sơn Tây vào tháng 5/2026, trong khi xuất khẩu than của Australia cũng có khả năng gia tăng, qua đó hạn chế dư địa tăng giá.

Nhìn chung, triển vọng ngành thép trong quý IV/2026 có sự phân hóa giữa các thị trường. Thép Việt Nam được kỳ vọng hưởng lợi từ sự phục hồi của nhu cầu xây dựng và đầu tư công, trong khi thị trường Trung Quốc vẫn đối mặt với áp lực từ bất động sản và nhu cầu tiêu thụ yếu. Ở chiều nguyên liệu, giá quặng sắt có xu hướng giảm, còn than cốc được dự báo duy trì tương đối ổn định.