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Báo mất 119 phôi sổ đỏ, Phú Thọ cảnh báo không xác nhận giao dịch

| | Bất động sản

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ vừa phát đi thông báo mất 119 phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ); đồng thời đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân không sử dụng, xác nhận các nội dung, giao dịch liên quan đến số phôi này.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ vừa có thông báo mất phôi giấy chứng nhận được thực hiện trên cơ sở báo cáo của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh. Tổng số phôi giấy chứng nhận bị mất là 119. Số phát hành (số seri) cụ thể được liệt kê trong phụ lục kèm theo thông báo.

Báo mất 119 phôi sổ đỏ, Phú Thọ cảnh báo không xác nhận giao dịch- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Để phòng ngừa việc các phôi giấy chứng nhận bị mất bị sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan không sử dụng, xác nhận các nội dung liên quan đến những phôi giấy chứng nhận nêu trên.

Sở cũng đề nghị các cơ quan như: Sở Tư pháp, Công an các tỉnh, thành phố thông báo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan không sử dụng hoặc xác nhận nội dung, giao dịch liên quan đến 119 phôi giấy chứng nhận có số seri trong danh sách.

Báo mất 119 phôi sổ đỏ, Phú Thọ cảnh báo không xác nhận giao dịch- Ảnh 2.

Danh sách 119 phôi bị mất gửi kèm thông báo.

Trường hợp phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành thuộc danh sách đang lưu hành, các cơ quan, tổ chức, cá nhân được đề nghị thông báo ngay cho Công an địa phương và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Thọ để phối hợp xử lý theo quy định.

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Thọ có địa chỉ tại đường Quang Trung, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; số điện thoại: 0210 3847 961.

Theo Đức Anh

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