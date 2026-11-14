Điều chỉnh địa giới hành chính phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải báo cáo trước Quốc hội chiều nay (13/11) - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chiều nay (13/11), tiếp tục chương trình tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XVI, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Qua tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ (gồm 26 lượt ý kiến phát biểu và 1 ý kiến gửi bằng văn bản) và tại hội trường, cho thấy các đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành với sự cần thiết và phương án điều chỉnh địa giới hành chính giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ và cơ quan chủ trì xây dựng đề án, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu sâu sắc, toàn diện của các vị đại biểu Quốc hội và ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đối với hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Bộ trưởng cho biết Chính phủ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và đã có báo cáo tiếp thu, giải trình chi tiết ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, ý kiến thảo luận tại tổ ngày 11/11/2026 tại Báo cáo số 13007 ngày 12/11/2026.

Quản lý, bảo vệ chặt chẽ Vườn quốc gia Ba Vì

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã làm rõ 2 nhóm vấn đề:

Nhóm vấn đề thứ nhất, về phương hướng, giải pháp và tổ chức thực hiện sau khi điều chỉnh địa giới.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đây là nội dung được nhiều ý kiến đại biểu quan tâm, nhất là việc bảo vệ Vườn quốc gia Ba Vì, ổn định đời sống nhân dân và xử lý các công trình, dự án trong khu vực điều chỉnh. Đồng thời đây cũng là nội dung mà Chính phủ đã chỉ đạo UBND TP. Hà Nội và UBND tỉnh Phú Thọ xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện ngay trong quá trình lập hồ sơ đề án.

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo hai địa phương tập trung vào 4 nhóm việc: Trước hết là quản lý, bảo vệ chặt chẽ Vườn quốc gia Ba Vì. Điều chỉnh địa giới không làm thay đổi chế độ quản lý rừng đặc dụng, không đồng nghĩa với việc chuyển mục đích sử dụng đất. Các dự án đầu tư du lịch chỉ được triển khai khi phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó là bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Theo đó, 243 hộ dân với 1.057 nhân khẩu thuộc khu vực điều chỉnh địa giới được chuyển về xã Ba Vì; người dân không phải di dời do việc điều chỉnh địa giới nếu không có nguyện vọng. Chính sách đối với đồng bào Mường, Dao, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được chuyển tiếp liên tục, không gián đoạn. Giấy tờ đã cấp tiếp tục được sử dụng, không bắt buộc cấp đổi đồng loạt.

Hai địa phương rà soát, lập danh mục dự án, công trình, tài sản trong phạm vi 40,06 km² để sẵn sàng bàn giao, tiếp nhận. Dự án đã có quyết định hợp pháp sẽ được kế thừa giá trị pháp lý, không để khoảng trống trong quản lý hoặc khó khăn cho doanh nghiệp, đơn vị.

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể Thủ đô, quy hoạch tỉnh Phú Thọ và các quy hoạch có liên quan sau khi nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực theo đúng yêu cầu, chỉ đạo của Bộ Chính trị và ý kiến của các đại biểu Quốc hội…

Nhóm vấn đề thứ hai là về chỉnh lý dự thảo nghị quyết. Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, các nội dung tại Điều 3 của dự thảo nghị quyết được chỉnh lý, theo đó đã bổ sung yêu cầu hoàn thành bàn giao hồ sơ, dữ liệu phục vụ quản lý địa bàn, giải quyết thủ tục hành chính, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trước ngày nghị quyết có hiệu lực. Hồ sơ thủ tục hành chính chưa giải quyết xong được chuyển giao để tiếp tục giải quyết, người dân không phải nộp lại. Người dân được hưởng chính sách của TP. Hà Nội; chính sách đang thực hiện có mức cao hơn thì tiếp tục được thực hiện đến hết thời gian hoặc là khi cơ quan có thẩm quyền có quyết định chính sách thay thế.

Bộ trưởng cho biết, Chính phủ đề nghị giữ quy định tại Điều 1 về diện tích tự nhiên bàn giao là 40,06 km² và quy mô dân số là 1.057 người được điều chỉnh từ Phú Thọ về Hà Nội; giữ thời điểm có hiệu lực của nghị quyết từ ngày 1/1/2027 tại Điều 2.

"Các đề xuất về mốc thời gian chi tiết, rà soát dự án, cơ chế ngân sách và điều khoản riêng về bảo tồn Vườn quốc gia đã được pháp luật chuyên ngành quy định và xác định trong lộ trình của đề án, Chính phủ xin tiếp thu để chỉ đạo thực hiện theo thẩm quyền, không quy định trong nghị quyết.", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo hai địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng và triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc để từ ngày 1/1/2027, việc quản lý theo địa giới mới được thực hiện thông suốt, ổn định đời sống nhân dân; Vườn quốc gia Ba Vì được quản lý thống nhất, đồng bộ, góp phần vào mục tiêu phát triển lâu dài của vùng Thủ đô và cả nước.



