Kiểm soát ô nhiễm không khí Hà Nội: Cần sự vào cuộc đồng bộ

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, kiểm soát ô nhiễm không khí không thể chỉ dựa vào các biện pháp hành chính hay nỗ lực riêng lẻ của ngành môi trường. Đây là nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ và trách nhiệm thực chất của nhiều chủ thể.

Phát biểu tại tọa đàm “Thực trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội: Giải pháp của Thành phố và trách nhiệm của các bên” mới đây, bà Lê Thanh Thủy, Phó trưởng Phòng Quản lý môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, khẳng định ô nhiễm không khí đang là thách thức môi trường lớn. Vào giai đoạn mùa đông - xuân, các điều kiện khí tượng bất lợi như hiện tượng nghịch nhiệt, gió yếu, độ cao lớp hòa trộn thấp có thể khiến các chất ô nhiễm tích tụ lại ở tầng thấp, làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm không khí.

Cùng lúc đó, các nguồn phát thải từ hoạt động giao thông, công trường xây dựng, bụi đường, sản xuất công nghiệp và việc đốt chất thải ngoài trời vẫn đang tạo ra áp lực rất lớn đối với bầu không khí của Thủ đô. Trước thực trạng này, Thành ủy, UBND TP Hà Nội đã và đang chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm từng bước cải thiện chất lượng không khí. Đặc biệt, với việc ban hành Kế hoạch số 400/KH-UBND ngày 15/10/2026, thành phố xác định tăng cường các biện pháp kiểm soát, ứng phó ô nhiễm không khí, trong đó chú trọng những giải pháp cấp bách có thể triển khai ngay trong mùa Đông - Xuân.

Trước mắt, thành phố tập trung kiểm soát bụi tại các công trường xây dựng, nhất là khu vực cổng ra vào; kiểm tra phương tiện vận chuyển vật liệu; tăng cường vệ sinh môi trường, quét hút bụi, rửa đường. Cùng với đó là ngăn chặn tình trạng đốt rác, đốt phụ phẩm nông nghiệp và các hoạt động đốt ngoài trời không đúng quy định. Công tác theo dõi, dự báo, cảnh báo chất lượng không khí cũng được chú trọng nhằm chủ động ứng phó khi môi trường không khí diễn biến bất lợi, hạn chế tác động đến sức khỏe cộng đồng.

Kiểm soát ô nhiễm không khí không thể chỉ dựa vào các biện pháp hành chính hay nỗ lực riêng lẻ của ngành môi trường. Ảnh: TL

Nhấn mạnh kiểm soát ô nhiễm không khí là nhiệm vụ khó khăn, lâu dài, bà Lê Thanh Thủy cho rằng, vấn đề này không thể giải quyết bằng một biện pháp đơn lẻ, cũng không thể chỉ dựa vào nỗ lực của riêng cơ quan quản lý môi trường. Để các giải pháp phát huy hiệu quả, cần có sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm và thực chất của các sở, ngành, chính quyền địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu, doanh nghiệp và người dân.

Trong đó, cơ quan quản lý cần tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; chính quyền xã, phường phát huy trách nhiệm quản lý tại địa bàn; các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị vận tải và vệ sinh môi trường thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát phát thải. Các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong cung cấp thông tin khách quan, chính thống, nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự tham gia giám sát của cộng đồng.

Thực tế cho thấy, hiệu quả kiểm soát ô nhiễm không khí không chỉ phụ thuộc vào các giải pháp quản lý của cơ quan chức năng mà còn cần sự tham gia chủ động của doanh nghiệp và mỗi người dân. Việc phản ánh kịp thời các hành vi vi phạm, hạn chế phát sinh bụi và khí thải trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh sẽ góp phần giảm áp lực đối với môi trường.