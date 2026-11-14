Đúng ngày 14/11, hãng hàng không của bầu Hiển chính thức làm 1 việc đặc biệt kết nối TP có GDP 500 tỷ USD

Ngày 14/11, hãng hàng không Vietravel Airlines chính thức khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Thâm Quyến, tiếp tục mở rộng hiện diện tại thị trường Trung Quốc chỉ ba tháng sau khi đưa vào khai thác đường bay TP HCM – Thâm Quyến.

Theo đó, việc hiện diện tại Thâm Quyến từ cả Hà Nội và TP HCM giúp Vietravel Airlines hình thành trục kết nối từ hai trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam tới một trong những đô thị trọng điểm của khu vực Vịnh Lớn Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao (GBA), đồng thời mở rộng khả năng kết nối phục vụ du lịch, công tác, thương mại và đầu tư.

Kể từ ngày 14/11, đường bay Hà Nội – Thâm Quyến được khai thác hằng ngày, với thời gian bay khoảng 1 giờ 50 phút. Đặc biệt, đường bay này được khai trương ngay trước thềm các hoạt động cấp cao APEC 2026 tại Thâm Quyến, với Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC diễn ra ngày 18 - 19/11.

Do đó, việc bổ sung kết nối trực tiếp trong thời điểm thành phố thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng doanh nghiệp và quốc tế mang đến thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện cho hành khách công vụ, doanh nhân và du khách giữa hai thị trường.

Ngoài ra, từ Thâm Quyến, hành khách Trung Quốc có thêm lựa chọn đến Hà Nội hoặc TP HCM và tiếp tục hành trình trên mạng bay nội địa của Vietravel Airlines tới các trung tâm du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang (Cam Ranh), Đà Lạt, Buôn Ma Thuột cùng nhiều điểm đến khác.

Ở chiều ngược lại, hành khách Việt Nam cũng có thêm kết nối trực tiếp tới Thâm Quyến (một trung tâm công nghệ, đổi mới sáng tạo và thương mại lớn của Trung Quốc) đồng thời có điều kiện tiếp cận thuận lợi hơn với các đô thị khác trong khu vực GBA.

Đường bay Hà Nội – Thâm Quyến được khai thác hằng ngày, với thời gian bay khoảng 1 giờ 50 phút. Ảnh: Vietravel Airlines

Việc phát triển đồng thời các kết nối từ Hà Nội và TP HCM giúp mở rộng độ phủ của Vietravel Airlines tại thị trường Trung Quốc, cũng như gia tăng khả năng phân phối dòng khách hai chiều giữa các trung tâm kinh tế, du lịch của Việt Nam với khu vực phía Nam Trung Quốc.

Vietravel Airlines cho biết, sau Hà Nội – Thâm Quyến, hãng dự kiến tiếp tục phát triển các kết nối tới Trùng Khánh và Côn Minh. Theo đó, khi các đường bay theo kế hoạch được triển khai, tổng tần suất khai thác giữa Việt Nam và Trung Quốc dự kiến đạt gần 30 chuyến/tuần. Cách tiếp cận này cũng cho thấy định hướng phát triển thị trường Trung Quốc theo cụm mạng bay có quy mô, thay vì các đường bay đơn lẻ, từ đó tăng khả năng kết nối, tối ưu nguồn lực khai thác và mở rộng dư địa tăng trưởng dài hạn.

Vietravel Airlines đang bổ sung nhiều tàu bay mới

Trong thời gian qua, Vietravel Airlines liên tiếp đón tàu bay mới để mở rộng mạng đường bay. Ảnh: Vietravel Airlines

Trên thực tế, việc phát triển các đường bay tới Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Vietravel Airlines đang điều chỉnh hoạt động kinh doanh và mở rộng đội tàu bay sau khi gia nhập hệ sinh thái T&T Group của ông Đỗ Quang Hiển (hay bầu Hiển).

Trong năm 2026, Vietravel Airlines đã bổ sung tàu bay Airbus A321 vào đội bay. Trong đó có tàu bay thuộc sở hữu của doanh nghiệp nhằm tăng năng lực khai thác các đường bay trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, trong tháng 9/2026, Vietravel Airlines và Airbus đã trao thỏa thuận liên quan đến kế hoạch mua 50 tàu bay thế hệ mới, bao gồm 20 tàu bay A220 và 30 tàu bay thuộc dòng A321, phục vụ nhu cầu phát triển đội tàu trong trung và dài hạn.

Ngoài kế hoạch tăng quy mô đội tàu, Vietravel Airlines cũng đang triển khai quá trình tái định vị thương hiệu, dự kiến hoàn thiện trong năm 2027, gắn với việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh, mạng bay và dịch vụ hành khách.