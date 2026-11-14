Biến động lớn tại một doanh nghiệp dược: Chủ tịch cùng 5 lãnh đạo đồng loạt xin từ nhiệm, gần 34% vốn đã đổi chủ

6 lãnh đạo đồng loạt từ nhiệm

Ngày 13/11/2026, CTCP Dược phẩm Trung ương Vidipha (mã: VDP) công bố thông tin bất thường về việc nhận được đơn từ nhiệm vào ngày 12/11/2026 của sáu nhân sự cấp cao. Danh sách gồm Chủ tịch HĐQT Kiều Hữu, ba thành viên HĐQT là ông Hoàng Thế Bắc, ông Trần Văn Đạt và ông Phạm Tuấn Kiệt, cùng Trưởng Ban kiểm soát Doãn Thị Ngọc Bội và thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Quang Toản.

Tất cả đều nêu lý do cá nhân, xét thấy không đủ quỹ thời gian để tham gia hoạt động của HĐQT hoặc Ban kiểm soát, và đề nghị việc từ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Riêng với ông Hoàng Thế Bắc, đơn chỉ đề cập vị trí thành viên HĐQT; ông hiện là Phó Tổng Giám đốc Vidipha.

Ông Kiều Hữu là Chủ tịch HĐQT và ông Hoàng Thế Bắc là thành viên HĐQT Vidipha từ ngày 7/4/2012, ông Phạm Tuấn Kiệt và ông Trần Văn Đạt tham gia từ ngày 24/4/2021. Ở Ban kiểm soát, ông Nguyễn Quang Toản giữ vị trí thành viên từ ngày 1/6/2020, bà Doãn Thị Ngọc Bội làm Trưởng ban từ ngày 24/4/2021.

Nếu các đơn từ nhiệm được thông qua, HĐQT Vidipha sẽ chỉ còn ba người là ông Bạch Quốc Vinh, bà Hà Lan Anh và ông Nguyễn Đức Anh. Cả ba đều là thành viên HĐQT độc lập, cùng được bầu vào HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 8/1/2026. Ban kiểm soát sẽ chỉ còn bà Nguyễn Thị Thủy.

Gần 34% vốn đã đổi chủ trước đó

Đợt từ nhiệm diễn ra sau khi nhóm lãnh đạo này và người thân đã bán đi tổng cộng gần 7,5 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 34% vốn điều lệ Vidipha.

Cụ thể, trong tháng 8, ông Kiều Hữu đã bán toàn bộ hơn 1,65 triệu cổ phiếu VDP, tương đương 7,48% vốn điều lệ. Bà Kiều Thúy Mai, con gái ông Kiều Hữu, cũng bán toàn bộ gần 1,38 triệu cổ phiếu, tương đương 6,23% vốn Vidipha.

Ông Trần Văn Đạt đã bán 899.320 cổ phiếu, vợ ông là bà Nguyễn Thị Ánh Thủy bán hơn 1,02 triệu cổ phiếu. Bà Đinh Thị Hoàng Oanh, vợ ông Phạm Tuấn Kiệt, bán hơn 2,5 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 11,5% vốn doanh nghiệp.

Ở chiều mua, ông Lê Quang Hải, ông Nguyễn Quốc Hùng và bà Nguyễn Thị Yến đã mua vào cổ phiếu VDP. Ông Lê Quang Hải hiện sở hữu hơn 5,03 triệu cổ phiếu VDP, tương đương 15,74% vốn; ông Nguyễn Quốc Hùng sở hữu hơn 4,41 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 13,8% còn bà Nguyễn Thị Yến sở hữu 3,83 triệu cổ phiếu, tương ứng 11,96% vốn.

Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC và Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP cũng là cổ đông lớn tại Vidipha, với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 19,84% và 14,29%.

Về hoạt động kinh doanh,quý 3/2026, Vidipha ghi nhận doanh thu thuần 230 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 16 tỷ đồng, tăng 30%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần doanh nghiệp đạt khoảng 658 tỷ đồng, tăng 4%, lợi nhuận trước thuế đạt 59 tỷ đồng, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước.