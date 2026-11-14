Hai doanh nghiệp bất động sản Việt được tỷ phú Bill Gates gom hàng triệu cổ phiếu làm ăn ra sao?

Theo các báo cáo thay đổi sở hữu vừa được công bố, Gates Foundation Trust – quỹ tín thác đầu tư gắn với tỷ phú Bill Gates – đang gia tăng lượng cổ phiếu nắm giữ tại hai doanh nghiệp bất động sản Việt Nam là CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) và CTCP Bluemarq Group (HoSE: DXG, tên cũ là Tập đoàn Đất Xanh).

Cụ thể, theo báo cáo sở hữu công bố ngày 12/11 của Nhà Khang Điền, Gates Foundation Trust hiện nắm giữ 1,3 triệu cổ phiếu KDH, tương đương 0,11% vốn điều lệ.

Trước đó, tại báo cáo ngày 11/6/2026, quỹ này sở hữu 651.070 cổ phiếu KDH, tương ứng 0,058% vốn. Như vậy, sau khoảng 5 tháng, lượng cổ phiếu KDH trong danh mục của Gates Foundation Trust đã tăng thêm 719.153 đơn vị, tương đương mức tăng hơn 110%.

Không chỉ KDH, quỹ này còn gia tăng sở hữu tại Bluemarq Group (DXG). Theo thông tin công bố ngày 10/11, nhóm nhà đầu tư liên quan Dragon Capital đã nâng tổng lượng cổ phiếu DXG nắm giữ lên 78,5 triệu đơn vị, tương đương 6,19% vốn điều lệ.

Trong đó, riêng Gates Foundation Trust sở hữu gần 2,07 triệu cổ phiếu, tăng khoảng 1,1 triệu đơn vị so với ngày 4/11.

Đáng chú ý, động thái gia tăng sở hữu của quỹ diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu hai doanh nghiệp bất động sản này chịu áp lực giảm giá đáng kể. Kết phiên giao dịch ngày 13/11, DXG dừng ở mức 11.100 đồng/cổ phiếu, trong khi KDH giao dịch tại 15.700 đồng/cổ phiếu.

Hai doanh nghiệp bất động sản có kết quả kinh doanh trái chiều

Về tình hình kinh doanh, Bluemarq Group mới đây công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với nhiều chỉ tiêu sụt giảm. Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ đạt 682 tỷ đồng, giảm khoảng 36% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 328 tỷ đồng, giảm khoảng 45%.

Sau khi trừ các chi phí, doanh nghiệp chỉ ghi nhận 3,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm tới 98% so với mức 163 tỷ đồng của quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Bluemarq Group đạt gần 2.882 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 252 tỷ đồng, giảm khoảng 51%.

Trong khi đó, Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu thuần quý III/2026 hơn 41 tỷ đồng, giảm 96,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 168 tỷ đồng, giảm gần 68%.

Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 483 tỷ đồng, giảm 83%. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.267tỷ đồng, tăng gần 51%.

Kết quả lợi nhuận tăng trưởng chủ yếu đến từ khoản lãi hơn 896,3 tỷ đồng thu được từ việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Bình Trưng Mới.

Hai doanh nghiệp bất động sản Việt được tỷ phú Bill Gates gom hàng triệu cổ phiếu.

Quỹ của Bill Gates liên tục cơ cấu danh mục cổ phiếu Việt Nam

Thực tế, sự hiện diện của Gates Foundation Trust trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã được chú ý từ nhiều năm trước.

Tháng 9/2024, trong danh sách cổ đông tham gia biểu quyết phương án chia cổ tức của Masan Consumer (MCH), nhà đầu tư phát hiện Bill & Melinda Gates Foundation Trust đang nắm giữ hơn 1,04 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 0,14% vốn doanh nghiệp. Tại thời điểm đó, lượng cổ phiếu này có giá trị thị trường trên 200 tỷ đồng.

Bước sang năm 2026, tổ chức này xuất hiện trong nhiều báo cáo thay đổi sở hữu tại các doanh nghiệp niêm yết. Danh mục đầu tư trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ bán lẻ, bất động sản, xây dựng đến dịch vụ dầu khí, với các mã như TNG, FRT, TCH, TAL, MWG, DPG và PVD.

Tuy nhiên, danh mục của Gates Foundation Trust không chỉ có chiều hướng gia tăng mà còn liên tục được cơ cấu thông qua các giao dịch bán ra.

Điển hình, trong phiên 16/7/2026, quỹ bán toàn bộ 112.893 cổ phiếu PNJ còn nắm giữ, qua đó đưa tỷ lệ sở hữu tại CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận về 0%. Trước đó, tổ chức này từng mua thêm 80.000 cổ phiếu PNJ trong tháng 2.

Tại TNG, Gates Foundation Trust cũng thu hẹp đáng kể khoản đầu tư. Từ mức 750.000 cổ phiếu nắm giữ hồi đầu tháng 6, lượng sở hữu của quỹ giảm còn 250.000 cổ phiếu sau giao dịch bán 100.000 đơn vị ngày 2/10, tương đương mức giảm khoảng hai phần ba.

Ngoài ra, quỹ còn bán 70.000 cổ phiếu TCH trong tháng 5 và 100.000 cổ phiếu KDH hồi đầu năm.

Gates Foundation Trust là tổ chức nắm giữ và quản lý tài sản đầu tư phục vụ hoạt động của Gates Foundation, quỹ từ thiện do Bill Gates và Melinda French Gates đồng sáng lập. Theo thông tin chính thức, Bill Gates là người được ủy thác của Gates Foundation Trust, trong khi hoạt động quản lý tài sản do Cascade Asset Management Company đảm nhiệm.