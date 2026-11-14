Sân vận động 135.000 chỗ ở Hà Nội lộ diện 4 khán đài, chờ nâng mái 40.000 tấn

Sân vận động 135.000 chỗ ở Hà Nội lộ diện 4 khán đài.

Sân vận động VinFast - Trống Đồng là hạng mục trung tâm của Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương, thuộc Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội. Công trình có diện tích khoảng 73,3ha, được thiết kế với sức chứa 135.000 chỗ ngồi, hướng tới trở thành sân vận động có quy mô lớn nhất thế giới khi hoàn thành.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News đến nay, cả bốn khán đài A, B, C, D được xây dựng lên tới tầng 5. Bao quanh công trường là nhiều cần cẩu cỡ lớn hoạt động liên tục, phục vụ quá trình thi công các hạng mục.

Tại công trường, nhiều mũi thi công được triển khai đồng thời ở các khu vực 4 khán đài của sân vận động Vinfast - Trống Đồng.

Hình ảnh khán đài B sân vận động Vinfast - Trống Đồng thi công thần tốc.

Đáng chú ý, hệ thống giàn trụ kích nâng mái màu đỏ đang dần hoàn thiện. Đây là bộ phận phục vụ công đoạn nâng kết cấu mái thép của sân vận động trong thời gian tới.

Theo thiết kế, hệ thống trụ chính của công trình có chiều cao gần 80m. Trên đỉnh các trụ sẽ lắp đặt những gối đỡ bằng thép, có nhiệm vụ tiếp nhận tải trọng từ hệ mái che đóng mở tự động, sau đó truyền lực xuống hệ thống móng. Công nhân đang tiếp tục lắp đặt, hoàn thiện các hạng mục trên những trụ lớn này.

Theo kế hoạch, trong tháng 11/2026, hệ thống trụ giàn kích nâng mái sẽ hoàn thành và được chạy thử nghiệm.

Sang tháng 12, nhà thầu dự kiến phối hợp với đối tác nước ngoài triển khai nâng phần mái thép có trọng lượng khoảng 40.000 tấn. Trước đó, theo báo cáo tiến độ tháng 10/2026, dự án hoàn thành 902 cọc khoan nhồi và 157 cọc thí nghiệm.

Với sức chứa thiết kế 135.000 chỗ ngồi, công trình có quy mô khoảng ba lần sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi có hơn 40.000 chỗ. Nếu hoàn thành đúng thiết kế, VinFast - Trống Đồng sẽ vượt Narendra Modi Stadium của Ấn Độ về sức chứa, hướng tới vị trí sân vận động lớn nhất thế giới theo tiêu chí này.

Theo định hướng, sau khi hoàn thành, sân vận động sẽ phục vụ các sự kiện thể thao, văn hóa và nghệ thuật quy mô lớn. Công trình cũng được kỳ vọng đáp ứng những yêu cầu tổ chức các giải đấu quốc tế như ASIAD, Olympic và FIFA World Cup.

Bên cạnh sân vận động chính, Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương còn được quy hoạch nhiều công trình khác, gồm sân vận động Olympic sức chứa 40.000 chỗ, Hanoi Sport Arena 12.000 chỗ, trung tâm thể thao dưới nước Aquatic Center 10.000 chỗ và nhà thi đấu xe đạp lòng chảo có sức chứa 4.000-5.000 chỗ. Các hạng mục được định hướng xây dựng đồng bộ, hình thành quần thể thể thao đa chức năng, phục vụ hoạt động thi đấu chuyên nghiệp cũng như những sự kiện văn hóa, giải trí có quy mô lớn. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2027.