Bên trong sân vận động lớn nhất Việt Nam đang thành hình

Nhiều cần cẩu siêu trọng sức nâng 1.800 tấn, 1.250 tấn và 800 tấn được huy động tại công trường, phục vụ thi công và lắp dựng các kết cấu quy mô lớn của dự án. Các hạng mục chính của Khu đô thị Thể thao quốc tế Hà Nội dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2027, hướng tới khả năng đăng cai các sự kiện lớn như ASIAD, FIFA World Cup và Olympic.