Hãng bay của Bầu Hiển bổ nhiệm cựu Chủ tịch Bamboo Airways vào HĐQT kiêm Chánh văn phòng

Theo thông tin Vietravel Airlines công bố, ông Bùi Quang Dũng được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT của hãng từ 9/11. Ông cũng kiêm nhiệm chức Chánh văn phòng HĐQT của hãng hàng không này.

Ông Bùi Quang Dũng có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Southern Columbia (Mỹ), với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đầu tư và kinh doanh bất động sản.

Ông từng có thời gian gắn bó với Bamboo Airways trong vai trò Phó Tổng giám đốc giai đoạn 2019-2022. Đến tháng 11/2025, khi đang giữ chức Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, ông Dũng được bầu làm Chủ tịch Bamboo Airways. Trước đó, ông cũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp như Colliers International, BIM Group và Empire Group.

Về phía Vietravel Airlines, hãng đang đẩy mạnh kế hoạch mở rộng đội bay. Gần đây, hãng liên tục bổ sung tàu bay, đồng thời ký thỏa thuận với Airbus về kế hoạch mua 50 máy bay thế hệ mới, gồm 20 chiếc A220 và 30 chiếc thuộc dòng A321.

Ngoài nhân sự mới, Vietravel Airlines cũng công bố khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Thâm Quyến. Việc hiện diện tại Thâm Quyến từ cả Hà Nội và TP. HCM giúp Vietravel Airlines hình thành trục kết nối từ hai trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam tới một trong những đô thị trọng điểm của Vùng Vịnh Lớn GBA, đồng thời mở rộng khả năng kết nối phục vụ du lịch, công tác, thương mại và đầu tư.

Theo đại diện Vietravel Airlines, việc khai trương Hà Nội – Thâm Quyến không chỉ bổ sung một đường bay mới, mà tiếp tục hoàn thiện trục kết nối giữa Việt Nam với một trong những trung tâm công nghệ, sản xuất và thương mại năng động của khu vực GBA.

Việc mở rộng mạng bay Trung Quốc diễn ra trong giai đoạn Vietravel Airlines tăng tốc chuyển đổi kể từ khi gia nhập hệ sinh thái T&T Group.