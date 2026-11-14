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Hà Nội: Xuất hiện hàng loạt căn hộ giá siêu rẻ, chỉ 700 triệu nhưng không phải cứ có tiền là mua được

| | Bất động sản

Không phải ai cũng có thể đăng ký mua căn hộ.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án NHS Phương Canh, thuộc khu vực phía tây thành phố.

Dự án nhà ở xã hội này nằm tại ô đất K-1, phường Xuân Phương (trước đây thuộc phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm), có 98 căn hộ đang cho thuê được chuyển sang bán trong đợt 1.

Các căn hộ có diện tích từ 43,4 - 65,4m2, giá bán 16.623.749 đồng/m2. Mức giá này đã bao gồm VAT. Kinh phí bảo trì được xác định ở mức 316.643 đồng/m2.

Như vậy, với diện tích công bố, giá trị căn hộ tại NHS Phương Canh ước tính từ khoảng 721 triệu đồng cho căn có diện tích nhỏ nhất và lên đến 1,09 tỷ đồng cho căn có diện tích lớn nhất. Lưu ý, mức giá này chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Hà Nội: Xuất hiện hàng loạt căn hộ giá siêu rẻ, chỉ 700 triệu nhưng không phải cứ có tiền là mua được - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án.

Dự án do liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng NHS, Công ty cổ phần Bất động sản Bắc 9 và Công ty TNHH Thương mại Sơn Dương làm chủ đầu tư. Công trình được xây dựng trên khu đất rộng 5.001m2, gồm 25 tầng nổi, 3 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng 47.435m2, không kể tầng hầm.

Theo thông tin được đăng tải trên website của nhà đầu tư, tòa Nhà ở xã hội NHS Phương Canh nằm trên đường 32, mặt phố Nhổn, rất gần với các trường đại học như ĐH Công Nghiệp Hà Nội; cách AEON Mall khoảng 600-700m. Vị trí này thuận tiện di chuyển vào trung tâm Nam Từ Liêm và các quận lân cận. với cơ sở hạ tầng khu vực đang phát triển mạnh.

Với mong muốn mang đến cho cư dân một không gian sống chất lượng, chủ đầu tư đang trang bị hàng loạt tiện ích cao cấp, dành phần lớn diện tích cho khoảng không gian xanh.

Tầng 1-2 có trung tâm thương mại/dịch vụ, cửa hàng, mua sắm, nhà trẻ , dịch vụ phụ trợ. Các tiện ích dành cho cư dân: khu sinh hoạt cộng đồng, phòng gym, khu vui chơi trẻ em, không gian xanh bên trong dự án.

Dự án có thiết kế 2 đơn nguyên, trên mỗi mặt sàn gồm 25 căn/sàn. Những căn hộ tại dự án NT Home Phương Canh đã được thiết kế 1 cách vuông vắn, đảm bảo tầm view rất xa của từng căn hộ. Nhiều căn có ban công, hệ thống thoáng sáng tốt — thiết kế hướng lấy sáng, thông gió tự nhiên.

Ngoài ra với thiết kế hình cữ U hoa, khiến cho diện tích khuân viên cây xanh và đường nội bộ sẽ tối ưu 1 cách đáng kể.

Hà Nội: Xuất hiện hàng loạt căn hộ giá siêu rẻ, chỉ 700 triệu nhưng không phải cứ có tiền là mua được - Ảnh 2.
Hà Nội: Xuất hiện hàng loạt căn hộ giá siêu rẻ, chỉ 700 triệu nhưng không phải cứ có tiền là mua được - Ảnh 3.

Một số tiện ích của dự án.

Cùng với NHS Phương Canh, một dự án khác dự án do liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng NHS làm chủ đầu tư cũng nhận hồ sơ mua nhà trong thời điểm này là NHS Trung Văn.

Dự án NHS Trung Văn thuộc nhóm nhà ở đông nam đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ (trước đây thuộc phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm), có 66 căn hộ cho thuê chuyển sang bán, diện tích từ 69,9m2 đến 76,8m2.

Giá bán được công bố là 20.175.229 đồng/m2, đã bao gồm VAT, chưa tính kinh phí bảo trì 384.290 đồng/m2. Với diện tích trên, giá trị mỗi căn hộ ước tính khoảng 1,41-1,55 tỷ đồng, chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Công trình được xây dựng trên khu đất rộng 2.726m2, gồm 32 tầng nổi, 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng 34.560m2, không kể tầng hầm.

Theo Pha Lê

vietnamdaily

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