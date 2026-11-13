Ba cây cầu vượt sông Hồng bứt tốc trên công trường

Những công trường có chuyển biến rõ nét

Trên công trường cầu Hồng Hà trên tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, những trụ cầu đã vươn cao giữa dòng sông, các phiến dầm Super-T được đúc, lao lắp, từng bước nối dài nhịp cầu. Sau hơn một năm triển khai, công trình đang bước vào giai đoạn thi công kết cấu phần trên với khối lượng công việc ngày càng lớn.

Sản lượng thi công cầu Hồng Hà đã đạt 54,2% giá trị hợp đồng. Ảnh: Duy Khánh.

Theo báo cáo tiến độ mới nhất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, đến nay, cầu Hồng Hà đã hoàn thành toàn bộ 941/941 cọc khoan nhồi, 69/70 bệ trụ, thi công thân tại 66/70 trụ. Các hạng mục dầm đúc hẫng, dầm Super-T và lao lắp nhịp cầu tiếp tục được triển khai. Sản lượng thi công đạt 54,2% giá trị hợp đồng, cao nhất trong nhóm các dự án cầu vượt sông Hồng.

Cùng nằm trên tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, cầu Mễ Sở cũng đang ghi nhận những chuyển biến tích cực. Trên công trường, các mũi thi công tập trung vào phần cầu chính, cầu dẫn, cầu vượt đê Tả Hồng phía Hưng Yên và những nhánh kết nối đường Di Sản. Đến nay, toàn bộ 116 cọc khoan nhồi cầu chính và 374 cọc khoan nhồi cầu dẫn đã hoàn thành. Các nhà thầu đang tiếp tục thi công bệ, thân trụ, xà mũ, đúc và lao lắp dầm Super-T.

Đáng chú ý, phần cầu vượt đê phía Hưng Yên đã hoàn thành các hạng mục cọc, bệ, thân trụ và xà mũ; kết cấu đúc hẫng cũng đang được triển khai. Các nhánh kết nối đường Di Sản đã hoàn thành 141/186 cọc khoan nhồi. Sản lượng thi công toàn dự án đạt 51,14% giá trị hợp đồng. Việc các hạng mục cầu chính, cầu dẫn và đường kết nối được triển khai song song đang tạo điều kiện để công trình duy trì nhịp độ thi công, hướng tới mục tiêu hoàn thành trước APEC 2027.

Cầu Trần Hưng Đạo cũng đang từng bước hiện rõ hình hài. Ảnh: Ánh Dương.

Ở khu vực trung tâm thành phố, cầu Trần Hưng Đạo cũng đang từng bước hiện rõ hình hài. Điểm nhấn của công trình là hệ vòm thép uốn lượn qua 6 nhịp, tạo hình giao thoa như biểu tượng vô cực. Phía dưới lòng sông, các trụ cầu chính đã hoàn thành phần móng; trên bờ, kết cấu thép được gia công, lắp dựng theo từng nhịp. Theo báo cáo cập nhật, toàn bộ 128/128 cọc khoan nhồi và 7/7 bệ trụ cầu chính đã hoàn thành; thân các trụ chính tiếp tục được triển khai, trong khi 5/6 nhịp vòm đang được gia công tại nhà máy.

Các hạng mục cầu dẫn phía Long Biên, nút giao Cổ Linh và cầu dẫn nút giao Hoàn Kiếm cũng được tổ chức thi công đồng thời. Sản lượng toàn dự án đạt 47,32% giá trị hợp đồng. Với kết quả này, Trần Hưng Đạo là công trình có tỷ lệ sản lượng cao thứ ba trong nhóm 7 cầu vượt sông Hồng.

Điểm chung tại ba dự án là nhiều hạng mục nền móng quan trọng đã hoàn thành, tạo điều kiện chuyển sang thi công thân trụ, kết cấu nhịp và các hạng mục cầu dẫn. Những thay đổi trên công trường không chỉ thể hiện qua các con số mà còn hiện rõ ở hình hài công trình đang dần thành hình giữa hai bờ sông.

Huy động nguồn lực, tổ chức thi công liên tục

Để duy trì tiến độ, các chủ đầu tư và nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời, nhất là tại những hạng mục có vai trò quyết định tiến độ chung. Theo báo cáo của ông Ngô Ngọc Vân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, cả ba dự án đều đang được triển khai với khối lượng công việc lớn. Các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh thi công kết cấu chính, cầu dẫn và các nút giao, đồng thời phối hợp xử lý những phần việc còn vướng về hạ tầng kỹ thuật, mặt bằng bổ sung.

Trên công trường cầu Trần Hưng Đạo, các nhà thầu duy trì 28 mũi thi công. Ảnh: Ánh Dương.

Tại cầu Trần Hưng Đạo, ông Trần Trọng Huy, Phó Giám đốc Ban Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo thuộc Tập đoàn Sun Group cho biết, để bảo đảm tiến độ, trên công trường hiện các nhà thầu duy trì 28 mũi thi công, với khoảng 700 người và hơn 120 máy móc, thiết bị làm việc ngày đêm. Ngay cả trong những dịp nghỉ lễ, công trường vẫn sáng đèn, duy trì nhịp làm việc khẩn trương. Với một dự án thi công đồng thời trên bờ và dưới sông, các đơn vị phải tính toán kỹ trình tự công việc, phối hợp chặt chẽ giữa các mũi thi công để khi một hạng mục hoàn thành, hạng mục tiếp theo có thể triển khai ngay. Cùng với việc huy động nhân lực, máy móc, giải pháp tổ chức thi công và công nghệ phù hợp là yếu tố quan trọng giúp công trường duy trì nhịp độ.

Tại cầu Hồng Hà, nỗ lực của nhà thầu cũng thể hiện qua việc tổ chức nhiều mũi thi công trên toàn bộ mặt bằng được bàn giao. Trước đó, ông Nguyễn Công Định, Giám đốc điều hành dự án cầu Hồng Hà thuộc nhà thầu Trung Chính, cho biết đơn vị huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để hoàn thành các hạng mục dưới sông trước mùa lũ tiểu mãn năm 2026. Đây là một trong những giải pháp được triển khai nhằm hạn chế ảnh hưởng của điều kiện thời tiết đến tiến độ công trình.

Đối với cầu Mễ Sở, việc tổ chức thi công đồng thời phần cầu chính, cầu dẫn và các nhánh kết nối giúp tận dụng mặt bằng, nhân lực và thiết bị, tránh tình trạng chờ đợi giữa các hạng mục. Báo cáo tiến độ cho thấy, so với kỳ trước, dự án đã thi công thêm 3 thân trụ, một xà mũ, 10 dầm Super-T và 18 cọc khoan nhồi tại các nhánh kết nối. Các nhà thầu tiếp tục tập trung vào những hạng mục còn lại, trong đó có phần cầu chính và cầu dẫn phía Hưng Yên.

Cầu Mễ Sở cũng đang đạt tiến độ khả quan. Ảnh: Tạ Hải.

Dù đạt kết quả tích cực, các công trường vẫn phải đối mặt với áp lực về nguồn vật liệu, nhân lực và giá nhiên liệu. Một số vị trí còn cần tiếp tục hoàn thiện thủ tục, di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật hoặc xử lý mặt bằng phát sinh. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực của nhà thầu, sự phối hợp của các địa phương và cơ quan chức năng có ý nghĩa quan trọng để bảo đảm điều kiện thi công liên tục.

Với ba dự án có sản lượng thi công cao nhất hiện nay, yêu cầu đặt ra không chỉ là duy trì khối lượng đã đạt được mà còn phải kiểm soát chặt chất lượng, an toàn và tiến độ các hạng mục tiếp theo. Sự chỉ đạo sát sao của thành phố, cùng quyết tâm của chủ đầu tư, nhà đầu tư và nhà thầu sẽ là yếu tố quan trọng để những cây cầu vượt sông Hồng từng bước hoàn thiện, góp phần bổ sung các trục kết nối chiến lược và tạo diện mạo mới cho hạ tầng giao thông Thủ đô.