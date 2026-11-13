Sau 7 lần đấu giá 'ế', sân vận động Chi Lăng hạ giá hơn 1.500 tỷ đồng

Ngày 13/11, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Đà Nẵng thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng SVĐ Chi Lăng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Tài sản đấu giá gồm 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với 14 thửa đất.

Theo thông báo mới, thời gian đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 13 đến 25/11. Phiên đấu giá dự kiến tổ chức vào ngày 27/11/2026.

Hiện trạng khu đất SVĐ Chi Lăng hiện nay.

Đáng chú ý, giá khởi điểm của khu đất được điều chỉnh xuống còn 8.190 tỷ đồng, giảm 360 tỷ đồng so với lần thông báo đấu giá trước đó và giảm hơn 1.516 tỷ đồng so với mức giá hơn 9.706 tỷ đồng đưa ra lần đầu hồi tháng 4/2026.

Đây là lần thứ 8 quyền sử dụng đất tại SVĐ Chi Lăng được thông báo đấu giá. Tuy nhiên, cả 7 lần trước (trong đó 1 lần tạm hoãn) không thành công do không có người đăng ký tham gia.

Tài sản này liên quan đến vụ án Phạm Công Danh và được đưa ra xử lý để thi hành án. Việc liên tục đấu giá bất thành khiến khu đất có vị trí đắc địa ngay trung tâm Đà Nẵng vẫn chưa thể được khai thác, sử dụng theo định hướng quy hoạch.

Theo phương án đấu giá, khu đất được quy hoạch chức năng thương mại, dịch vụ, với mật độ xây dựng từ 20-65%, chiều cao công trình tối đa 20 tầng, hệ số sử dụng đất tối đa 6,4 lần. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm, tính từ ngày cơ quan đăng ký đất đai thực hiện thủ tục chuyển quyền cho người trúng đấu giá.

Một trong những nghĩa vụ tài chính đáng chú ý mà người trúng đấu giá phải thực hiện là nộp khoản tiền sử dụng đất truy thu hơn 139,3 tỷ đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành.

Bên cạnh đó, người trúng đấu giá có trách nhiệm phá dỡ các công trình hiện trạng, thu hồi vật tư, vận chuyển chất thải xây dựng và bàn giao mặt bằng trống trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua tài sản đấu giá.

Người trúng đấu giá cũng phải tự thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng, đăng ký biến động quyền sử dụng đất và chịu toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đáng lưu ý, tài sản được bán theo hiện trạng thực tế và tình trạng pháp lý tại thời điểm đấu giá. Cơ quan thi hành án và đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm về khả năng đáp ứng các điều kiện triển khai dự án theo nhu cầu của người mua.

Việc tiếp tục hạ giá khởi điểm được kỳ vọng tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư, tạo cơ hội đưa khu đất SVĐ Chi Lăng vào khai thác, tránh tình trạng bỏ hoang kéo dài. Tuy nhiên, với những nghĩa vụ tài chính, yêu cầu xử lý mặt bằng và các vấn đề pháp lý đi kèm, khả năng thu hút nhà đầu tư tại phiên đấu giá lần thứ 8 vẫn là vấn đề được quan tâm.