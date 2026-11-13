Đối chiếu bản vẽ và thực tế: Đô thị nghỉ dưỡng Sun Group Nam Hà Nội hoàn thiện ra sao?

Từ những hình dung trên bản thiết kế, sau hơn hai năm, đô thị nghỉ dưỡng hơn 420ha hiện hữu với quy hoạch hiện đại, giàu bản sắc bởi những lớp lang kiến trúc và cảnh quan đa dạng, kết nối hài hòa giữa nét văn hóa Việt Nam cùng tinh hoa thế giới.

Nhìn từ công viên Lễ hội, trái tim của Sun Urban City, chủ đầu tư Sun Group đã thành công kiến tạo một "bảo tàng kiến trúc" ngoài trời, sắp đặt khéo léo từng công trình biểu tượng, tiện ích và khoảng thở xanh.

Ấn tượng nhất phải kể đến tâm điểm Quảng trường Trống Đọi Tam, tôn vinh nét đẹp làng nghề truyền thống của vùng đất núi Đọi – sông Châu qua công trình trống khổng lồ cao tới 32m. Trống Đọi Tam không chỉ là kiệt tác kiến trúc quy mô lớn, còn mở ra không gian trải nghiệm độc đáo cho cư dân và du khách.

Đứng trên cao quảng trường Trống Đọi Tam, cư dân và du khách có thể phóng tầm mắt ngắm bức tranh toàn cảnh đại đô thị, thưởng lãm chương trình nhạc nước đặc sắc, cùng những màn pháo hoa rực rỡ.

Nhịp bước trên trục đại lộ tiếp tục dẫn dắt đến đường dạo Cổng Chuông, công trình được lấy cảm hứng từ tích xưa trâu vàng tìm mẹ. Như bước thẳng ra từ bản vẽ, không gian dạo bộ cũng mang đến một góc khám phá sinh động khi đưa chất liệu dân gian vào đời sống đô thị một cách tinh tế thông qua kiến trúc đương đại.

Ở một góc khác của Sun Urban City, sắc đỏ nổi bật của cầu Long Kiều hòa cùng những mảng màu rực rỡ từ các tòa căn hộ Art Residence và nét kiến trúc Indochine thời thượng của dãy nhà phố Kim Ngân – Kim Tiền. Đặt chân đến đây mới cảm nhận trọn vẹn sự chỉn chu của chủ đầu tư, khi từng sắc độ, đường nét ngoài thực tế đều hiện hữu sống động.

Cầu Long Kiều cũng là một trong những công trình kiến trúc giàu tính biểu tượng trên trục đại lộ lễ hội. Ban ngày cây cầu gây ấn tượng bởi những đường nét kiến trúc uốn lượn mềm mại nhưng không kém phần mạnh mẽ. Khi đêm xuống, hiệu ứng chiếu sáng, nhạc nước và những màn phun lửa càng làm nổi bật vẻ uy nghi, tạo nên điểm nhấn thị giác đặc sắc cho toàn trục cảnh quan.

Anh Lâm Phong, cư dân Sun Urban City, chia sẻ: "Kiến trúc rất đẹp vừa tôn trọng văn hóa Việt Nam, vừa kiết nối với thế giới. Là cư dân ở đây, tôi thực sự bất ngờ khi chứng kiến một khu đô thị quy mô như thế này được hình thành ngay trên mảnh đất quê hương."

Dọc theo dòng kênh Vua Lê chảy qua Công viên Lễ hội, các công trình tiện ích cầu Lọng bắc ngang mặt nước, quán cafe Ngư Vó,…cùng nhiều điểm nhấn cảnh quan khác cũng đã hoàn thiện đồng bộ so với ý tưởng thiết kế ban đầu.

Nằm tiếp giáp quốc lộ 1A và kế bên không gian giàu bản sắc của Công viên Lễ hội, các tòa căn hộ Art Residence mang đến một sắc thái kiến trúc trẻ trung, hiện đại lấy cảm hứng từ nghệ thuật của danh họa Picasso. Đây là một ý tưởng giàu tính sáng tạo, việc đưa ngôn ngữ hội họa với sự kết hợp của nhiều gam màu và hình khối vào kiến trúc thực tế đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng về tỷ lệ, sắc độ và bố cục để tạo sự hài hòa.

Trong khi đó, với hơn 400 mẫu thiết kế khác nhau đã dệt nên diện mạo độc bản cho dãy nhà phố Kim Ngân – Kim Tiền, vẻ đẹp hoài cổ Đông Dương hòa quyện cùng sắc thái thanh lịch của kiến trúc Pháp.

Không chỉ đầu tư chỉn chu cho các công trình kiến trúc và tiện ích chính, hệ thống hạ tầng giao thông, bãi đỗ xe,…cũng được chú trọng ngay từ khâu quy hoạch. Song song, khi các tòa căn hộ Art Residence, nhà phố Kim Ngân – Kim Tiền đón cư dân, chủ đầu tư Sun Group tiếp tục hoàn thiện các tuyến đường nội khu, khu vực đỗ xe và cảnh quan xung quanh, bảo đảm sự kết nối thuận tiện và diện mạo khang trang cho toàn khu.

Bên cạnh một không gian an cư giàu cảm hứng, đa trải nghiệm kết nối mọi thế hệ, Sun Urban City còn góp phần tái định hình diện mạo đô thị và đóng góp cho đà phát triển bứt phá của khu vực. Sự hội tụ của chuỗi 5 đại công viên đa năng từ giải trí đến thể thao gồm Sun World Ha Nam, Sun Sports City Ninh Binh, Công viên Văn hóa, công viên Lễ hội, công viên Sinh thái với "1001 tiện ích " biến nơi đây thành tâm điểm sống, giải trí và nghỉ dưỡng tầm cỡ.

Theo đại diện Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group), sức sống của một đô thị không chỉ bắt đầu từ những nét vẽ quy hoạch, mà được thắp sáng bởi chính con người. Hơn 90% căn hộ Art Residence đã sáng đèn, cùng những tuyến phố kinh doanh tấp nập, dòng du khách kéo về vui chơi giải trí đã và đang biến bản vẽ mơ ước thành nhịp sống đời thực rực rỡ.

Song song, Sun Group vẫn miệt mài tăng tốc tiến độ các phân khu mới, liên tục lấp đầy hệ sinh thái bằng những công trình tiện ích và cảnh quan biểu tượng, hoàn thiện đô thị kiểu mẫu đáng sống hàng đầu miền Bắc.