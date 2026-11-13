Lo ngại cánh đồng ở Đồng Nai bị 'bức tử' giữa lúc chủ đầu tư rầm rộ xây nhà

Những ngày qua, người dân khu vực cánh đồng Bàu Tổng, phường Tân Triều, TP. Đồng Nai không khỏi lo lắng, khi con mương dẫn nước, thoát nước phục vụ cho sản xuất mùa vụ có nguy cơ bị lấp hoạt động phân lô, xây dựng đường giao thông, bán nền, xây nhà ở tại khu đất các thửa 46, 58, 59, 34 và 24, tờ bản đồ số 2 (nay là tờ bản đồ 42, phường Tân Triều, TP.Đồng Nai).

Ông Lễ, bà Oanh cho rằng con mương hiện hữu gần 200 trăm năm đang có dấu hiệu bị chủ khu phân lô bán nền san lấp ảnh hưởng đến canh tác của cánh đồng Bàu Tổng.

Ông Trần Văn Lễ (sinh năm 1938), cựu chiến binh với 60 tuổi Đảng ngụ ở phường Tân Triều cho biết, những mảnh ruộng của ba mẹ ông để lại đã có từ hàng trăm năm qua, ở cánh đồng Bàu Tổng có các mương nước, tưới cây, trồng lúa.

Thế nhưng từ vài tháng nay, những con mương hiện hữu, nước tưới tiêu, thoát nước của cánh đồng này đang bị san lấp, ảnh hưởng đến việc canh tác lúa của gia đình ông.

Ông đã nhiều lần kiến nghị địa phương về tình trạng trên nhưng đến nay chưa giải quyết dứt điểm tình trạng trên.

Theo bà Nguyễn Thị Oanh (SN 1966, ngụ phường Tân Triều), trong quá trình triển khai, chủ đầu tư dự án đã tiến hành san lấp, khiến đoạn mương thoát nước bị ảnh hưởng. Có thời điểm, nước trên ruộng gia đình không thoát được, gây ngập úng, buộc gia đình phải thu hoạch lúa non, gây thiệt hại kinh tế.

"Tôi đã phản ánh đến phường nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm", bà Oanh cho hay.

Người dân cũng lo ngại việc xả thải khi khu dân cư hình thành với hàng chục hộ sinh sống. Nếu nước thải chảy ra đồng ruộng, nguồn nước phục vụ canh tác có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Đề nghị trả lại mương

Theo biên bản làm việc của UBND phường Tân Triều với các đơn vị liên quan ngày 20/8/2026, ông Huỳnh Văn Nguyên, đại diện hộ bán đất cho biết, ông không bán mương nước. Lúc bán phân ranh đất, ông cắm cọc trên bờ mương. "Yêu cầu chủ đầu tư trả lại mương cho người dân làm ruộng trên cánh đồng Bàu Tổng".

Ông Huỳnh Văn Vị, một đại diện của hộ bán đất khác cũng đồng tình với ý kiến ông Nguyên.

Trong khi đó, đại diện chủ đầu tư là ông Đ.V.Th cho rằng việc đo đạc theo sổ, tọa độ trên sổ, theo diện tích văn bản nên không đồng ý trả mương.

Với 70 lô đất được tách thửa, xây đường, xây nhà khi hàng trăm người dân về đây sinh sống kéo theo áp lực lớn về môi trường, nước thải.

Tại Biên bản làm việc ngày 28/9/2026 của Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Tân Triều với các bên liên quan, các hộ dân trong khu vực chỉ dẫn ranh giới đều đề nghị UBND phường rà soát lại vị trí theo bản đồ địa chính để trả lại hiện trạng mương thoát nước; sớm giải quyết vấn đề mương thoát nước cho bà con để tránh ảnh hưởng tới mùa vụ...

Phóng viên đã liên hệ các cơ quan chức năng TP.Đồng Nai và UBND phường Tân Triều để tìm hiểu, làm rõ các nội dung phản ánh nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi.