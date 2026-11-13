IDICO đón dự án 500 triệu USD của Zhongce Rubber

Dự án được triển khai tại Khu công nghiệp IDICO Phú Mỹ II mở rộng có quy mô 34,42 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký 500 triệu USD, thuộc lĩnh vực sản xuất lốp xe và các sản phẩm phục vụ ngành công nghiệp lốp xe.

Tham dự buổi lễ có ông Bùi Minh Trí – Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HEPZA); lãnh đạo Tập đoàn Zhongce Rubber; lãnh đạo Tổng Công ty IDICO cùng lãnh đạo các cơ quan và đối tác.

Ông Trương Văn Phong – Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh đánh giá, việc Tập đoàn Zhongce Rubber lựa chọn Khu công nghiệp IDICO Phú Mỹ II mở rộng để triển khai dự án có quy mô vốn đầu tư lớn thể hiện sự tin tưởng của nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư, kinh doanh của TP. Hồ Chí Minh, cũng như chất lượng hạ tầng và năng lực thu hút đầu tư của IDICO.

Zhongce Rubber mở rộng mạng lưới sản xuất toàn cầu, lựa chọn Việt Nam là điểm đến chiến lược

Được thành lập năm 1958 tại Hàng Châu, Trung Quốc, Zhongce Rubber là một trong những nhà sản xuất lốp xe có quy mô lớn trên thị trường quốc tế. Đến nay, Zhongce Rubber liên tục dẫn đầu các doanh nghiệp sản xuất lốp xe tại Trung Quốc về doanh thu; đồng thời góp mặt trong Top 10 nhà sản xuất lốp xe lớn nhất thế giới.

Ông Bùi Minh Trí – Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp

Dự án tại Khu công nghiệp IDICO Phú Mỹ II mở rộng có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược mở rộng hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu của Tập đoàn. Với tổng vốn đầu tư đăng ký 500 triệu USD, dự án được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1, nhà máy được thiết kế với công suất 3 triệu lốp radial bán thép (PCR) và 1 triệu lốp radial toàn thép (TBR) mỗi năm. Giai đoạn 2 dự kiến bổ sung công suất 2 triệu lốp PCR, 500.000 lốp TBR và 150.000 tấn cao su hỗn luyện mỗi năm. Theo kế hoạch của Tập đoàn, giai đoạn 1 dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 7/2028 và giai đoạn 2 từ tháng 7/2030.

Sản phẩm của dự án chủ yếu phục vụ xuất khẩu, đồng thời đáp ứng nhu cầu tại thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng ngành công nghiệp lốp xe, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, logistics và dịch vụ liên quan, đồng thời tạo thêm việc làm và đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội của TP. Hồ Chí Minh.

Ông Shen Haoyu – Phó Tổng Giám đốc cấp cao, Tập đoàn Zhongce Rubber

Đại diện Tập đoàn Zhongce Rubber, Ông Shen Haoyu – Phó Tổng Giám đốc cấp cao, cam kết tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam, chú trọng bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng hiệu quả và bảo đảm an toàn lao động; đồng thời đầu tư công nghệ hiện đại, xây dựng nhà máy theo định hướng xanh, sạch, hiệu quả và tăng cường tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực tại địa phương.

Khu công nghiệp IDICO Phú Mỹ II mở rộng – lợi thế kết nối cảng biển và chuỗi cung ứng quốc tế

Khu công nghiệp IDICO Phú Mỹ II mở rộng là một trong những trung tâm công nghiệp trọng điểm phía Nam, kết nối trực tiếp với cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải, hệ thống giao thông liên vùng và các tuyến vận tải hàng hóa quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu, tổ chức sản xuất và xuất khẩu thành phẩm.

Với định hướng phát triển hạ tầng đồng bộ, gắn với các dịch vụ thiết yếu và hỗ trợ hoạt động sản xuất, IDICO từng bước hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp đáp ứng nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Ông Đặng Việt Dũng – Phó Tổng Giám đốc IDICO chia sẻ: "IDICO đánh giá cao quyết định đầu tư của Tập đoàn Zhongce Rubber tại Khu công nghiệp IDICO Phú Mỹ II mở rộng. Dự án góp phần khẳng định năng lực phát triển hạ tầng khu công nghiệp và thu hút các nhà đầu tư quốc tế của IDICO, đồng thời hiện thực hóa định hướng phát triển các dự án sản xuất quy mô lớn, có khả năng kết nối sâu hơn với chuỗi cung ứng toàn cầu."

Thông tin về Tổng công ty IDICO và Tập đoàn Zhongce Rubber

Tổng Công ty IDICO – CTCP (HNX: IDC) là nhà phát triển hệ sinh thái công nghiệp bền vững và đồng bộ tại Việt Nam, với bốn trụ cột kinh doanh gồm bất động sản công nghiệp, năng lượng, dịch vụ khu công nghiệp và nhà ở – đô thị. Sau hơn 25 năm phát triển, IDICO hiện đầu tư và quản lý hệ thống 14 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 4.500 ha, thu hút hơn 9 tỷ USD tổng vốn đầu tư với hơn 400 khách hàng, góp phần tạo ra khoảng 11.000 tỷ đồng nguồn thu ngân sách mỗi năm.

Tập đoàn Zhongce Rubber: Thành lập năm 1958, có trụ sở tại Hàng Châu, Trung Quốc, Tập đoàn Zhongce Rubber hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển, sản xuất và kinh doanh lốp xe, với danh mục sản phẩm gồm lốp radial toàn thép, radial bán thép, lốp chuyên dụng, lốp xe máy và xe đạp. Hiện nay, Tập đoàn nằm trong nhóm 10 nhà sản xuất lốp xe lớn nhất thế giới và đã mở rộng hoạt động sản xuất tại nhiều thị trường quốc tế.