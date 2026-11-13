Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công trường dự án mở rộng đường Tam Trinh sau khi được tăng vốn

| | Bất động sản

Do những vướng mắc kéo dài về mặt bằng, dự án đường Tam Trinh vừa được UBND thành phố Hà Nội điều chỉnh tăng vốn hơn 314 tỷ đồng và gia hạn thi công năm 2027. Hiện tại, các nhà thầu đang tích cực thi công xây dựng nhằm bảo đảm tiến độ.

Dự án mở rộng đường Tam Trinh được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt từ năm 2012, khởi công năm 2024, với số vốn 4.312,8 tỷ đồng.

Tuyến đường đi qua các phường Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy, được quy hoạch với mặt cắt ngang rộng từ 40-55m, quy mô 6 làn xe, cùng hệ thống vỉa hè, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Theo quyết định điều chỉnh mới nhất của UBND thành phố Hà Nội, tổng mức đầu tư dự án mở rộng đường Tam Trinh được nâng từ 4.312,8 tỷ lên 4.627,1 tỷ đồng (tăng hơn 314 tỷ đồng). Cùng với việc điều chỉnh vốn, mốc hoàn thành công trình cũng được lùi sang hết quý II-2027.

Ghi nhận tại công trường ngày 13-11, các đơn vị triển khai thi công tại nhiều đoạn tuyến. Tuy nhiên, tiến độ toàn tuyến chưa có nhiều thay đổi, máy móc, vật liệu xây dựng và các hạng mục cống hộp vẫn còn ngổn ngang. Đến nay, mới có một số đoạn dài khoảng 200-300m được thảm nhựa mặt đường.

Dự án cải tạo đường Tam Trinh chậm tiến độ, nguyên nhân chủ yếu từ công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, mặt bằng dự án đã cơ bản được bàn giao toàn bộ trong giai đoạn tháng 5 và tháng 6-2026, nhưng khối lượng xây lắp đến nay mới đạt hơn 30% giá trị hợp đồng.

Ông Bùi Việt Hưng, người dân sinh sống trên đường Tam Trinh chia sẻ: “Chúng tôi đã mong chờ dự án nhiều năm nay, mong các đơn vị tích cực triển khai thi công để sớm đưa tuyến đường vào hoạt động, tạo thuận lợi cho người dân".

Để triển khai dự án, có khoảng 1.600 hộ dân, cùng nhiều cơ quan, tổ chức thuộc diện giải phóng mặt bằng. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến công trình nhiều lần chậm tiến độ, dù một số đoạn đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Đại diện Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn cho biết: “Đơn vị đang tập trung thi công nền, hào kỹ thuật… để di chuyển đường điện ở dải phân cách vào hào, tạo điều kiện triển khai các hạng mục tiếp theo. Đơn vị phấn đấu cuối năm thảm nhựa một phần tuyến và hoàn thành toàn tuyến vào quý II-2027”.

Hiện tại, máy móc, nhân lực của nhà thầu chia thành nhiều mũi thi công, trải đều toàn tuyến với các hạng mục như: Nền đường, cống thoát nước, hào kỹ thuật…

Khi hoàn thành, đường Tam Trinh sẽ tạo trục kết nối đồng bộ giữa Vành đai 2, Vành đai 3 và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, góp phần giảm ùn tắc cho các tuyến đường khu vực phía Nam Thủ đô.

Theo Phạm Hùng

Hà Nội Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
“Đại gia phố núi” muốn làm tuyến cao tốc dài hơn 260km, quy mô 4 làn xe với vận tốc 100km/h, vốn đầu tư gần 85.000 tỷ đồng đi qua 3 tỉnh Tây Nguyên

“Đại gia phố núi” muốn làm tuyến cao tốc dài hơn 260km, quy mô 4 làn xe với vận tốc 100km/h, vốn đầu tư gần 85.000 tỷ đồng đi qua 3 tỉnh Tây Nguyên Nổi bật

Đúng 1 tuần nữa, khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng sẽ tặng vé miễn phí cho nhóm khách này

Đúng 1 tuần nữa, khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng sẽ tặng vé miễn phí cho nhóm khách này Nổi bật

Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang lĩnh án 3 năm tù

Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang lĩnh án 3 năm tù

22:39 , 13/11/2026
Cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng hơn 80 km sắp khởi công

Cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng hơn 80 km sắp khởi công

22:35 , 13/11/2026
Sau 7 lần đấu giá 'ế', sân vận động Chi Lăng hạ giá hơn 1.500 tỷ đồng

Sau 7 lần đấu giá 'ế', sân vận động Chi Lăng hạ giá hơn 1.500 tỷ đồng

21:31 , 13/11/2026
Hà Nội đề xuất mở rộng vùng phát thải thấp, hạn chế nhiều loại phương tiện

Hà Nội đề xuất mở rộng vùng phát thải thấp, hạn chế nhiều loại phương tiện

21:04 , 13/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên