Công trường dự án mở rộng đường Tam Trinh sau khi được tăng vốn

Ghi nhận tại công trường ngày 13-11, các đơn vị triển khai thi công tại nhiều đoạn tuyến. Tuy nhiên, tiến độ toàn tuyến chưa có nhiều thay đổi, máy móc, vật liệu xây dựng và các hạng mục cống hộp vẫn còn ngổn ngang. Đến nay, mới có một số đoạn dài khoảng 200-300m được thảm nhựa mặt đường.