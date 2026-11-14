Nguồn cung tăng tốc, thị trường căn hộ TP.HCM thêm sức hút

Thị trường căn hộ TP.HCM đang ghi nhận những chuyển động tích cực trong những tháng cuối năm 2026. Nguồn cung tăng trở lại, hoạt động giới thiệu dự án sôi động hơn, trong khi lượng giao dịch có dấu hiệu phục hồi sau giai đoạn trầm lắng.

Nguồn cung dự báo tăng đến cuối năm

Theo báo cáo thị trường tháng 10/2026 của DKRA Group, TP.HCM và vùng phụ cận ghi nhận 115 dự án đang triển khai bán hàng sơ cấp, với tổng nguồn cung khoảng 12.502 căn, tăng 9% so với tháng trước. Riêng TP.HCM đóng góp 10.935 căn, chiếm 87,5% tổng nguồn cung.

Đáng chú ý, lượng căn hộ tiêu thụ đạt 1.738 căn, gấp 2,2 lần tháng 9. Tỷ lệ hấp thụ đạt khoảng 14%, tăng 7 điểm phần trăm. Những con số này cho thấy sức mua đang có dấu hiệu cải thiện, tạo thêm động lực cho các doanh nghiệp triển khai kế hoạch kinh doanh cuối năm.

Diễn biến tích cực trên thị trường bất động sản TP.HCM. (Nguồn: DKRA)

DKRA dự báo trong quý IV/2026, thị trường có thể đón thêm 7.000 - 10.000 căn hộ mở bán mới, tập trung tại khu Đông, khu Nam TP.HCM và các đô thị thuộc Bình Dương cũ.

Cùng với sự cải thiện của nguồn cung, nhiều doanh nghiệp bất động sản đang đẩy mạnh ra mắt dự án, chuẩn bị các đợt bán hàng mới tại TP.HCM.

Tại phường Tam Bình, Vạn Xuân Group vừa triển khai dự án Happy One Elite với tổng vốn đầu tư khoảng 2.036 tỷ đồng, dự kiến cung cấp 784 sản phẩm, gồm căn hộ, căn hộ lưu trú và thương mại dịch vụ.

Ở khu Tây TP.HCM, Tập đoàn Bcons vừa công bố những hình ảnh đầu tiên của dự án Bcons Riverside tại khu vực Quận 8 cũ nằm trên đường Phú Định.

Tại khu Đông, MIK Group đang giới thiệu dự án Imperia Sensa Park trên trục Võ Chí Công, gần sông Rạch Chiếc. Dự án có quy mô khoảng 5 ha, gồm 922 căn hộ tại hai tòa tháp và khu nhà ở thấp tầng,

Dự án Ivy Central tại phường Đông Hòa có quy mô 441 căn hộ, trong đó 353 căn được thông tin đã đủ điều kiện bán. Giá chào bán từ các đơn vị phân phối khoảng 49,5 triệu đồng/m².

Ở phân khúc nhà ở xã hội, dự án Long Trường dự kiến tiếp nhận hồ sơ mua, thuê từ ngày 12/11 đến 14/12/2026, bổ sung 344 căn để bán và 118 căn cho thuê, với giá bán gần 24,5 triệu đồng/m².

Nhiều dự án mới đang được xây dựng, dự báo trong quý IV, thị trường căn hộ tiếp tục bùng nổ.

Sự xuất hiện của nhiều dự án tại các khu vực khác nhau cho thấy nguồn cung đang được mở rộng cả về địa bàn và loại hình sản phẩm. Đáng chú ý, bên cạnh những khu đô thị quy mô lớn, thị trường còn có thêm các dự án tại khu dân cư hiện hữu, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở đa dạng của người dân.

Thị trường bước vào cuộc cạnh tranh mới

Theo DKRA Consulting, sự cải thiện nguồn cung và lượng tiêu thụ trong tháng 10 là tín hiệu tích cực đối với thị trường căn hộ phía Nam. Đáng chú ý, giao dịch tập trung chủ yếu tại những dự án mới mở bán, có chính sách thanh toán linh hoạt và sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Điều này cho thấy khi thị trường có thêm nguồn hàng, lợi thế cạnh tranh không còn chỉ nằm ở vị trí hay quy mô dự án mà còn phụ thuộc vào giá bán, chất lượng sản phẩm, pháp lý và khả năng hỗ trợ tài chính cho người mua.

Việc nhiều dự án trở lại trong những tháng cuối năm vì vậy được kỳ vọng giúp thị trường lấy lại nhịp độ giao dịch, đồng thời tạo thêm cạnh tranh giữa các doanh nghiệp.

Về giá bán, DKRA ghi nhận giá căn hộ sơ cấp bình quân tại TP.HCM trong tháng 10 khoảng 69,3 triệu đồng/m². Tuy nhiên, mức giá có sự phân hóa đáng kể giữa các khu vực và phân khúc, tùy thuộc vào vị trí, chất lượng sản phẩm và thời điểm triển khai dự án.

Sự cải thiện nguồn cung và lượng tiêu thụ trong tháng 10 là tín hiệu tích cực đối với thị trường căn hộ phía Nam.

Trong khi đó, theo phân tích của One Mount Group, chi phí đất đai, xây dựng và phát triển dự án tiếp tục tác động đến giá thành căn hộ. Vì vậy, dư địa giảm sâu của giá bán sơ cấp còn hạn chế, đặc biệt tại những khu vực trung tâm.

Dù vậy, nguồn cung gia tăng đang tạo điều kiện để người mua có thêm lựa chọn và tiếp cận các chính sách bán hàng cạnh tranh hơn.

Thực tế, nhiều chủ đầu tư đang áp dụng phương án kéo dài tiến độ thanh toán, hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc hoặc đưa ra các chương trình ưu đãi theo từng giai đoạn. Những chính sách này góp phần giảm áp lực dòng tiền ban đầu, nhất là đối với khách hàng mua nhà để ở.

Ở góc độ thị trường, sự cạnh tranh cũng có thể thúc đẩy các doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, chú trọng hơn đến diện tích căn hộ, tổng giá trị mỗi sản phẩm và khả năng chi trả của người mua.

Theo dự báo của One Mount Group, nguồn cung căn hộ mới tại TP.HCM mở rộng trong giai đoạn 2026-2027 có thể đạt khoảng 23.000-24.000 căn mỗi năm, trong đó khu Đông và khu Nam dự kiến đóng góp khoảng 75-80%.

Triển vọng này cho thấy thị trường đang có thêm dư địa phát triển, đặc biệt tại những khu vực được đầu tư hạ tầng giao thông và hình thành các trung tâm đô thị mới.

Tuy nhiên, để nguồn cung gia tăng thực sự mang lại lợi ích lâu dài, các chủ đầu tư cần tiếp tục cải thiện cơ cấu sản phẩm, phát triển thêm nhà ở phù hợp với khả năng tài chính của người dân, đồng thời bảo đảm tính minh bạch về pháp lý và tiến độ dự án.