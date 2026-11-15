Thành phố nhỏ nhất Việt Nam sẽ có loạt dự án hơn 34.500 tỷ đồng tại cùng 1 khu vực

UBND TP Hải Phòng vừa có quyết định đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu đô thị hỗn hợp đa chức năng tại khu vực Hồ Tân Hoa trong Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, phường Thủy Nguyên.

Theo phương án phê duyệt, khu đất đấu giá có diện tích khoảng 18,9 ha. Về ranh giới dự án: Phía bắc giáp đường Đông - Tây khu đô thị Bắc Sông Cấm rộng 90 m; phía đông giáp đường Bắc - Nam khu đô thị Bắc Sông Cấm rộng 45 m; phía nam giáp đường quy hoạch rộng 30 m và phía tây giáp ĐT.359 rộng 30 m.

Trong cơ cấu sử dụng đất, dự án bố trí hơn 3,2 ha dành cho chung cư hỗn hợp; 2,6 ha đất nhà ở liền kề; khoảng 0,6 ha đất công trình dịch vụ (văn hóa, thể thao, y tế, bãi đỗ xe cao tầng); còn lại 12,5 ha dành cho cây xanh, giao thông, hạ tầng kỹ thuật.

Phần đất chung cư hỗn hợp và đất ở liền kề nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá. Đất công trình dịch vụ nhà nước cho thuê đất trảt tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Thời gian đấu giá dự kiến diễn ra trong tháng 11/2026. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 12.239 tỷ đồng, trong đó giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khoảng 4.016 tỷ đồng.

Cũng tại Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, Hải Phòng vừa phê duyệt phương án đấu giá dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp và trung tâm tổ chức sự kiện tại lô đất I.14/CTHH-01 với giá khởi điểm hơn 648 tỷ đồng.

Khu đất này có diện tích khoảng 2 ha. Phía nam giáp đường trục quy hoạch Đông - Tây; phía đông giáp đường trục quy hoạch Bắc - Nam của khu đô thị Bắc Sông Cấm; phía tây giáp đường Đỗ Mười.

Trong cơ cấu sử dụng đất, bố trí 3.185 m2 xây công trình thương mại thấp tầng; 6.325 m2 xây công trình hỗn hợp thương mại - căn hộ; 5.456 m2 đất thương mại dịch vụ; còn lại là đất giao thông và công cộng.

Đối với công trình hỗn hợp, nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá; công trình thương mại thấp tầng, đất thương mại dịch vụ, đất công cộng, giao thông, nhà nước cho thuế đất trả tiền một lần.

Thời gian đấu giá dự kiến vào tháng 12/2026. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 4.680 tỷ đồng. trong đó giá trị tiền sử dụng đất hơn 648 tỷ đồng.

Ngày 10/11, TP Hải Phòng có quyết định đấu giá quyền sử dụng đất Dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng tại lô I.16/CTHH-01 trong Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm tại phường Thủy Nguyên.

Khu đất có diện tích 6,24 ha, trong đó diện tích đấu giá thực hiện dự án khoảng 3,1 ha, diện tích khônng đưa vào đấu giá (mục đích cây xanh công cộng, bãi đỗ xe) khoảng 3,2 ha.

Phía bắc dự án giáp các lô đất quy hoạch ký hiệu I.16/P-01 và I.16/CX-01, hiện trạng là đất trống và nghĩa trang. Phía đông giáp đường trục bắc - nam rộng 45 m trong khu đô thị mới Bắc Sông Cấm. Phía tây và phía nam giáp đường trục đông - tây rộng 90 m trong khu đô thị mới Bắc Sông Cấm.

Giá khởi điểm để đấu giá khu đất gần 1.997 tỷ đồng. Sau khi trúng đấu giá, nhà đầu tư sẽ tiến hành đầu tư công trình hỗn hợp cao tầng với tổng vốn đầu tư khoảng 7.924 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 10/11, TP Hải Phòng có quyết định đấu giá quyền sử dụng đấtDự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp tại lô I.7/CTHH-01trong khu đô thị mới Bắc sông Cấm tại phường Thuỷ Nguyên.

Khu đất có diện tích 2,63 ha, nằm giáp các tuyến đường 45 m và 12 m theo quy hoạch; nằm cạnh các lô đất I.7/QP-01, I.7/KT-01 và I.7/KT-02.

Trong cơ cấu sử dụng đất bố trí 7.037 m2 đất hỗn hợp cao tầng xây chung cư thương mại dịch vụ; 2.252 m2 đất hỗn hợp cao tầng xây khách sạn thương mại dịch vụ; còn lại dành cho cây xanh, giao thông, hạ tầng kỹ thuật.

Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến trong tháng 11/2026. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 3.453 tỷ đồng, trong đó giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất là 454 tỷ đồng.