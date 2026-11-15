Bắt đầu triển khai thu hồi hơn 85 ha đất làm tuyến metro 33km nối Thủ Dầu Một với trung tâm TP.HCM đi qua 16 phường, có 24 ga, chi 36.586 tỷ đồng bồi thường

Nhiều địa phương bắt đầu triển khai kế hoạch thu hồi đất

Ngày 14/11, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM phối hợp với UBND phường Bình Hòa, UBND phường Thuận An cùng các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị công bố thông tin, lấy ý kiến người dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 Thủ Dầu Một - TP.HCM

Tại phường Bình Hòa, tuyến metro có 2 nhà ga C9 và C10, với tổng diện tích đất dự kiến bị ảnh hưởng khoảng 95.700m². Trong tổng số 186 trường hợp thuộc diện thu hồi đất tại địa phương, có 156 trường hợp bị thu hồi một phần và 30 trường hợp bị thu hồi toàn bộ

Trong khi đó, tại phường Thạnh Mỹ Tây, dự án dự kiến ảnh hưởng 183 trường hợp, gồm 157 trường hợp bị thu hồi một phần và 26 trường hợp bị thu hồi toàn bộ. Khu vực này có ga C19 gần ngã ba Xô Viết Nghệ Tĩnh - Bạch Đằng và ga C20 gần ngã ba Xô Viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn Cửu Vân

Tại phường Thuận An, cơ quan chức năng dự kiến thu hồi mặt bằng của hơn 100 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức thuộc các khu phố Hưng Lộc, Thạnh Bình và An Thạnh. Trước đó, ngày 12/11, UBND phường Sài Gòn cũng tổ chức họp dân để công bố chủ trương, kế hoạch thu hồi đất phục vụ dự án

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng quan tâm đến phạm vi thu hồi đất cụ thể của từng hộ, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Một số ý kiến đề nghị làm rõ phương án xử lý đối với phần diện tích đất còn lại sau khi thu hồi, nhằm bảo đảm điều kiện xây dựng, sinh sống và kinh doanh

Theo quyết định phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tuyến metro số 2 dự kiến ảnh hưởng khoảng 85,8ha đất tại 16 phường, với tổng cộng khoảng 2.652 trường hợp. Trong đó, có 2.092 trường hợp bị thu hồi một phần diện tích đất và 560 trường hợp bị thu hồi toàn bộ

Tổng mức đầu tư dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là hơn 36.586 tỷ đồng từ ngân sách TP.HCM, do Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố làm chủ đầu tư

Tuyến metro dài hơn 33km, có 24 nhà ga, kết nối đến trung tâm TP.HCM

Tuyến metro số 2 Thủ Dầu Một - TP.HCM có chiều dài khoảng 33,2km, điểm đầu tại ga S5 thuộc tuyến metro số 1 đoạn TP mới Bình Dương - Suối Tiên, thuộc phường Bình Dương. Điểm cuối tại ga Tao Đàn thuộc metro số 2 TP.HCM, phường Bến Thành

Theo quy hoạch, tuyến có 24 nhà ga, gồm 11 ga trên cao từ C0 đến C10 và 13 ga ngầm từ C11 đến C23. Dự án còn có depot Hiệp Bình Phước rộng khoảng 26,8ha, nằm trên địa bàn phường Tam Bình và Hiệp Bình, phục vụ công tác tập kết, bảo dưỡng và sửa chữa đoàn tàu

Tuyến đường sắt đi qua 16 phường gồm Bình Dương, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Thuận Giao, Thuận An, Lái Thiêu, Bình Hòa, Tam Bình, Hiệp Bình, Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Xuân Hòa, Sài Gòn, Bến Thành và Bàn Cờ

Khi hoàn thành, tuyến metro sẽ kết nối khu vực Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ với trung tâm TP.HCM theo hành lang Quốc lộ 13, đồng thời kết nối với các tuyến đường sắt đô thị khác trong mạng lưới giao thông công cộng của thành phố

Về công tác giải phóng mặt bằng, TP.HCM dự kiến triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong giai đoạn 2026-2027. Quỹ nhà, đất tái định cư sẽ được rà soát từ các khu tái định cư hiện có tại phường Phú Lợi, Thuận An và những địa bàn liên quan, đồng thời nghiên cứu bổ sung quỹ nhà, đất phù hợp với nhu cầu thực tế

Theo kế hoạch, tuyến metro số 2 Thủ Dầu Một - TP.HCM dự kiến khởi công vào cuối năm 2026 và đặt mục tiêu hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2030.