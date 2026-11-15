Tập đoàn FLC làm việc với hãng hàng không lớn của Hàn Quốc, đề xuất đưa khách đến vùng đất có bờ biển đẹp bậc nhất miền Trung, nơi sở hữu quần thể nghỉ dưỡng và sân golf quy mô lớn

FLC đề xuất kết nối hàng không với Korean Air, nhắm đến thị trường khách Hàn Quốc

Trong khuôn khổ hoạt động xúc tiến và mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, Tập đoàn FLC đã có buổi làm việc với đại diện Korean Air nhằm trao đổi định hướng hợp tác, thúc đẩy kết nối du lịch giữa Hàn Quốc và Việt Nam, đặc biệt tại Quy Nhơn.

Tại buổi làm việc, ông Seo Kyoung Soo, Phó Chủ tịch Văn phòng Hội nhập khu vực Đông Nam Á của Korean Air, đánh giá Quy Nhơn là điểm đến có nhiều tiềm năng để mở rộng thị trường khách du lịch Hàn Quốc nhờ lợi thế cảnh quan thiên nhiên và các sản phẩm nghỉ dưỡng.

Về phía FLC, bà Bùi Hải Huyền, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn, đề xuất tăng cường kết nối hàng không giữa Hàn Quốc và Quy Nhơn thông qua việc thúc đẩy các chuyến bay charter.

Tập đoàn FLC đã có buổi làm việc với đại diện Korean Air.

Đồng thời, doanh nghiệp muốn kết hợp mạng lưới hàng không của Korean Air với hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng và dịch vụ du lịch của FLC để phát triển các sản phẩm du lịch trọn gói, tạo thuận lợi cho du khách Hàn Quốc khi lựa chọn Quy Nhơn làm điểm đến.

Nếu được hiện thực hóa, hướng hợp tác này có thể giúp FLC mở rộng khả năng tiếp cận nguồn khách quốc tế, đồng thời gia tăng lượng khách cho hệ thống cơ sở lưu trú và nghỉ dưỡng tại Quy Nhơn.

Quy Nhơn được nhắm đến trong chiến lược mở rộng thị trường khách quốc tế

Quy Nhơn là một trong những địa bàn du lịch trọng điểm của FLC tại khu vực miền Trung. Tại đây, doanh nghiệp phát triển quần thể FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort với hệ thống khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, sân golf và các tiện ích phục vụ du lịch.

Việc tìm kiếm đối tác hàng không quốc tế được xem là một hướng tiếp cận nhằm kết nối trực tiếp nguồn khách nước ngoài với các sản phẩm nghỉ dưỡng của doanh nghiệp.

Trong đó, Hàn Quốc là thị trường được FLC hướng tới thông qua đề xuất hợp tác với Korean Air. Mô hình kết hợp giữa vận chuyển hàng không, lưu trú và dịch vụ du lịch trọn gói có thể giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng ngay từ khâu lựa chọn hành trình, thay vì chỉ khai thác khách thông qua các kênh đặt phòng riêng lẻ.

Theo định hướng được trao đổi tại buổi làm việc, hai bên kỳ vọng mở ra thêm cơ hội khai thác thị trường khách Hàn Quốc, nâng cao sức cạnh tranh của Quy Nhơn trên bản đồ du lịch quốc tế và thúc đẩy chiến lược mở rộng thị trường khách nước ngoài của FLC Hotels & Resorts.