Prima Bay và bài toán khai thác căn hộ lưu trú từ nhu cầu thực

Chín tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2025; tổng thu du lịch đạt 56.400 tỷ đồng, tăng hơn 27%. Riêng kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài năm ngày, địa phương đón khoảng 568.000 lượt khách, trong đó 227.500 lượt khách lưu trú, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh du lịch tăng trưởng mạnh mẽ, tại Bãi Cháy, Khu đô thị vịnh biển Halong Marina đang định hình diện mạo một CBD bên vịnh di sản, trở thành điểm hẹn ngày càng sôi động của du khách trong nước và quốc tế. Mùa hè 2026, Quảng trường biển Halong Marina trở thành sân khấu khai mạc Miss World 2026 với quy mô khoảng 10.000 người. Tiếp nối trong tháng 9, lễ hội Thu Fest bên đại cảnh Halo Bay Show thu hút khoảng 20.000 lượt tham dự.

Dòng khách ngày càng đông đảo đang tiếp thêm sức sống cho hệ sinh thái nghỉ dưỡng, lưu trú, ẩm thực, thương mại và giải trí đã hình thành qua nhiều năm tại Halong Marina. Đáng chú ý, sự hiện diện của InterContinental Halong Bay Resort, chính thức đi vào vận hành từ tháng 7/2025, đã bổ sung một dấu ấn nghỉ dưỡng sang trọng mang thương hiệu quốc tế bên vịnh di sản, góp phần nâng tầm trải nghiệm và sức hấp dẫn của Halong Marina với du khách toàn cầu. Cùng với Citadines Marina Halong, các căn hộ khai thác lưu trú tại ICON40, hệ thống khách sạn boutique và biệt thự nghỉ dưỡng, khu đô thị đang hình thành mạng lưới lưu trú đa dạng, đáp ứng nhu cầu của du khách.

Thực tế, các cơ sở kinh doanh tại đây đã ghi nhận những kết quả tích cực, với công suất phòng tăng mạnh vào cuối tuần và mùa cao điểm. Theo ghi nhận của đại diện Viet Orient Hospitality, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khai thác lưu trú tại Halong Marina, tỷ lệ lấp đầy tại Bãi Cháy có thể đạt khoảng 80–85% trong mùa du lịch cao điểm.

Sức hút của dòng khách cũng được phản ánh qua hoạt động kinh doanh ẩm thực, hội họp và giải trí tại khu đô thị. Tại Chã village Halong, lượng khách ghi nhận trong năm 2026 tăng hơn 30%, doanh thu khách lẻ tăng 56% và khách đoàn tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng mùa hè, tổ hợp đã đón hơn 200 đoàn khách doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Nhà sáng lập Chã village Halong, đồng thời là Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Vitamin Tour & Event, nhận định: "Nếu mùa hè nổi bật với khách Việt và các kỳ nghỉ gia đình, thì sau cao điểm là sự hiện diện của các đoàn hội họp, sự kiện doanh nghiệp và khách quốc tế. Đây chính là nền tảng để mô hình căn hộ phong cách khách sạn phát huy lợi thế."

Đón đầu nhu cầu lưu trú ngày càng đa dạng tại Quảng Ninh, BIM Land là một trong những nhà phát triển sớm theo đuổi dòng sản phẩm căn hộ phong cách khách sạn, từ ICON40, SkyM đến mới nhất là Tòa tháp đôi trước vịnh Prima Bay tại Halong Marina. Mô hình này kết hợp sự riêng tư, linh hoạt của căn hộ với hệ tiện ích và trải nghiệm nghỉ dưỡng mang phong cách khách sạn, đồng thời được phát triển phù hợp với nhu cầu khai thác lưu trú.

Trong đó, ICON40 đã được bàn giao và đi vào khai thác thực tế, mang đến những kinh nghiệm vận hành và kết quả kinh doanh tích cực, qua đó bước đầu cho thấy mô hình căn hộ nghỉ dưỡng phong cách khách sạn không chỉ có sức hấp dẫn với du khách mà còn sở hữu tiềm năng tạo dòng tiền cho nhà đầu tư.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên, nhà sáng tạo nội dung du lịch và nhà đầu tư trực tiếp vận hành căn hộ tại đây, cho biết quỹ căn chị khai thác có thể đạt công suất khoảng 95% trong cao điểm hè, gần như kín phòng vào nhiều dịp lễ. Bên cạnh khách nội địa nghỉ ngắn ngày, các căn hộ còn đáp ứng nhu cầu của khách quốc tế lưu trú dài ngày, mở thêm khả năng khai thác ngoài mùa du lịch cao điểm.

"Mùa cao điểm chủ yếu là khách Việt Nam đi du lịch ngắn ngày 1–2 đêm. Nhu cầu của họ là gần bãi biển và ICON40 đáp ứng được yếu tố này. Mùa đông, bên mình đón nhiều khách nước ngoài lưu trú dài ngày, ở từ 40–60 đêm, thậm chí đến 120 đêm", chị Duyên chia sẻ.

Trong khi đó, chị Diệp Anh, Nhà sáng lập SOL Travel, với kinh nghiệm quản lý bất động sản cho thuê tại Quảng Ninh từ năm 2017, đánh giá cao lợi thế của những căn hộ nhỏ. Trong quỹ căn SOL Travel đang khai thác tại ICON40, gần 70% là studio. Theo chị, loại hình này cho hiệu quả tốt nhờ khả năng phục vụ nhiều nhóm khách và tính linh hoạt qua các mùa, bên cạnh những căn hộ diện tích lớn đáp ứng nhu cầu của các gia đình và nhóm khách đông người.

Tuy nhiên, "nhiều khách hơn chưa chắc đồng nghĩa mọi cơ sở lưu trú đều kinh doanh tốt hơn", chị Diệp Anh nhận định. Khi du khách ngày càng có nhiều lựa chọn, lợi thế cạnh tranh không chỉ nằm ở loại căn mà còn ở thiết kế, tầm nhìn và hệ tiện ích của toàn bộ công trình. Với nhà đầu tư khai thác lưu trú, sức hấp dẫn của sản phẩm cũng cần đi cùng sự thuận tiện trong việc đón tiếp, phục vụ khách và chăm sóc tài sản lâu dài.

Tiếp nối kinh nghiệm phát triển những sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp tại Halong Marina, BIM Land kiến tạo tòa tháp đôi trước vịnh Prima Bay tại vị trí cửa ngõ Bán đảo 1, mặt tiền đại lộ Hoàng Quốc Việt. Được định hình theo mô hình căn hộ nghỉ dưỡng phong cách khách sạn, tòa tháp hướng tới sự đồng bộ giữa cơ cấu sản phẩm, kiến trúc, tiện ích và nền tảng vận hành, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách và mục tiêu khai thác lưu trú của chủ sở hữu.

Hơn 83% quỹ căn Prima Bay là studio diện tích khoảng 30–42 m², hướng tới nhu cầu của khách du lịch cá nhân, cặp đôi và gia đình nhỏ. Các loại căn hộ nhiều phòng ngủ tiếp tục mở rộng lựa chọn cho những nhóm khách khác nhau, đồng thời mang đến sự linh hoạt về quy mô tài sản và phương án khai thác cho nhà đầu tư.

Kiến trúc Prima Bay được phát triển để cảnh quan vịnh biển trở thành một phần đặc biệt trong trải nghiệm nghỉ dưỡng. Mercurio Design Lab – studio thiết kế quốc tế đến từ Ý do kiến trúc sư Massimo Mercurio dẫn dắt – tạo hình hai khối tháp chữ L đối xứng như hai cánh cửa lớn mở về phía vịnh. Thiết kế này vừa tạo dấu ấn tại cửa ngõ Halong Marina, vừa gia tăng mặt thoáng, đón ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn đa lớp qua vịnh Hạ Long, hồ nhạc nước, bến du thuyền, đô thị và những dãy núi phía xa.

Tinh thần thiết kế Ý tiếp tục được thể hiện xuyên suốt hệ tiện ích đa tầng, từ vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước đến vườn dạo và những không gian thư giãn trên cao, tạo nên chuỗi trải nghiệm nghỉ dưỡng, vui chơi và kết nối ngay trong lòng tòa tháp.

Ở góc độ khai thác, Prima Bay cũng được chuẩn bị để đáp ứng những yêu cầu thực tế của nhà đầu tư vận hành. Hệ giao thông nội khu được tổ chức phù hợp với đặc thù lưu trú, mỗi tòa sở hữu hai sảnh đón riêng cùng các không gian chung được tính toán để thuận tiện cho hoạt động đón tiếp và phục vụ khách. BIM Estates Management đảm nhiệm quản lý vận hành dự án, trong khi mạng lưới đối tác khai thác lưu trú đã hiện hữu tại Halong Marina mở thêm lựa chọn để chủ sở hữu tổ chức kinh doanh và quản lý tài sản hiệu quả.

Trong bối cảnh quỹ đất ven vịnh di sản ngày càng khan hiếm, những dự án sở hữu vị trí cửa ngõ, thiết kế quốc tế và nền tảng vận hành sẵn có như Prima Bay đang trở thành lựa chọn chiến lược cho nhà đầu tư muốn đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới.

Từ ngày 1/9/2026, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, mở ra thêm động lực phát triển đô thị, du lịch và dịch vụ. Cùng với mạng lưới cao tốc hiện hữu, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh được đặt mục tiêu khai thác thương mại vào năm 2029, với thời gian chạy tàu dự kiến chỉ khoảng 23 phút giữa hai ga đầu cuối. Những chuyển động này được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận Hạ Long, tạo thêm cơ hội cho hoạt động nghỉ dưỡng và khai thác lưu trú tại Halong Marina.

Không chỉ là nơi lưu trú, Prima Bay hướng tới trở thành điểm giao thoa giữa trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp và hiệu quả khai thác bền vững – bài toán mà thị trường bất động sản du lịch Quảng Ninh đang cần lời giải thực tiễn.