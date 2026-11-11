Lời khuyên cho các gia đình đang sử dụng camera trong nhà

Thiết bị này cho phép bạn dễ dàng theo dõi, chăm sóc từ xa cho người già, trẻ nhỏ hoặc thú cưng thông qua điện thoại thông minh một cách vô cùng tiện lợi. Khả năng phát hiện chuyển động lạ và gửi cảnh báo tức thì của camera giúp chủ nhà chủ động xử lý các tình huống đột nhập hoặc sự cố bất ngờ như cháy nổ, chập điện.

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Bên cạnh đó, dữ liệu hình ảnh được lưu trữ liên tục sẽ là nguồn chứng cứ xác thực và vô giá để phục vụ công tác điều tra nếu chẳng may có rủi ro xảy ra. Đặc biệt, sự hiện diện của hệ thống camera còn mang lại sự an tâm tuyệt đối cho các thành viên, giúp bạn luôn thoải mái tinh thần mỗi khi phải đi công tác hay du lịch xa nhà.

Tuy nhiên, để việc sử dụng camera an ninh trong nhà hiệu quả thì bạn cũng cần chú ý những vấn đề sau.

Đổi mật khẩu mặc định

Thay đổi mật khẩu tài khoản camera ngay sau khi lắp đặt bằng một mật khẩu mạnh (gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt). Ttuyệt đối không dùng mật khẩu dễ đoán hoặc giữ nguyên mật khẩu của thợ kỹ thuật cài đặt để tránh bị kẻ xấu xâm nhập.

Bật xác thực hai lớp (2FA)

Kích hoạt tính năng bảo mật hai lớp trên ứng dụng quản lý camera để hệ thống gửi mã OTP về số điện thoại hoặc email của bạn mỗi khi có thiết bị mới đăng nhập, giúp ngăn chặn triệt để kẻ gian bẻ khóa.

Chọn vị trí lắp đặt tinh tế

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Bạn hãy nhớ chỉ lắp camera ở các khu vực chung như phòng khách, phòng bếp, hành lang hoặc cửa ra vào. Nên tránh lắp ở các không gian nhạy cảm như phòng ngủ, phòng tắm để bảo vệ quyền riêng tư nếu chẳng may hệ thống bị hack.

Sử dụng tính năng che riêng tư

Tận dụng chế độ "Privacy Mode" (Chế độ riêng tư) có sẵn trên ứng dụng để camera tự động quay đi hoặc đóng mắt cam lại khi cả gia đình đang sinh hoạt ở phòng khách hoặc khi không có nhu cầu giám sát. Đây là một tính năng rất hay nhưng không phải ai cũng biết để sử dụng.

Cập nhật phần mềm thường xuyên

Luôn đồng ý cập nhật các phiên bản firmware mới nhất từ nhà sản xuất để hệ thống camera được vá các lỗ hổng bảo mật kịp thời, tránh bị hacker khai thác từ xa.

Hạn chế chia sẻ tài khoản

Chỉ chia sẻ quyền truy cập camera cho các thành viên ruột thịt trong gia đình, đồng thời nên phân quyền (chỉ cho xem trực tiếp, không cho cấu hình hoặc xem lại) đối với người giúp việc hoặc người ngoài.

Bên cạnh các nguyên tắc bảo mật cốt lõi, các gia đình có thể áp dụng thêm những kinh nghiệm thực tế dưới đây để tối ưu hóa hiệu năng và quản lý camera thông minh hơn.

Cách ly mạng riêng cho camera

Cài đặt hệ thống camera kết nối vào một mạng Wi-Fi phụ (Guest Network) tách biệt hoàn toàn với mạng Wi-Fi chính dùng cho điện thoại và máy tính để ngăn chặn nguy cơ hacker tấn công bắc cầu vào các thiết bị chứa dữ liệu cá nhân quan trọng trong nhà.

Kiểm tra nhật ký truy cập

Định kỳ hàng tháng vào mục cài đặt trên ứng dụng để kiểm tra danh sách các thiết bị đã và đang đăng nhập, giúp bạn phát hiện sớm và đăng xuất ngay lập tức những tài khoản hoặc thiết bị lạ có dấu hiệu xem trộm.

Quản lý dữ liệu khi thanh lý

Trước khi bán, đem đi sửa chữa hoặc tặng lại camera cũ, bạn bắt buộc phải thực hiện thao tác xóa thiết bị khỏi tài khoản (Unbind), khôi phục cài đặt gốc (Reset) và tháo bỏ thẻ nhớ để tránh rò rỉ hình ảnh sinh hoạt cũ.

Tối ưu vị trí để tránh báo động giả

Không hướng mắt camera trực tiếp vào nguồn sáng mạnh, cửa sổ lóa nắng hoặc vùng có rèm cửa đung đưa trước quạt để giảm thiểu các thông báo báo động giả gửi về điện thoại gây phiền toái.

Chọn nguồn cấp điện ổn định

Luôn sử dụng củ sạc và dây cáp chính hãng đi kèm thiết bị để camera không bị sập nguồn đột ngột, đồng thời nên trang bị thêm một bộ lưu điện nhỏ (UPS) nhằm đảm bảo camera vẫn ghi hình liên tục ngay cả khi nhà bạn bị mất điện.