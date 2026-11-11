Từ 10 triệu xuống 5 triệu tiền ăn mỗi tháng: Mẹ 2 con ở Hà Nội tiết lộ cách tiết kiệm khiến nhiều người bất ngờ

Giữa lúc giá cả thực phẩm ngày càng đắt đỏ, việc cân đối chi tiêu sao cho vừa tiết kiệm vừa đảm bảo chất lượng bữa ăn là bài toán khiến không ít bà nội trợ đau đầu. Thế nhưng, chị Khánh (mẹ 2 con đang sinh sống tại Hà Nội), lại có thể duy trì mức chi tiêu ăn uống chỉ khoảng 5 triệu/tháng cho cả gia đình 4 người.

Đáng nói, trước đây gia đình chị từng tiêu tốn tới 10 triệu/tháng cho tiền ăn. Nhờ thay đổi một thói quen nhỏ, khoản chi này đã giảm tới 50%.

"Chỉ thay đổi một thói quen nhỏ đã giúp tôi tiết kiệm được hẳn 50% tiền ăn, từ 10 triệu xuống 5 triệu đồng một tháng cho nhà 4 người. Ở giữa đất thủ đô mà vẫn đảm bảo ngon và đầy đủ chất. Bí quyết của tôi chỉ đơn giản là thay đổi thói quen đi chợ thôi", chị Khánh chia sẻ.

Thay vì ngày nào cũng ra chợ rồi mới nghĩ hôm nay ăn gì, chị chuyển sang đi chợ một lần mỗi tuần. Trước đó, chị lên sẵn thực đơn cho 7 ngày, tính toán lượng thực phẩm cần thiết và ghi thành danh sách cụ thể.

Khi đi mua sắm, chị chỉ chọn đúng những món đã lên kế hoạch, tuyệt đối tránh tâm lý thấy thực phẩm tươi ngon lại mua thêm, bởi đây chính là nguyên nhân khiến tiền chợ tăng lên mà thức ăn nhiều khi không dùng hết.

Hạn mức 1,2 triệu/tuần nhưng có tuần đi chợ chưa hết 1 triệu đã đủ đồ ngon cả nhà

Để minh chứng cho cách chi tiêu của mình, chị Khánh chia sẻ danh sách đi chợ trong một tuần gần đây.

"Tuần này nhà tôi có thịt lợn 2kg hết 210k chia được khoảng 6 bữa. Kho tàu, rang, luộc đủ cả. Thịt bò tôi mua 300g nấu dưa và 300g xào cần tỏi tổng là 160k. Gà một con 195k chia được 2 bữa. Cá 1,5kg tôi chọn mua khúc chỉ có 90k thôi nha là được 3 bữa rồi.

Rau củ quả 120k, thêm một ít hoa quả 120k và khay trứng 90k nữa. Tổng là tôi hết 985k cho cả tuần. Vậy là tôi vẫn dư được 215k để dự phòng cho những khoản phát sinh khác".

Theo chị Khánh, mua thực phẩm theo tuần không chỉ giúp kiểm soát ngân sách mà còn có thể mua được giá tốt hơn so với việc mua lẻ từng ngày.

Sau khi đi chợ về, chị dành thời gian sơ chế, chia thực phẩm thành từng khẩu phần và bảo quản trong tủ lạnh. Đến bữa, chị chỉ cần lấy nguyên liệu ra chế biến, tiết kiệm đáng kể thời gian nấu nướng.

Gia đình chị ưu tiên những món ăn đơn giản, nhanh gọn nhưng vẫn có thịt, cá, rau củ và trái cây. Đặc biệt, bữa tối chị thường nấu dư một chút để hai vợ chồng mang đi ăn trưa hôm sau, vừa tiết kiệm chi phí vừa không phải dậy sớm chuẩn bị cơm.

"Nhà tôi thì ăn uống đơn giản, ưu tiên nhanh gọn nhưng vẫn phải đầy đủ thịt, cá, rau củ và trái cây. Bữa tối thường tôi sẽ nấu dư thêm một chút để hai vợ chồng mang đi ăn trưa hôm sau. Vừa đỡ lích kích lại vừa được ngủ thêm một tí chứ.

Hai bạn nhỏ nhà tôi đang tuổi ăn tuổi lớn nên tôi tiết kiệm chứ không kiệt sỉ mà cắt giảm hết đồ dinh dưỡng của con" - mẹ 2 con chia sẻ.

Đến nay, chị Khánh đã duy trì thói quen đi chợ theo tuần được 2 năm. Với bà mẹ Hà Nội, lợi ích lớn nhất không chỉ là số tiền tiết kiệm được mà còn là sự chủ động trong sinh hoạt, không phải đau đầu nghĩ món ăn mỗi ngày và hạn chế tối đa tình trạng mua thừa, bỏ phí thực phẩm.

3 thói quen giúp tiết kiệm 50% tiền ăn của gia đình 4 người

1. Ưu tiên tự nấu ăn tại nhà: Hạn chế ăn ngoài, chủ động lựa chọn thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng và dễ kiểm soát chi phí hơn.

2. Đi chợ một lần mỗi tuần: Lên sẵn thực đơn, mua đúng số lượng cần thiết. Mua nhiều một lần vừa có giá tốt hơn, vừa tránh phát sinh những khoản chi lặt vặt khi đi chợ mỗi ngày.

3. Mua đủ dùng, chia sẵn từng bữa: Thực phẩm được sơ chế, chia khẩu phần và bảo quản trong tủ lạnh, giúp hạn chế mua thừa, ăn không hết gây lãng phí. Bữa tối cũng thường được nấu dư một chút để hai vợ chồng mang đi làm ăn trưa hôm sau.

Theo chị Khánh, chính 3 thói quen đơn giản này đã giúp gia đình 4 người giảm tiền ăn từ 10 triệu xuống còn 5 triệu đồng mỗi tháng. Đặc biệt, dù cắt giảm được một nửa chi phí, mâm cơm gia đình vẫn có đủ thịt, cá, trứng, rau xanh và trái cây.

Với bà mẹ 2 con, tiết kiệm không đồng nghĩa với ăn uống kham khổ hay cắt giảm dinh dưỡng, mà là biết chi tiêu hợp lý, mua đủ nhu cầu và tránh lãng phí thực phẩm.

(Nguồn: TikTok: Khánh Đây Nè)