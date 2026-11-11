Tất cả người dân có ô tô trên cả nước chú ý quy định mới quan trọng nhất từ tháng 11

Nhằm chuẩn hóa và quản lý thống nhất chi phí trong lĩnh vực đăng kiểm, ngày 26/10/2026, Bộ Xây dựng đã chính thức ban hành Quyết định số 1838/QĐ-BXD về giá tối đa dịch vụ kiểm định cũng như miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới và xe máy chuyên dùng, có hiệu lực tức thì. Biểu giá mới này mang lại những căn cứ rõ ràng cho các chủ phương tiện khi đưa xe đi kiểm định.

Quy định chi tiết mức giá kiểm định tối đa đối với ô tô chở người

Theo nội dung tại Điều 1 của Quyết định 1838/QĐ-BXD, Bộ Xây dựng ấn định biểu giá trần đối với từng nhóm phương tiện cụ thể. Đáng chú ý, các mức giá tối đa được ban hành chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Đối với dòng xe ô tô chở người phổ biến, mức phí được phân loại rõ dựa trên số chỗ ngồi và loại nhiên liệu sử dụng nhằm khuyến khích các phương tiện thân thiện với môi trường:

Một số mức giá khác:

Cấp giấy chứng nhận, tem cho xe được miễn kiểm định lần đầu: tối đa 54.500 đồng;

Cấp lại giấy chứng nhận, tem kiểm định: tối đa 27.300 đồng;

Kiểm định xe quá khổ, quá tải ngoài dây chuyền: 336.400 đồng (rơ moóc, sơ mi rơ moóc: 263.600 đồng).

Lệ phí cấp giấy chứng nhận và VAT

Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định hiện nay là 40.000 đồng/giấy theo Thông tư 156/2025/TT-BTC, áp dụng từ ngày 01/01/2026. Về thuế, dịch vụ kiểm định được giảm VAT từ 10% xuống 8% đến hết ngày 31/12/2026. Từ năm 2027, chủ xe nên kiểm tra lại mức thuế suất áp dụng.

Nếu xe không đạt và kiểm định lại ngay trong ngày, cơ sở đăng kiểm chỉ kiểm tra lại các hạng mục không đạt, mức thu tối đa bằng 50% giá dịch vụ. Nếu quay lại vào ngày khác hoặc sang cơ sở khác, xe phải làm lại từ đầu và thu 100% giá.

Mỗi giấy đăng kiểm có thời hạn bao lâu?

Thời hạn giấy chứng nhận phụ thuộc vào chu kỳ kiểm định của từng loại xe, quy định tại Phụ lục V Thông tư 30/2026/TT-BXD. Cụ thể như sau:

Loại phương tiện Chu kỳ đầu (tháng) Chu kỳ định kỳ (tháng) 1. Ô tô chở người đến 08 chỗ, không kinh doanh vận tải Sản xuất đến 07 năm 36 24 Sản xuất trên 07 năm đến 20 năm – 12 Sản xuất trên 20 năm – 06 2. Ô tô chở người đến 08 chỗ, có kinh doanh vận tải Sản xuất đến 05 năm 24 12 Sản xuất trên 05 năm – 06 3. Ô tô chở người trên 08 chỗ, ô tô chở người chuyên dùng Sản xuất đến 05 năm 24 12 Sản xuất trên 05 năm – 06 Sản xuất từ 15 năm trở lên – 03 4. Ô tô chở hàng, chuyên dùng, đầu kéo, kéo moóc, rơ moóc, sơ mi rơ moóc Ô tô sản xuất đến 07 năm; rơ moóc, sơ mi rơ moóc sản xuất đến 12 năm 24 12 Ô tô sản xuất trên 07 năm; rơ moóc, sơ mi rơ moóc sản xuất trên 12 năm – 06

Cục Đăng kiểm Việt Nam được giao nhiệm vụ trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các trung tâm, cơ sở đăng kiểm xe cơ giới cùng xe máy chuyên dùng trên cả nước thực hiện việc thu phí dịch vụ kiểm định và miễn kiểm định lần đầu đúng theo các mức giá tối đa đã được quy định, đảm bảo sự minh bạch và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các chủ phương tiện.