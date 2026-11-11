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Tất cả người dân chú ý thông báo mới của công an liên quan đến giao dịch chuyển tiền với nội dung sau

| | Sống

Tất cả người dân chú ý thông báo mới của công an liên quan đến giao dịch chuyển tiền với nội dung sau

Công an phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng cảnh báo người dân không thực hiện giao dịch chuyển tiền trong trường hợp sau.

Ngày 9/11, từ thông tin do Bưu điện phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng cung cấp về 3 trường hợp người cao tuổi có biểu hiện bất thường khi thực hiện giao dịch tài chính, Công an phường Thục Phán đã kịp thời xác minh, ngăn chặn nguy cơ lừa đảo với tổng số tiền lên tới 285 triệu đồng.

Qua xác minh, lực lượng Công an nhận định các trường hợp trên có dấu hiệu bị các đối tượng giả danh cán bộ Công an để lừa đảo. Thủ đoạn của chúng là dựng lên các vụ án hình sự, thông báo người dân có liên quan đến đường dây tội phạm, tài khoản ngân hàng có giao dịch bất hợp pháp, từ đó đe dọa, gây hoang mang và yêu cầu rút tiền tiết kiệm, chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp để phục vụ điều tra. Các đối tượng còn yêu cầu nạn nhân giữ bí mật, không trao đổi với người thân nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Cán bộ Công an cùng nhân viên Bưu điện trực tiếp giải thích cho khách hàng về các hành vi lừa đảo (Ảnh: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam)

Ngay sau đó, Công an phường Thục Phán đã trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, giải thích và phân tích phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, giúp người dân nhận diện hành vi lừa đảo, kịp thời dừng giao dịch, không chuyển tiền theo yêu cầu.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là cán bộ Công an, thông báo liên quan đến vụ án hoặc yêu cầu chuyển tiền để phục vụ điều tra. 

Cơ quan Công an không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để chứng minh vô tội. Khi gặp tình huống tương tự, người dân cần bình tĩnh kiểm chứng, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ; đồng thời liên hệ ngay với cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Theo Kim Linh

Việt Nam hàng ngày

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