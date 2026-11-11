Phát hiện một "quái vật" đào đất với cánh tay thép cao hơn 10 m vừa bắt đầu hoạt động: Phục vụ siêu dự án gần 900.000 tỷ đồng 1 phần dưới lòng đất, liên quan tới tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Chiều 10/11, thông tin về một cỗ máy đào đất khổng lồ bắt đầu hoạt động tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội thu hút sự chú ý. Những nhịp gầu đào đất được nhắc đến lại gắn với một trong những dự án hạ tầng giao thông có quy mô đặc biệt lớn của Thủ đô, với tổng giá trị triển khai gần 900.000 tỷ đồng.

Cụ thể, theo cập nhật từ Vincons, sau 15 giờ ngày 10/11/2026, thiết bị đào tường vây chuyên dụng đã bắt đầu hoạt động tại khu vực xã Thường Tín, Hà Nội. Đây được giới thiệu là hoạt động thi công phục vụ một nhà ga ngầm thuộc chương trình xây dựng 5 tuyến metro số 1, 2, 8, 10 và 14.

"Quái vật" đào đất và nhiệm vụ đặc biệt dưới lòng đất

Điều khiến thiết bị được chú ý không chỉ là kích thước đồ sộ, mà còn nằm ở công việc đặc biệt mà nó đảm nhận. Với hệ thống cần thép vươn cao và gầu ngoạm cỡ lớn, máy đào tường vây có nhiệm vụ tạo ra những rãnh sâu trong lòng đất, chuẩn bị cho việc xây dựng kết cấu bao quanh nhà ga ngầm.

Nếu như máy đào hầm TBM thường được ví như những "con giun thép" khổng lồ, có thể xuyên qua lòng đất để tạo đường hầm cho tàu chạy, thì thiết bị đào tường vây lại thực hiện một nhiệm vụ khác. Nó góp phần tạo nên hệ thống tường bê tông cốt thép bao quanh khu vực thi công, giúp ổn định đất và hạn chế nước ngầm xâm nhập khi xây dựng nhà ga.

Theo nguyên lý thi công tường vây, trước tiên, máy chuyên dụng đào các rãnh sâu theo thiết kế. Trong quá trình này, dung dịch bentonite được sử dụng để giữ ổn định thành rãnh, hạn chế nguy cơ sạt lở. Tiếp đó, các lồng thép được hạ xuống, bê tông được đổ vào để hình thành từng tấm tường vây kiên cố.

Sau khi hệ thống tường vây hoàn thành, nhà thầu mới có thể tiếp tục đào đất và thi công những kết cấu bên trong nhà ga theo phương án kỹ thuật được phê duyệt.

Công việc tưởng chừng chỉ đơn thuần là đào đất này thực tế đòi hỏi độ chính xác cao, bởi các công trình ngầm tại đô thị thường chịu ảnh hưởng của điều kiện địa chất, nước ngầm và hệ thống hạ tầng hiện hữu.

Ảnh Vincons

Phía sau cỗ máy là dự án gần 900.000 tỷ đồng

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB), đơn vị này đã ký hợp đồng triển khai đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14 với liên danh Công ty Cổ phần Vinhomes và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC. Các tuyến có tổng chiều dài khoảng 253,5 km, kết nối nhiều khu vực quan trọng của Hà Nội, từ trung tâm thành phố tới các cửa ngõ, khu đô thị và đầu mối giao thông lớn.

Theo thông cáo của Tập đoàn Vingroup, giá trị triển khai của liên danh lên tới gần 900.000 tỷ đồng. MRB giải thích thêm, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Hà Nội và ngân sách Trung ương, trong khi liên danh Vinhomes – SGC đảm nhận vai trò tổng thầu.

Quy mô đặc biệt của dự án phần nào được thể hiện qua kế hoạch huy động máy móc. Vingroup cho biết liên danh đã đặt hơn 100 dây chuyền thiết bị đào hầm TBM, trên 50 dây chuyền thiết bị đào tường vây, đồng thời chuẩn bị hàng nghìn phương tiện vận chuyển đất đá phục vụ thi công.

Không dừng ở những cỗ máy xây dựng, hệ thống đường sắt tương lai còn hướng tới ứng dụng công nghệ vận hành hiện đại. Theo Alstom, tập đoàn công nghiệp đường sắt Pháp đã ký thỏa thuận với Vingroup về việc cung cấp tối đa 83 đoàn tàu Metropolis 5 toa sản xuất tại Pháp, đồng thời chuyển giao công nghệ phục vụ lắp ráp thêm 117 đoàn tàu tại Việt Nam.

Sơ đồ 5 tuyến metro mới của Hà Nội (Ảnh UBND TP.Hà Nội)

Các tuyến metro cũng được định hướng áp dụng công nghệ tự động hóa cấp độ GoA4, cho phép tàu vận hành không cần người lái. Theo kế hoạch được công bố, toàn bộ 5 tuyến phấn đấu hoàn thành, đưa vào vận hành trước ngày 31/12/2030.

Người dân và du khách sẽ được hưởng lợi gì khi 5 tuyến metro hoàn thành?

Đằng sau những cỗ máy đào đất và khoản đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng là kỳ vọng về sự thay đổi trong đời sống hàng ngày của người dân Thủ đô.

Với một đô thị thường xuyên chịu áp lực giao thông như Hà Nội, việc hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ có thể tạo thêm lựa chọn đi lại cho người dân, nhất là trên những hành trình từ ngoại thành vào trung tâm.

Khi các tuyến metro được kết nối hiệu quả với xe buýt và các phương tiện công cộng khác, người dân có thể sử dụng đường sắt để đi làm, đi học, khám chữa bệnh hoặc di chuyển giữa các khu đô thị mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào xe máy, ô tô cá nhân. Về lâu dài, điều này được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc và cải thiện môi trường đô thị.

Không chỉ người dân địa phương, du khách đến Hà Nội cũng có thể hưởng lợi từ mạng lưới giao thông mới. Theo phương án hướng tuyến được MRB công bố, cả tuyến số 1 và số 2 đều có kết nối với sân bay quốc tế Nội Bài.

Ảnh minh họa

Khi những tuyến đường này đi vào khai thác, hành khách từ sân bay sẽ có thêm lựa chọn di chuyển bằng đường sắt đô thị đến các khu vực trong thành phố. Từ những nhà ga, du khách có thể tiếp tục sử dụng phương tiện trung chuyển để khám phá các điểm tham quan, mua sắm hoặc vui chơi.

Đáng chú ý, các tuyến metro còn hướng tới kết nối những khu vực như Hòa Lạc, Gia Lâm, Đông Anh với các khu vực khác của Hà Nội. Đây là cơ sở để kỳ vọng các hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch có thêm điều kiện phát triển, thay vì chỉ tập trung tại khu vực nội đô.

Theo Báo Điện tử Chính phủ, phát triển đường sắt đô thị cũng là một phần trong định hướng tái cấu trúc không gian Thủ đô, thúc đẩy mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), giảm áp lực lên hệ thống đường bộ.