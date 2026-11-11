Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bạn thân Son Ye Jin vừa tái hôn ở tuổi 46, diện váy cưới xa hoa ở Bali

| | Lifestyle

Vốn xuất thân từ người mẫu trước khi chuyển sang đóng phim, Oh Yoon Ah vẫn duy trì được vóc dáng chuẩn chỉnh ở tuổi 46.

Vào ngày 10/11, nữ diễn viên Oh Yoon Ah đã đăng loạt khoảnh khắc lên trang cá nhân với chú thích "Bali". Bạn thân Son Ye Jin hạnh phúc rạng ngời, khoe vóc dáng người mẫu trong 2 mẫu váy cưới, 1 thướt tha như công chúa, 1 bó sát tôn dáng gợi cảm.

Những khoảnh khắc này nhanh chóng gây bão mạng xã hội và nhận được "cơn mưa" lời khen. Vốn xuất thân từ người mẫu trước khi chuyển sang đóng phim, Oh Yoon Ah vẫn duy trì được vóc dáng chuẩn chỉnh ở tuổi 46. Vóc dáng cô thon thả, đôi chân dài hút mắt, nhan sắc cũng rất mặn mà và rạng rỡ.

Bạn thân Son Ye Jin vừa tái hôn ở tuổi 46, diện váy cưới xa hoa ở Bali- Ảnh 1.

Oh Yoon Ah khoe dáng trong chiếc váy cưới đính hoa tha thướt, dịu dàng. Ảnh: Instagram

Bạn thân Son Ye Jin vừa tái hôn ở tuổi 46, diện váy cưới xa hoa ở Bali- Ảnh 2.

Cô diện 1 thiết kế khác ôm sát, tôn lên những đường cong gợi cảm. Ảnh: Instagram

Bạn thân Son Ye Jin vừa tái hôn ở tuổi 46, diện váy cưới xa hoa ở Bali- Ảnh 3.

Vốn xuất thân từ người mẫu trước khi chuyển sang đóng phim, Oh Yoon Ah vẫn duy trì được vóc dáng chuẩn chỉnh ở tuổi 46. Ảnh: Instagram

Cư dân mạng suy đoán Oh Yoon Ah chụp ảnh cưới hoặc đi du lịch với người chồng mới cưới. Vào năm 2007, mỹ nhân sinh năm 1981 kết hôn với 1 doanh nhân và sinh con trai đầu lòng. Tuy nhiên, không may mắn là cậu bé Min Woo mắc chứng tự kỷ. Oh Yoon Ah dù rất đau khổ nhưng đã gượng dậy mạnh mẽ vừa chăm sóc con, vừa đóng phim và phát triển sự nghiệp.

Đến năm 2015, cô và chồng cũ đường ai nấy đi. Oh Yoon Ah làm mẹ đơn thân, từng bước dạy dỗ con trai tiến bộ, hòa nhập với cuộc sống. Sau nhiều năm vất vả, cuối cùng nữ diễn viên đã có bờ vai mới để dựa vào. Hồi tháng 7, cô tuyên bố tái hôn với người chồng không hoạt động trong giới giải trí. Bạn thân Son Ye Jin nhận được nhiều lời chúc phúc đến mức phải xúc động thốt lên "Cả nước chúc mừng chúng tôi".

Bạn thân Son Ye Jin vừa tái hôn ở tuổi 46, diện váy cưới xa hoa ở Bali- Ảnh 4.

Ảnh: Big Issue

Bạn thân Son Ye Jin vừa tái hôn ở tuổi 46, diện váy cưới xa hoa ở Bali- Ảnh 5.

Oh Yoon Ah tái hôn sau nhiều năm làm mẹ đơn thân của cậu con trai tự kỷ. Ảnh: Instagram

Oh Yoon Ah sinh năm 1981, từng là người mẫu xe hơi được biết đến với hình tượng xinh đẹp, bốc lửa. Sau đó, cô chuyển hướng đóng phim. Trong suốt hơn 20 năm miệt mài đóng phim, Oh Yoon Ah đã ghi dấu ấn bằng nhiều vai diễn ấn tượng ở các tác phẩm như Tối nay ăn gì, Cao thủ học đường, Surgeon Bong Dal Hee… Ngoài ra, cô còn là thành viên trong hội bạn thân gồm nhiều nữ diễn viên nổi tiếng của Son Ye Jin.

Bạn thân Son Ye Jin vừa tái hôn ở tuổi 46, diện váy cưới xa hoa ở Bali- Ảnh 6.

Ảnh: Woman Sense

Bạn thân Son Ye Jin vừa tái hôn ở tuổi 46, diện váy cưới xa hoa ở Bali- Ảnh 7.

Nữ nghệ sĩ hoạt động với vai trò diễn viên kiêm người mẫu, khẳng định tên tuổi qua nhiều tác phẩm ăn khách. Ảnh: Sports Kyunghang

Bạn thân Son Ye Jin vừa tái hôn ở tuổi 46, diện váy cưới xa hoa ở Bali- Ảnh 8.

Ảnh: X

Bạn thân Son Ye Jin vừa tái hôn ở tuổi 46, diện váy cưới xa hoa ở Bali- Ảnh 9.

Cô còn là bạn thân của Son Ye Jin, nhiều lần xuất hiện cùng mỹ nhân Hạ Cánh Nơi Anh trong 1 khung hình. Ảnh: X

Nguồn: Starnews

Theo Minh Hồng

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ mang "siêu máy" nặng gần 2 tấn, dài 2,7 m đến Việt Nam: Đang khẩn trương lắp đặt, công nghệ hiện đại bậc nhất, thế giới ít nhất 6 quốc gia đang dùng, trong nước mới có 1 nơi áp dụng

Mỹ mang "siêu máy" nặng gần 2 tấn, dài 2,7 m đến Việt Nam: Đang khẩn trương lắp đặt, công nghệ hiện đại bậc nhất, thế giới ít nhất 6 quốc gia đang dùng, trong nước mới có 1 nơi áp dụng Nổi bật

Nữ nghệ sĩ đình đám rời Pháp về Việt Nam sống, ở nhà 6 tầng trung tâm TP.HCM, thu 100 triệu/tháng

Nữ nghệ sĩ đình đám rời Pháp về Việt Nam sống, ở nhà 6 tầng trung tâm TP.HCM, thu 100 triệu/tháng Nổi bật

Mỹ nhân khiến 200 triệu khán giả trầm trồ

Mỹ nhân khiến 200 triệu khán giả trầm trồ

10:32 , 11/11/2026
Câu hỏi khiến Phương Oanh dừng chân tại Ai Là Triệu Phú

Câu hỏi khiến Phương Oanh dừng chân tại Ai Là Triệu Phú

10:10 , 11/11/2026
IVE An Yu-jin gây chú ý với vóc dáng: Tiết lộ công thức cơm trộn giảm cân được fan Hàn làm theo, có người nói giảm 3kg sau nửa tháng

IVE An Yu-jin gây chú ý với vóc dáng: Tiết lộ công thức cơm trộn giảm cân được fan Hàn làm theo, có người nói giảm 3kg sau nửa tháng

09:51 , 11/11/2026
Phó chủ tịch công ty nhựa lặp đi lặp lại 1 câu nói suốt 2 năm hôn nhân khiến Midu phải "cầu cứu"

Phó chủ tịch công ty nhựa lặp đi lặp lại 1 câu nói suốt 2 năm hôn nhân khiến Midu phải "cầu cứu"

09:50 , 11/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên