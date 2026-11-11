Bạn thân Son Ye Jin vừa tái hôn ở tuổi 46, diện váy cưới xa hoa ở Bali

Vào ngày 10/11, nữ diễn viên Oh Yoon Ah đã đăng loạt khoảnh khắc lên trang cá nhân với chú thích "Bali". Bạn thân Son Ye Jin hạnh phúc rạng ngời, khoe vóc dáng người mẫu trong 2 mẫu váy cưới, 1 thướt tha như công chúa, 1 bó sát tôn dáng gợi cảm.

Những khoảnh khắc này nhanh chóng gây bão mạng xã hội và nhận được "cơn mưa" lời khen. Vốn xuất thân từ người mẫu trước khi chuyển sang đóng phim, Oh Yoon Ah vẫn duy trì được vóc dáng chuẩn chỉnh ở tuổi 46. Vóc dáng cô thon thả, đôi chân dài hút mắt, nhan sắc cũng rất mặn mà và rạng rỡ.

Oh Yoon Ah khoe dáng trong chiếc váy cưới đính hoa tha thướt, dịu dàng. Ảnh: Instagram

Cô diện 1 thiết kế khác ôm sát, tôn lên những đường cong gợi cảm. Ảnh: Instagram

Vốn xuất thân từ người mẫu trước khi chuyển sang đóng phim, Oh Yoon Ah vẫn duy trì được vóc dáng chuẩn chỉnh ở tuổi 46. Ảnh: Instagram

Cư dân mạng suy đoán Oh Yoon Ah chụp ảnh cưới hoặc đi du lịch với người chồng mới cưới. Vào năm 2007, mỹ nhân sinh năm 1981 kết hôn với 1 doanh nhân và sinh con trai đầu lòng. Tuy nhiên, không may mắn là cậu bé Min Woo mắc chứng tự kỷ. Oh Yoon Ah dù rất đau khổ nhưng đã gượng dậy mạnh mẽ vừa chăm sóc con, vừa đóng phim và phát triển sự nghiệp.

Đến năm 2015, cô và chồng cũ đường ai nấy đi. Oh Yoon Ah làm mẹ đơn thân, từng bước dạy dỗ con trai tiến bộ, hòa nhập với cuộc sống. Sau nhiều năm vất vả, cuối cùng nữ diễn viên đã có bờ vai mới để dựa vào. Hồi tháng 7, cô tuyên bố tái hôn với người chồng không hoạt động trong giới giải trí. Bạn thân Son Ye Jin nhận được nhiều lời chúc phúc đến mức phải xúc động thốt lên "Cả nước chúc mừng chúng tôi".

Ảnh: Big Issue

Oh Yoon Ah tái hôn sau nhiều năm làm mẹ đơn thân của cậu con trai tự kỷ. Ảnh: Instagram

Oh Yoon Ah sinh năm 1981, từng là người mẫu xe hơi được biết đến với hình tượng xinh đẹp, bốc lửa. Sau đó, cô chuyển hướng đóng phim. Trong suốt hơn 20 năm miệt mài đóng phim, Oh Yoon Ah đã ghi dấu ấn bằng nhiều vai diễn ấn tượng ở các tác phẩm như Tối nay ăn gì, Cao thủ học đường, Surgeon Bong Dal Hee… Ngoài ra, cô còn là thành viên trong hội bạn thân gồm nhiều nữ diễn viên nổi tiếng của Son Ye Jin.

Ảnh: Woman Sense

Nữ nghệ sĩ hoạt động với vai trò diễn viên kiêm người mẫu, khẳng định tên tuổi qua nhiều tác phẩm ăn khách. Ảnh: Sports Kyunghang

Ảnh: X

Cô còn là bạn thân của Son Ye Jin, nhiều lần xuất hiện cùng mỹ nhân Hạ Cánh Nơi Anh trong 1 khung hình. Ảnh: X

Nguồn: Starnews