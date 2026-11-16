Bà giáo 74 tuổi lấy bàn gỗ làm bảng ở góc bếp, dạy Toán hút 4,7 triệu lượt xem

Bài giảng thu hút 4,7 triệu lượt xem của bà giáo Mỹ.

Ở tuổi 74, bà Bùi Thị Mỹ (trú thôn Xuân Tiến, xã Xuân Du, Thanh Hóa) đều đặn cầm phấn, đứng trước chiếc bàn gỗ dựng ở góc bếp để giảng những bài Toán quen thuộc.

Không có bảng đen, giáo án hay học sinh ngồi phía dưới, lớp học đặc biệt của bà được ghi hình bằng một chiếc điện thoại do con trai đặt trên thùng nhựa. Hai mẹ con ban đầu quay video để lưu giữ kỷ niệm, không ngờ, một trong những bài giảng ấy được lan truyền trên mạng xã hội, có clip thu hút gần 4,7 triệu lượt xem.

Hơn 30 năm, vẫn mơ thấy mình đứng lớp

Bà Mỹ sinh năm 1952, là người dân tộc Mường. Năm 1972, sau khi học hết lớp 7, bà theo học hệ đào tạo sư phạm 7+3 tại Ngọc Lặc, chuyên ngành Toán - Vật lý. Năm 1975, sau khi tốt nghiệp, bà được phân công giảng dạy tại huyện Như Xuân cũ, sau đó chuyển về công tác tại xã Xuân Du.

Rời bục giảng hơn 30 năm, bà Bùi Thị Mỹ (Thanh Hoá) - cựu giáo viên 74 tuổi vẫn ngày ngày giảng bài trong khu bếp nhỏ. (Ảnh: NVCC)

Trong những năm tháng đứng lớp, chồng đau ốm, con đông, đồng lương giáo viên ít ỏi khiến bà phải xoay xở đủ nghề để trang trải sinh hoạt. Có hôm, trước giờ lên lớp, bà tranh thủ mang dao vào rừng lấy củi. Tan buổi dạy, bà lại tiếp tục công việc đồng áng, kiếm thêm thu nhập nuôi các con.

Năm 1990, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, bà quyết định viết đơn xin nghỉ công tác, hưởng chế độ một lần. Hơn 30 năm rời bục giảng, những ký ức về trường lớp và học trò vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí người giáo viên năm nào.

“Có những đêm, tôi nằm mơ thấy mình được đến trường, đứng trên bục giảng dạy học. Tôi nhớ trò, nhớ nghề da diết”, bà Mỹ nói.

Chiếc bàn gỗ thành bảng viết

Khoảng hai tháng trước, trong một lần nhắc lại chuyện nghề, bà Mỹ cùng con trai út là anh Bùi Văn Dũng nảy ra ý định quay lại cảnh bà giảng bài. Anh Dũng dựng chiếc bàn gỗ cũ làm bảng và phụ trách quay, đăng video. Bà Mỹ chọn những bài từng dạy học trò, từ phân số, các phép tính đến phương trình.

Trước ống kính, bà Mỹ cầm phấn, lần lượt giảng các bài về phân số, phép tính, phương trình và những kiến thức Toán học từng dạy học trò nhiều năm trước. “Kiến thức đã khắc sâu trong đầu nên tôi không cần giáo án, cứ đứng giảng là từng bài học hiện ra trong trí nhớ”, bà Mỹ chia sẻ.

Bà thường bắt đầu bài giảng vào khoảng 8h sáng, mỗi tiết kéo dài khoảng 45 phút. Dù không có học sinh, bà vẫn duy trì trình tự giảng dạy quen thuộc, từ đưa ra ví dụ, ôn kiến thức cũ đến giải thích quy tắc.

Những video ban đầu chỉ có một số người quen theo dõi, sau khi được chia sẻ rộng rãi, nhiều clip thu hút hàng trăm nghìn.

Càng có nhiều người xem, anh Dũng càng băn khoăn vì chương trình học đã thay đổi nhiều so với thời mẹ anh đứng lớp.

Các video dạy Toán của bà Mỹ thu hút đông đảo người xem.

Bà Mỹ cũng hiểu cách giảng của mình có thể khác với cách học sinh được hướng dẫn ở trường hiện nay. Với bà, quay lại những bài Toán cũ là dịp ôn kiến thức, lưu giữ kỷ niệm và tìm lại niềm vui giảng bài.

Những video về lớp học trong gian bếp không chỉ khiến nhiều người chú ý bởi sự đặc biệt mà còn gợi lại ký ức một thời xưa cũ về thầy cô, trường lớp và những năm tháng học trò.

Với bà Mỹ, chiếc bàn gỗ dựng đơn sơ ở góc bếp giờ đây không đơn thuần là nơi viết những phép tính. Đó còn là cách người giáo viên 74 tuổi tìm lại một phần thanh xuân, tiếp tục sống với niềm đam mê đã theo mình gần suốt cuộc đời.