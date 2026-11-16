Quỹ 100 triệu USD của vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng tạo tâm điểm toàn cầu trong 7 ngày: Có 8 hoạt động chính, 1.819 đề cử từ 79 quốc gia, giới tinh hoa khoa học hàng đầu cùng hội tụ bàn chuyện AI và công nghệ tương lai

Ngày 16/11, Quỹ VinFuture công bố chương trình Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2026, dự kiến diễn ra trong một tuần tại Hà Nội và nhiều viện nghiên cứu, trường đại học trên cả nước. Với chủ đề "Khoa học khai mở – Kiến tạo phồn vinh", chuỗi sự kiện năm nay tập trung vào những vấn đề khoa học, công nghệ có tác động đến tương lai nhân loại, từ ứng dụng AI, chăm sóc sức khỏe đến quản lý tài nguyên biển và phát triển bền vững.

Chương trình gồm 8 hoạt động chính: Hội thảo Quốc tế thường niên lần thứ ba về Đổi mới Sáng tạo Mở; Lễ trao giải VinFuture; Giao lưu cùng Chủ nhân Giải thưởng VinFuture 2026; Diễn thuyết truyền cảm hứng; Tọa đàm Khoa học vì Cuộc sống; Chuỗi Đối thoại Khám phá tương lai VinFuture; Triển lãm nghệ thuật VinFuture và Diễn đàn Lãnh đạo về Đổi mới giáo dục đại học 2026.

Trong đó, Lễ trao giải VinFuture 2026 là sự kiện trọng tâm, vinh danh những công trình khoa học và công nghệ xuất sắc, có khả năng tạo ra tác động tích cực đối với đời sống con người trên toàn cầu.

Ngày 5/12, chương trình Giao lưu cùng Chủ nhân Giải thưởng VinFuture 2026 sẽ tạo cơ hội để các nhà khoa học vừa được vinh danh gặp gỡ cộng đồng nghiên cứu và tài năng trẻ Việt Nam. Chương trình gồm hai phiên thảo luận. Phiên sáng với chủ đề "Hành trình khoa học" tập trung vào câu chuyện theo đuổi đam mê nghiên cứu, thực hiện các công trình đột phá và khát vọng tạo ra thay đổi cho xã hội. Phiên chiều mang chủ đề "Thành tựu đột phá", đi sâu vào nền tảng khoa học và giá trị ứng dụng của các công trình, đồng thời mở rộng trao đổi chuyên môn, hợp tác nghiên cứu quốc tế.

Quỹ VinFuture công bố chương trình Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2026.

VinFuture 2026 mở rộng không gian đối thoại, kết nối

Cũng trong ngày 5/12, Diễn đàn Lãnh đạo về Đổi mới giáo dục đại học 2026 được tổ chức với chủ đề "Tái định nghĩa năng lực cử nhân đại học". Diễn đàn kết nối lãnh đạo các trường đại học, học viện với doanh nghiệp trong và ngoài nước, cùng thảo luận về các mô hình và sáng kiến đổi mới giáo dục. Nội dung tập trung vào vai trò của giáo dục đại học trong phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Trong khuôn khổ tuần lễ, Hội thảo Quốc tế thường niên lần thứ ba về Đổi mới Sáng tạo Mở sẽ tập trung phân tích tác động của AI đối với hoạt động nghiên cứu, sản xuất và quản trị. Các mô hình đổi mới sáng tạo giúp quốc gia, tổ chức thích ứng với những thay đổi do công nghệ mới cũng là nội dung được đưa ra thảo luận.

Ngày 7/12, chương trình "Diễn thuyết truyền cảm hứng: Công nghệ đột phá tương lai" sẽ giới thiệu những công nghệ mới và quá trình đưa thành tựu khoa học vào ứng dụng thực tiễn, với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp.

Hai chủ đề về AI trong y tế và công nghệ biển sẽ được thảo luận tại chuỗi tọa đàm "Khoa học vì Cuộc sống", diễn ra ngày 8/12. Cụ thể, các phiên thảo luận tập trung vào "Trí tuệ nhân tạo và Chuyển đổi số trong chăm sóc sức khỏe" và "Đại dương Bền vững và Tương lai Hàng hải Thông minh". Những vấn đề được đặt ra gồm ứng dụng AI trong chẩn đoán, điều trị, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe; giải pháp công nghệ phục vụ quản lý tài nguyên biển, bảo vệ hệ sinh thái đại dương và phát triển hàng hải thông minh.

Một hoạt động diễn ra xuyên suốt tuần lễ là chuỗi Đối thoại Khám phá Tương lai VinFuture tại 12 viện nghiên cứu và trường đại học trên cả nước. Chương trình kết nối các nhà khoa học quốc tế với giới nghiên cứu, giảng viên và sinh viên Việt Nam thông qua những cuộc trao đổi trực tiếp về xu hướng nghiên cứu mới. Qua đó, các đơn vị có thêm cơ hội mở rộng mạng lưới học thuật và tìm kiếm hướng hợp tác nghiên cứu lâu dài.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2026 còn có triển lãm nghệ thuật "Tỏa VI – Từ thử nghiệm đến hiện thực", khai mạc ngày 2/12 tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA). Lấy ý tưởng từ quá trình phát triển một công trình khoa học, từ lý thuyết đến ứng dụng thực tế, triển lãm giới thiệu tác phẩm của 9 nghệ sĩ Việt Nam, thể hiện những góc nhìn về mối liên hệ giữa khoa học và nghệ thuật.

Năm 2026 là mùa thứ sáu của Giải thưởng và Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture. Theo công bố của Quỹ, sau 5 mùa giải, chương trình đã nhận được tổng cộng 7.951 đề cử từ gần 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Có 48 nhà khoa học được vinh danh với 20 công trình khoa học có tác động sâu rộng đối với nhân loại.

Riêng mùa giải 2026 ghi nhận 1.819 đề cử đến từ 79 quốc gia và vùng lãnh thổ, thuộc nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau.

Ngoài hoạt động trao giải, VinFuture còn tổ chức các chương trình trao đổi chuyên môn, đối thoại học thuật quốc tế và trải nghiệm khoa học dành cho cộng đồng. Các hoạt động này hướng tới kết nối giới nghiên cứu trong nước với mạng lưới khoa học quốc tế, đồng thời thúc đẩy trao đổi tri thức và khả năng ứng dụng các thành tựu khoa học vào thực tiễn.

Nguồn: Tập đoàn Vingroup